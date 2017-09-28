Суперсерия-72. Оценки сборной СССР

50 лет великим матчам.

От редакции: впервые текст был опубликован в конце сентября 2017-го, но 50-летний юбилей Summit Series – отличный повод еще раз вспомнить, как на самом деле играли хоккеисты советской команды.

50 лет назад в Монреале стартовала суперсерия Канада – СССР. Профессионалы из НХЛ, в непобедимости которых были уверены почти все, сенсационно отдали первый матч советским «любителям» – 3:7. Дубли – у Валерия Харламова и Евгения Зимина.

Сегодня мы подводим итоги лучшего хоккея в истории человечества и ставим оценки ее героям.

Канадцы оказались технологичнее

Самая большая разница между нами и канадцами – они гораздо лучше и глубже знают хоккей. У сборной СССР отлично поставлены первый пас, раскаты в средней зоне и атаки с ходу – вся эта красота. Сборная Канады знает, откуда приходят голы, и работает там – на ближнем и дальнем пятаке, на вбрасываниях, у бортов. Там, где Бобров рассчитывал на мастерство и химию клубных связок, Синден запускал налаженную механику. Есть конкретная проблема – будет конкретное решение. Если у звезд СССР пошла игра – с ними надо жестче, возможно, даже после свистка. В Союзе просто не знали, что так можно и что это важно: эта разница и сделала результат. Плюс, конечно, скилл игры в плей-офф – откуда ему взяться у советских чемпионов? Поражение в трех решающих играх – ровно оттуда.

Штаб сборной СССР не перестроил игру

Технологичная Канада прожила за эти восемь матчей целую жизнь. Из разжиревшей самоуверенной команды первого матча канадцы превратились в сухую машину по добыче голов с чужого пятака. Сгорев от бездумного и перманентного форчека в первой игре, Синден включал его по необходимости – а как базовую настройку использовал банальный откат, особенно эффективный в московской части шоу.

Сборная СССР вошла в последний матч с теми же идеями, что в первый. Показать свой хоккей, проявить мастерство, порадовать зрителя. Мы с самого начала поставили на фланговые проходы звезд – Харламова, Мальцева, Михайлова, Якушева, наработанные связки в позиционных атаках и супернадежность Третьяка, который играл без смен. Никаких контрмер и неожиданностей.

Длинные сборы не помогли сборной СССР

Привет будущим поколениям, которые тоже будут закрываться для подготовки к двухнедельном турниру на два месяца раньше соперника – и тоже будут проигрывать. Физподготовка нашей сборной очевидно помогла только в первой игре, косвенно – в выигранной канадской части, но совсем забылась в Москве. Канадцы по привычке вошли в турнир по ходу, включились когда надо – и выиграли.

На поздних стадиях плей-офф физика не имеет никакого значения. Стальные яйца вдруг становятся важнее – а их не закалишь, сидя на базе.

Две системы столкнулись и обогатили друг друга

Сборная СССР показала скилл. Играть так, как играли наши изобретательные нападающие не мог и не может никто в мире. Обводка, короткий пас, оставления – для сборной Канады это такая же новость, как для нас – их работа на пятаке. Активная манера Третьяка – туда же. Канадцы увезут из Москвы победу и вновь приобретенный опыт, понимание, что в хоккее не обязательно всегда бежать по прямой и сразу в корпус врагу. Иногда можно замахнуться и под клюшкой закинуть в свободную зону. А чемпионату Союза Канада оставит работу на пятаке, у бортов, блокшоты и грязные стычки после свистка. Хотя на общем облике двух систем эти перемены скажутся не быстро.

Вообще эти восемь матчей крепко убедили меня, что мировой хоккей с 1972 года выглядит так: канадцы – лучшие в мире, а все остальные пытаются нанести им побольше вреда. СССР и Россия в этом – лучше всех.

Это был отличный хоккей

Сейчас сложно придумать серию, аналогичную по духу и по накалу, но в ней наверняка будут участвовать канадцы – и современные канадцы сделали бы эту серию невозможно пресной. Это был бы правильный, ровный, дисциплинированный хоккей на минималках. В 1972-м СССР и звезды НХЛ порубились так, что до сих пор летят щепки – особенно если чуть-чуть ускорить режим просмотра видео.

Оценки сборной СССР

Владислав Третьяк (8 игр, процент отраженных бросков – 88,4%) – 9,6

Похоже, что тренеры сборной СССР ни разу не засомневались в 20-летнем пареньке. Что ж, он реально тащил. Вы можете представить, как внимательно я искал ошибки в игре Третьяка и какой из этого можно было сделать заголовок, но за всю серию он запустил всего полторы шайбы (не справился с отскоком и пустил от синей линии). Сколько шайб он подобрал с собственного пятака, сколько атак завершил, грамотно срезав шайбу в угол площадки – не сосчитать. Все это исполнял достаточно легко – очень просится сравнение с чехом Гашеком, который поближе к нам по времени; не лез куда не надо – клюшкой сыграл чуть ли не один раз за всю серию.

Активностью и храбростью в ближнем бою заработал респекты от Фила Эспозито, базовой настройкой которого была ненависть ко всему, что движется. Так вот, к Третьяку он относился даже как-то трогательно. Низкий процент отбитых бросков? Такое было время, бросали меньше.

Александр Сидельников – б/о

Виктор Зингер – б/о

Обоим не дали ни одного шанса. Можно считать, что тренерский штаб, а можно – что сам Третьяк.

Геннадий Цыганков (8, 0 шайб +2 передачи, показатель полезности «-5») – 9,0

В третьей игре устал и два раза подряд кинул шайбу на крюк канадцу в своей зоне. Робко, но надежно ходил вперед. Повелся на финт Эспозито в четвертой игре и дал канадцам приблизиться в счете. Но ничего страшного не случилось.

Александр Рагулин (6, 0+1, «-2») – 9,1

Не был очень заметен – что странно, если вы знаете, каких размеров этот защитник. На фоне Цыганкова смотрелся совсем домоседом, но свою часть работы выполнял бодро, никаких важных единоборств не проигрывал.

Владимир Лутченко (8, 1+3, «-1») – 9,3

По ходу серии матерел на глазах – в восьмом матче решительно отжигал в атаке. Получил возможность прицелиться в начале четвертого матча – вынимай. Но что плохо, то плохо: их пара с Ляпкиным в восьмой игре – сплошной пылающий пожар на пятаке.

Виктор Кузькин (7, 0+1, «-5») – 9,0

Лучший скейтер среди наших защитников запутался в коньках в третьей игре и дал Хендерсону шмальнуть в девятку. В начале пятой игры позволил посмеяться над собой, а потом еще и из-за ворот вывалил на канадца – Третьяк потащил.

Александр Гусев (6, 1+0, «-1») – 9,0

Стабильный, хоть и не самый яркий защитник. В седьмом матче заплутал на пятаке и привез переломную третью шайбу. Вместе с Кузькиным смотрел, как бросают по Третьяку в восьмой игре – может быть, всего пару раз, но этого хватило.

Валерий Васильев (7, 0+1, «-5») – 9,0

Всем своим видом показывал соперникам, что в вопросах духа он такой же канадец, как и они. Сделал царскую паузу во втором периоде восьмого матча – и то, что в итоге пас получился неточным, не беда: залетело от канадца. Поучаствовал в цирке на пятаке в последнем матче – Хендерсон нас не простил.

Юрий Ляпкин (6, 1+5, «+3») – 9,3

В пятой игре ловко бросил прямо в крюк Анисину, гол – и казалось, нас уже не догнать. В паре с Лутченко неслабо напожарил на пятаке в шестой игре. Обрезался в средней зоне в седьмой – без изменений на табло, и слава богу. В восьмой включался в атаку проходами и бросками, без гола, но смотрелось эффектно.

Евгений Паладьев (3, 0+0, «+2») – б/о

Юрий Шаталов (2, 0+0, «+1») – б/о

Сыграли меньше четырех матчей. Паладьев по первым играм показался отличным пакмувером, подключался к атакам и вполне недурно бросал. При 1:3 во второй игре неприлично легко сдался Маховличу. А так, у всех наших защитников одна серьезная болезнь – когда заходит речь о пятаке, каждого рубила страшная паника.

Александр Мальцев (8, 0+5, «-6») – 9,4

Не забил вообще ничего. И при этом имел такое дикое количество моментов, за что с него и сняты пара десятых: позиции были временами даже слишком царские. Накручивал пачками с первой же игры – и продолжил до последней. Мальцеву, нашему самому стабильному технарю, доставалось чуть ли не больше всех – так он спокойно терпел и вообще не реагировал. Эффектно и эффективно связывал партнеров – раскаты его звена самые красивые.

Валерий Харламов (7, 3+5, «0») – 9,6

Кроме основного, помогал в бэкчеке, как и положено любому хоккеисту с пониманием игры и владением клюшкой на его уровне. Разогнался, всех обошел, бросил в домик Драйдену – и вывел СССР вперед. В той, первой, игре он сделал дубль – обе шайбы с разгона, и почти без момента. Фирменные, советские, так только мы умеем. «Красная машина» – это, скорее всего, он и есть. Тем, кто никогда не видел, важно объяснить – по манере Харламов – это что-то среднее между Малкиным и Кузнецовым, да еще и со скоростью Афиногенова.

Владимир Викулов (6, 2+1, «-8») – 9,1

Стильная вишенка на торте самого эстетского звена серии. Его тройка с Харламовым и Мальцевым – это примерно как сейчас Панарин – Кузнецов – Кучеров. Технари до ужаса, завозят любого до потери пульса – если пойдет игра, разумеется. И так себе – на своей половине площадки.

Юрий Блинов (5, 2+1, «-2») – 9,3

Надежно заменял Харламова в армейском звене – не больше, но и не меньше. Отдавал вразрез Михайлову в первой игре – тот не забил. В четвертой игре лихо убежал с Петровым на одного защитника и сделал все правильно. Должен был завершать голом суперсмену в восьмом матче, но не смог нормально добить.

Владимир Петров (8, 3+3, «-6») – 9,4

Наш самый отважный центр – лихой, а потому и увлекающийся. Убежал с Михайловым вдвоем на одного защитника и здорово добил в первой игре. Во второй запаниковал на пятаке – из-под него бросали. В третьем матче круто бросил в меньшинстве – и помог сборной зацепиться за счет. Через какое-то время потерял Фила Эспозито на пятаке – гол. Легко разгонял атаки с ходу, в основном получалось здорово. Склеивал позиционные атаки, временами получалось очень страшно.

Борис Михайлов (8, 3+2, «-4») – 9,4

Талантливый пахарь с лицом простого пахаря. В первой игре лихо обманул Драйдена – и обрадовал целую страну. Отрабатывал назад, иногда вполне эффективно. Терпел тычки от Бергмана. Легко и охотно убегал в контратаки. Очень лихо исполнил в третьем матче – зряче через всю площадку кинул Харламова в отрыв, тот бросил и попал. Подправил бросок Лутченко в четвертой игре – гол.

Александр Якушев (8, 7+4, «+5») – 9,7

Возможно, лучший наш игрок в серии и точно лучший в московской части. Сильный, волевой и умелый крайний нападающий. Не включился в борьбу при 0:2 в первом матче. Там же увидел Зимина на пятаке – 1:2. Потерял своего игрока в начале третьего матча – гол. Включил режим супергероя в московской части: тащил шайбу как танк, находил отскоки и устраивал прорывы. Это из-за него мы могли выиграть.

Владимир Шадрин (8, 3+5, «+7») – 9,3

Не очень заметный, но все-таки герой спартаковской тройки – просто Якушев совсем феерил. Проиграл вбрасывание в первом матче при 0:2. Отработал на пятаке в четвертой игре и сделал победу совсем реальной.

Вячеслав Анисин (7, 1+3, «+3») – 9,2

Открытие серии. Геройствовал со своим родным звеном (Лебедев + Бодунов), органично вливался туда, куда его командировал Бобров. Ошибся на выходе из зоны во второй игре – и мы получили гол. Выбыл Зимин – и Анисин заменил его в спартаковской тройке. Провернул много крутых комбинаций с Якушевым – получилась очень недурная связка.

Евгений Мишаков (6, 0+0, «-7») – 8,8

Был не то чтобы очень заметен. Обрезался в третьем периоде седьмой игры – Третьяк потащил. Упустил Уайта на пятаке в восьмой игре – счет стал 3:3. Самая яркая картинка с Мишаковым – когда у него не получилось отвертеться от драки с канадцем; это из-за него серию можно назвать кровавой.

Евгений Зимин (2, 2+1, «+1») – б/о

Юрий Лебедев (3, 1+0, «-2») – б/о

Александр Бодунов (3, 1+0, «-1») – б/о

Александр Мартынюк (1, 0+0, «0») – б/о

Вячеслав Солодухин (1, 0+0, «-2») – б/о

Вячеслав Старшинов (1, 0+0, «-1») – б/о

Александр Волчков (3, 0+0, «0») – б/о

Зимин не смог продолжать из-за аппендицита – и это была огромная потеря. Кроме того, что Евгений забивал, шайбу в углу у него забрать никто особо и не мог. Непонятно, чем он хуже того же Харламова – скорее всего, ничем. Обыгрывал, бросал из обводки, все на высшем уровне. Во второй игре не забил выход один в один, что катастрофа для игрока его таланта – добили Якушев и Ляпкин.

Старшинов вышел на одну игру, смотрелся ровно – но не больше того; поэтому больше и не сыграл. Успел напихать Цыганкову – немного непонятно за что, но чувствовалось, что авторитет у игрока нереальный.

Бодунов и Лебедев сыграли по три матча, один – в составе тройки с Анисиным – и это было что-то. Молодое, злое звено, чекинг-лайн по-советски – бились, напрягали всех подряд, выигрывали борьбу у бортов, за воротами, забили решающие шайбы. В обводку шли – только в путь. Потерялись лишь в самой концовке, когда кончились силы. Идеальное звено для современного Дмитрия Квартальнова – но в сборной СССР были другие приоритеты, поэтому звено больше не собирали.

2 сентября 1972. Монреаль. Канада – СССР – 3:7

4 сентября 1972. Торонто. Канада – СССР – 4:1

6 сентября 1972. Виннипег. Канада – СССР – 4:4

8 сентября 1972. Ванкувер. Канада – СССР – 3:5

22 сентября 1972. Москва. СССР – Канада – 5:4

24 сентября 1972. Москва. СССР – Канада – 2:3

26 сентября 1972. Москва. СССР – Канада – 3:4

28 сентября 1972. Москва. СССР – Канада – 5:6

Фото: Gettyimages.ru/Denis Brodeur/NHLI; РИА Новости/Александр Макаров; Gettyimages.ru/Melchior DiGiacomo; РИА Новости/Дмитрий Донской (4,5,10), Юрий Сомов (6,7,9), Александр Макаров