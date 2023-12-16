Puma расстается со сборной Израиля. Сработал бойкот?

Так считает движение «Бойкот, изоляция и санкции».

Во вторник Puma объявила, что в конце 2024 года прекратит спонсорство сборной Израиля. Все последующие дни стороны спорят: кто кого бросил и почему.

Не продлевать контракт – решение Puma? У федерации и даже израильского филиала компании другое мнение

Итак, восстановим хронологию.

● О будущем расставании первым написал Financial Times со ссылкой на внутренние документы Puma. Представитель компании в письме для Reuters подтвердил, что в 2024 году контракты со сборными Израиля и Сербии истекут, а продления соглашений не будет.

Бренд заверил, что решение принято по коммерческим причинам еще в 2022 году – в рамках новой стратегии Puma «меньше – больше – лучше». Она направлена на то, чтобы стать более избирательными в маркетинге. При этом в Puma подчеркнули, что решение никак не связано с бойкотом компании из-за сотрудничества с Израилем.

● Движение BDS («Бойкот, изоляция и санкции») с последним утверждением не согласно. Они считают, что все произошло как раз из-за их действий: «Годы неустанного глобального давления BDS на Puma и ущерб ее имиджу должны стать уроком для всех компаний, поддерживающих израильский апартеид. Мы благодарим сотни низовых групп солидарности, спортсменов и клубов по всему миру, которые поддержали призыв 215 палестинских команд бойкотировать Puma».

● Дальше в спор вмешалась Израильская футбольная ассоциация (IFA): они утверждают, что это федерация рассталась с экипировщиком. В распоряжении The Athletic оказался документ, в котором говорится, что действующий договор рассчитан до конца 2024 года, и что у израильской федерации есть возможность продлить его еще на два года (до середины 2026-го). При этом издание также увидело электронные письма федерации от 19 сентября (почти за три недели до атаки ХАМАС), в которых дистрибьютор Puma в Израиле узнал о решении израильтян не продлевать договор.

Федерация опровергла, что расставание произошло из-за внешнего давления: «Несмотря на жалкие попытки BDS или любого другого враждебного движения ввести людей в заблуждение, заявление Puma подтверждает, что они вообще не были фактором в решении. IFA – именно та сторона, которая сообщила Puma 19 сентября о том, что соглашение будет прекращено 31 декабря 2024 года».

● Puma Israel поддержала федерацию, но их объяснение разошлось с позицией материнской компании: «Это решение Футбольной ассоциации, а не бренда. Puma рассматривает Израиль как важного партнера, и мы с гордостью будем продолжать вносить вклад в спорт и граждан Израиля».

Это уже отредактированный вариант заявления. В удаленном оригинале израильская Puma выступила с более явной поддержкой страны: «Мы продолжим поддерживать израильский футбол, баскетбольную команду «Маккаби Тель-Авив», местный бизнес и вносить значительный вклад в помощь жертвам войны. Вместе мы победим».

В изначальном сообщении также был эмодзи с флагом Израиля. Сейчас комментарии к последним постам Puma Israel в инстаграме закрыты.

Puma бойкотируют с 2018 года, но теперь все усилилось. Прилетает многим брендам: Zara, Starbucks, McDonald’s

Движение «Бойкот, изоляция и санкции» – это организация, призывающая к экономическому и политическому давлению на Израиль. Кампания началась еще в 2001 году на конференции в ЮАР, ее сторонники как раз считают свои действия схожими с бойкотом ЮАР в эпоху апартеида.

BDS хочет, чтобы Израиль выполнил «обязательства страны согласно международному праву»: выход с оккупированных территорий, снятие барьера разделения на Западном берегу, полное равенство для арабо-палестинских граждан Израиля, а также «уважение, защита и поощрение прав палестинских беженцев на возвращение в свои дома».

Puma впервые прилетело от BDS в 2018 году, когда компания запартнерилась со сборной Израиля. Организация обвинила бренд в поддержке федерации, в которую входят шесть клубов с незаконных израильских поселений на территории Западного берега. BDS написала компании открытое письмо, которое подписали больше 200 палестинских спортивных команд.

В Puma отвергли эти обвинения, заявив, что спонсорство сборной не равно поддержке решений на клубном уровне. BDS такая позиция не устроила, поэтому в 2019-м движение запустило глобальную кампанию бойкота бренда. Обычно доставалась магазинам Puma.

Но однажды несанкционированные баннеры добрались даже до лондонского метро.

Кампания могла влиять не только на рядовых покупателей: в 2020-м крупнейший университет Малайзии (UiTM) расторг контракт с Puma из-за «причастности к нарушениям прав человека в Израиле».

При этом годом ранее немецкий Бундестаг первым в Европе признал призывы BDS к бойкоту израильских товаров антисемитскими.

С 2016 года BDS также проводит кампанию «Красная карточка Израилю», которая направлена на исключение страны из ФИФА. В 2018-м Аргентина на фоне протестов и угроз в адрес Лионеля Месси отменила товарняк в Иерусалиме. Гонсало Игуаин тогда выдохнул: «Здравый смысл и здоровье важнее всего. Мы считаем, не ездить в Израиль – правильно».

Новая эскалация палестино-израильского конфликта ударила не только по Puma. На днях за рекламу коллекции пришлось объясняться компании Zara: фото с манекенами, завернутыми в белую ткань, вызвало у некоторых пользователей ассоциации с погибшими в белых саванах в секторе Газа.

Сотни тысячи гневных комментариев, минимум 150 тысяч отписок в инстаграме, хештэг #BoycottZara в топе твиттера и нападение вандалов на магазин в Канаде заставили бренд отказаться от рекламы, которая, по их словам, была задумана и отснята еще до начала последней эскалации конфликта.

Публичное сочувствие Израилю ударило и по Starbucks: бойкот сети кофеен стал одной из главных причин кризиса компании, чья рыночная стоимость обвалилась за последнее время на 12 млрд долларов. Худшие показатели с 1992 года, когда сеть провела IPO и стала публичной.

Поддержка израильской армии питанием от местного McDonald’s привела к бойкоту и напряженности в филиалах сети по всему мусульманскому миру. В итоге McDonald’s в странах Ближнего Востока осудили действия израильской франшизы, а также пожертвовали средства в поддержку Палестины.

Израиль еще может сыграть с Puma на Евро

Действующий контракт рассчитан до конца 2024-го, поэтому весной в стыках Лиги наций за выход на чемпионат Европы израильтяне сыграют в форме от Puma. Там в соперниках сначала Исландия, а в случае прохода в финал – победитель пары Украина/Босния.

Если вдруг Израиль пробьется на Евро, то поедет в Германию в комплектах от Puma. Немецкие бренды одевали израильскую сборную большую часть истории и на протяжении почти 30 последних лет: adidas (1980-1984 и 2008-2018), Puma (1986-1988, 1996-2008, 2018-2024).

Рискнет ли теперь вернуться adidas?

Фото: Thomas Krych/Keystone Press Agency, FuÃŸballschuhe von Puma hÃ¤ngen an der Balustrade eines geschlossenen Sportplatzes. Symbolbild/Symbolfoto AmateurfuÃŸball i/Global Look Press; Gettyimages.ru/David Balogh; facebook.com/specialpatrols/posts; East News/Batard Patrick/ABACA