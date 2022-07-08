Новая форма «Венеции» – 😍. Освежили логотип и вернули греческую модель

«Венеция» не удержалась в Серии А, но привлекательные формы никуда не делись.

Новый комплект выпущен очень своевременно – неделю назад «Венеция» презентовала ребрендинг клубного логотипа, который уже заметно на свежей одежде. В основе нового лого крылатый лев – символ Венеции, облаченный в фирменные цвета футбольного клуба.

Разработкой эмблемы занимался немецкий бренд Bureau Borsche, специализирующийся на графическом дизайне. Главные отличительные черты бренда – минимализм и простота.

Ну красота же!

Получилась целая фотосессия.

Моделью для живописной фотосессии выступила гречанка Теописти Пурлиотопулу, которая уже представляла форму «Венеции» в октябре 2021 года и коллекцию в мае 2022-го. Известно, что девушка с детства увлекается спортом и с ранней юности болеет за ПАОК – эту команду поддерживают отец и все родственники.

Теописти Пурлиотопулу – модель, презентовавшая шикарную форму «Венеции». Фотопост о греческой красавице!

«Венеция» презентовала еще предыгровой комплект – моделью выступил актер Даниэле Барисон, который известен по роли в парадокументальной драме Юри Анкарани «Атлантида».

Есть в новой коллекции и повседневная одежда – худи и спортивные костюмы.

В конце мая у нас вышел гид по шикарным коллекциям «Венеции» – это чистое эстетическое удовольствие.

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