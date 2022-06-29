Горы Андорры, мальтийский крест и башни Сан-Марино. УЕФА помогает карликам с эксклюзивной формой

И не только карликам – Беларусь тоже в теме.

В конце мая Errea удивила неожиданной презентацией комплектов – итальянский экипировщик одновременно представил обновку сразу для 8 сборных.

Формы получили сборные Беларуси, Кипра, Фарерских островов, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Андорры и Сан-Марино. Несмотря на то, что эти команды далеки от статуса топовых, производитель дал им полностью эксклюзивный дизайн.

Такое стало возможным благодаря специальной программе УЕФА, которой в этом году исполнилось 15 лет. Совместная презентация прошла именно в честь круглой даты.

Подробнее о программе: небольшие сборные бесплатно получают форму, да еще и с индивидуальным подходом

Известно, что крупные производители экипировки радуют индивидуальным дизайном далеко не каждую команду. Если большим сборным (и клубам) они предоставляют привилегированные условия, то малым и средним чаще всего достаются шаблонные формы. Все легко объяснимо: таким федерациям нечем заинтересовать производителей, поэтому компании не очень-то готовы создавать для этих команд эксклюзивные комплекты.

Однако в 2007 году УЕФА взял переговорную функцию на себя: они подписали контракт с adidas, по которому немецкий бренд обязался сделать формы для небольших ассоциаций, которые пожелают стать частью специальной программы поддержки Kit Assistance Scheme.

Для команд вроде Лихтенштейна и Люксембурга сплошные плюсы:

• Они бесплатно получают игровые (домашняя, выездная, третья) и тренировочные комплекты для взрослой и молодежной сборных, а также судейскую экипировку. По данным УЕФА, программа экономит каждой федерации до 300 тысяч евро.

• Они высказывают пожелания и участвуют в разработке формы. В результате небольшие страны получают дизайн, который отражает их историю, культуру и традиции.

Правда, adidas позднее раскрититиковали за то, что он сделал для ряда сборных типовые комплекты. Поэтому в 2017-м немцев сменил итальянский бренд Macron. Они одевали участников программы на протяжении двух циклов: 2018-2020 и 2020-2022. Команды были практически те же, что и сейчас – только вместо Мальты участвовала сборная Армении.

Менеджер по Восточной Европы Macron Массимо Гуидарини объяснял тогда в интервью белорусской «Трибуне», в чем они превосходят adidas: «Мы можем персонализировать форму, делать ее с индивидуальным дизайном. Никакой другой бренд, имеющий огромные обороты, на такое не пойдет. Nike, к примеру, минимально может выпустить тысячу штук, но оригинальных 16 футболок он не произведет.

Почему УЕФА, работавший 8 лет с adidas, сейчас стал партнером Macron, майки которого стоят на 20% дороже? Дело в том, что у adidas была одна модель футболки для всех сборных. Лишь цвета менялись. И Беларусь, и Грузия, и Армения играли в одном и том же. Это были обычные майки из каталога. У нас же для каждой сборной есть своя линия, свой дизайн».

В Macron и правда сразу пообещали сборным индивидуальный подход. Представители ассоциаций ездили в Болонью, где принимали участие в разработке комплектов. Пресс-секретарь белорусской федерации Александр Алейник рассказывал, как проходил процесс:

«Программа открыта на компьютере. Дизайнеру говорят, что хотят увидеть в итоге: он пробует различные варианты, формирует, показывает. Какие-то сочетания цветов не совсем гармонично смотрелись. Некоторые элементы не совсем вписывались. Помню, долго подбирали место для орнамента. Даже рассматривали вариант с нанесением его на воротник.

Здесь также важно понимать, что любой комплект формы нужно согласовать с УЕФА. Возможно, кому-то дизайн покажется простым, но у нас здесь значительно меньше свободы, чем, например, у клубов. Любой дополнительный элемент нужно обосновать. Как и в предыдущий раз, были вопросы по орнаменту, но их удалось решить».

С этого года и как минимум до 2026-го у программы УЕФА новый партнер. По итогам тендера выбрали компанию Errea. Сообщалось, что при выборе уделялось внимание цене, качеству, ассортименту, персонализации формы, логистике и возможностям мерчандайзинга.

Errea придала каждой форме местный колорит: от белорусского орнамента до фресок дворца в Сан-Марино

Errea – семейная компания со штаб-квартирой в Парме, основанная в 1988 году. Помимо партнерства с УЕФА компания в основном одевает африканские сборные, а также сотрудничает с рядом клубом, самыми известными из которых можно считать «Норвич», «Парму», «Блэкпул» и «Миллуолл».

«Errea привнесет в эту программу более чем 30-летний опыт партнерства с клубами и федерациями на самом высоком уровнях, – сразу пообещал Фабрицио Таддеи, глава отдела глобального партнерства компании. – Все это будет использовано для того, чтобы придать каждой стране уникальный и индивидуальный вид как на поле, так и за его пределами».

Таддеи также добавил, что компания может контролировать весь процесс производства, так как Errea едва ли не единственная крупная спортивная компания, которая производит товары на собственных фабриках в Евросоюзе. «Благодаря тому факту, что вся одежда, разработанная Errea по индивидуальному заказу, разрабатывается и производится в Европе, это по-настоящему европейская программа, которая дает возможность каждой ассоциации принять непосредственное участие в процессе от начала и до конца».

Осенью прошлого года представители восьми федераций посетили северо-восток Италии, где поучаствовали в разработке дизайна новой формы. А в конце мая компания представила результат.

Давайте знакомиться с каждым комплектом по отдельности.

Сан-Марино

На небесно-голубой фон домашней формы нанесли стилизованные изображения трех башен Сан-Марино. Эти крепости на трех вершинах горы Монте-Титано – символ страны. Гуаита – старейшая башня, построена в XI веке. Вторая башня – Честа (XIII век), третья – Монтале (XIV век).

Сейчас эти башни есть на флаге и гербе страны, их изображение также чеканится на сан-маринских монетах евро.

На внутренней стороне воротника надпись: L’antica terra della liberta («Древняя земля свободы»). Свобода – девиз старейшего государства Европы. Он выражает удивительное сохранение независимости этой маленькой страны в окружении крупных держав. Также это связано с последними словами основателя Сан-Марино: «Оставляю вас свободными».

Узор на выездной и третьей форме отсылает к фрескам Палаццо Публико – правительственного дворца в центре Сан-Марино.

Андорра

Цвета обеих форм вдохновлены флагом Андорры, а узор – горами княжества, которое расположено в Пиренеях. К слову, город Андорра-ла-Велья считается самой высокогорной столицей Европы.

Беларусь

Перед этим Macron дважды делал для белорусов красно-белые формы, но теперь эти цвета, кажется, не совсем в почете у властей. Errea придумала для сборной гранатово-красные и мятно-зеленые комплекты, которые очень удивили болельщиков. Если задача была сделать форму под цвета действующего официального флага, то получилось максимально отдаленно.

По центру футболки нанесли белорусский орнамент, а под воротник – название страны на латинице.

На груди лого федерации уже традиционно заменили на герб.

В 2024-м Errea сделает участникам программы новый дизайн форм. Однако судя по заявлению белорусской федерации, они планируют играть в этих комплектах аж 4 следующих года.

Кипр

Тут самый минималистичный дизайн. Но, похоже, это пожелание самих киприотов. Вот слова технического директора ассоциации Савваса Константину: «Для нас это фантастическая программа. Она дала нам возможность создать собственный дизайн футболок и тренировочной формы, который мы не получили бы на открытом рынке. Мы попытались разработать простую и емкую футболку, в которой, как мы верим, наши игроки будут чувствовать себя очень комфортно».

Сложно увидеть, но утверждается, что на форме есть вставки, которые отсылают к вилле Тесея в Археологическом парке Пафоса. Из более заметного: на воротнике вышиты слова «Η ομάδα που μας ενώνει» («Команда, которая нас объединяет»), а на спине есть изображение острова Кипр.

Лихтенштейн

Футболки с узором сделаны в красно-синих цветах флага, оттуда же взята корона.

В 1937 году глава правительства Йосиф Хоп дал официальное толкования символов флага: «Синий – цвет сияющего неба, красный – цвет тлеющих угольков в камине, золотой цвет короны показывает нашему народу, что страна и княжеская семья объединены сердцем и духом».

Люксембург

Домашняя форма тоже выполнена в цветах флага, а на широкой вертикальной полосе присутствуют едва заметные изображения льва, которые взяты с герба Люксембурга.

Геральдичекий лев с короной присутствует также на груди.

Мальта

Главный элемент формы – восьмиконечный крест Святого Иоанна, также известный как мальтийский крест. Он изображен как на узоре, так и на месте лого.

Фарерские острова

Красно-синяя полоса на белом фоне – фарерцы воссоздали цвета флага. На выездной форме полоса заменена крестом, что тоже отсылает к флагу.

В довершение сам флаг присутствует на задней стороне воротника.

В таких оригинальных комплектах команды будут играть в ближайшие два года.

Как вам подход Errea?

Фото: uefa.com; globallookpress.com/Pius Koller via www.imago-images/www.imago-images.de, Li Ming/XinHua