Дырявая джерси за 1000 долларов – что?! Объясняем задумку МЛБ и бренда Вирджила Абло

Провокационная коллекция, которую быстро раскупают.

Дизайнер Вирджил Абло умер в прошлом году, но его наследие живет. Недавно с работами модельера познакомилась одна из наиболе традиционных спортивных фан-баз – МЛБ.

Бренд Абло Off-White совместно с попуярной маркой головных уборов New Era представили капсульную коллекцию для главной лиги бейсбола. Ее особенность – большие отверстия, которые прорезают каждый предмет одежды. Вот как это выглядит.

Такая коллекция – еще один способ увлечь бейсболом молодую платежеспособную аудиторию. Ценник соответствующий: за бейсболку с укусом в виде полумесяца придется выложить 260 долларов, за футболку с вырезанными кругами – 355 долларов, толстовку – 630, джерси – 1030. Для сравнения: стандартная джерси в магазине МЛБ стоит около 135 долларов.

Капсула представлена в разных вариациях дизайна для 6 клубов: «Чикаго Кабс», «Чикаго Уайт Сокс», «Лос-Анджелес Доджерс», «Майами Марлинс», «Окленд Атлетикс» и «Торонто Блю Джейс».

На задней части каждой футболки есть надпись «Ваше имя» – персонализировать не получится, это всего лишь обыгрывание обычных джерси из магазина МЛБ, где можно нанести любую фамилию. Также на футболках 23-й номер – распространенный символ вселенной Абло, отсылающий к номеру Майкла Джордана в НБА (во время краткосрочной бейсбольной карьеры он играл под 45-м).

И все-таки – зачем в коллекции дырки?

Это знаменитый Meteor Shower («Метеоритный дождь») – элемент дизайна, в рамках которого Абло придумал делать в вещах круглые отверстия, напоминающие дырки в сыре.

Некоторые болельщики МЛБ, непривыкшие к таким провокациям, раскритиковали коллекцию сразу после выхода. В соцсетях было много возмущений: от «кто это носит?» до «я думал, что у кепок есть предназначение». Однако в таких коллекциях цель Off-White всегда в том, чтобы сделать что-то новое и спровоцировать. Продажам это только помогает: за несколько дней уже распроданы все бейсболки с дырками, рубашки и некоторые размеры джерси.

Абло запустил тренд еще во время весенней коллекции женской одежды-2020, когда он продырявил примерно все. Отверстия напоминали кратеры после метеоритного дождя. Особенно запомнилась сумка, которую в Off-White прямо назвали нефункциональной, но выставили ценник в 1665 долларов.

Следом круглые вырезы появились в осенней мужской коллекции от Off-White.

А прямо сейчас экспериментировать с похожим стилем продолжает JW Anderson – вот что на этих выходных британский бренд представил в Милане.

Спорт – важная часть наследия Вирджила, поэтому неудивительно, что тренд пробрался и туда.

Фото: globallookpress.com; www.off---white.com; highsnobiety.com