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Новые формы топ-клубов: «Реал» удивляет шрифтом, «МЮ» возвращает воротник эпохи Кантона

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Май – время презентаций домашних комплектов на новый сезон. Большинство топ-клубов уже официально представили обновку, по остальным есть утечки. Давайте знакомиться.

«Манчестер Сити»

«Сити» и Puma выкатили основную форму в четверг. Она в традиционном небесно-голубом цвете, но с бордово-белыми вставками на воротнике и рукавах.

Одни из шорт также будут полностью в бордовом цвете. Это не случайный выбор: бордовый и клубная эмблема по центру – отсылка к эпохе полузащитника Колина Белла, который умер в прошлом году. Он играл за «Сити» в максимально успешный для команды период на стыке 60-х и 70-х, когда они выиграли все трофеи в Англии, а в 1970-м забрали Кубок обладателей кубков. Это до сих пор единственный еврокубок, который покорился клубу за всю историю.

Прозвище Белла – «Король», поэтому на внутренней стороне воротника можно заметить корону. 

А вот как тогда выглядело лого по центру и бордовый на гетрах.

Большинство трофеев, правда, «Сити» в тот период выиграл в выездной красной-черной форме. Идея такой расцветки принадлежит помощнику тренера Малкольму Эллисону, который считал, что цвета «Милана» вдохновят «Сити» на победы. Сработало: финалы Кубка Англии-1969, Кубка Лиги-1970 и Кубка обладателей кубков-1970 команда выиграла в красно-черном.

«Арсенал»

Лондонцы тоже порадовали фанатов в четверг. Adidas приготовил классическую футболку в красно-белом цвете, но здесь явно выделяется воротник в стиле поло. Он вернулся с сезона-2017/18.

На воротнике отрисована молния, созданная на основе третьей формы уходящего сезона. Тот комплект отсылал к молнии из сезона-1995/96

5 фунтов с каждой продажи клуб будет направлять на поддержку благотворительных инициатив в северном Лондоне. А на поле новый комплект мы увидим уже в это воскресенье, когда «Арсенал» в последнем туре попытается запрыгнуть в Лигу чемпионов. Шансов немного, но если это случится, то форма мигом станет фартовой.

« РБ Лейпциг»

Клуб начал с выездной формы. «Лейпциг» представил полностью красную форму с более темными оттенками на рукавах, воротнике и принтах. Впервые в эпоху Nike клуб получил красную футболку на заказ. До этого были третьи-четвертые комплекты в такой расцветке, но сделанные на основе стандартных шаблонов.

«Реал»

Богатая на релизы неделя началась с презентации мадридцев. К 120-летию клуба «Реал» показал классическую белую форму с воротником-поло и легкой фиолетовой отделкой.

Надписи выполнены в черном цвете. 

В сезоне-2016/17 у «Реала» была фиолетовая выездная форма, а в 1980-х и 1990-х этот цвет регулярно использовался для акцентов на домашних комплектах.

Отсылка к 90-м и началу нулевых сильно ощущается на примере шрифта на спине. 

Это не проговаривалось официально, но шрифт мгновенно навевает воспоминания о финале ЛЧ 20-летней давности, когда Зидан забивал тот самый гол.

Хотя прямое сравнение все же показывает, что различия между ними заметные.

«Монако»

«Монако» уже успели сыграть в новой форме против «Бреста»: начало положено хорошее – монегаски победили 4:2 и перед последним туром вышли на второе место в чемпионате.

Производителю Kappa трудно удивить домашней формой, так как у «Монако» есть устоявшийся культовый дизайн с передней диагональю, которая делит футболку на красную и белую части. Но кое-какие отличительные детали все же есть. В полосках на форме спрятали слоган клуба: «Поднимись. Рискни. Повтори». Эта же надпись присутствует на внутренней стороне воротника.

Ну и куда без красивейших видов княжества.

«Боруссия»

Дортмундцы тоже выгуляли новый комплект – закрыли с ним сезон победой над «Гертой» 2:1. Именно в этой форме Холанд и Витцель попрощались с дортмундскими болельщиками.

При ближайшем рассмотрении на футболке можно заметить узор, который отсылает к окнам бара Wildschütz, где в 1909 году группа молодых людей создала «Боруссию».

Отличительная особенность дизайна – прерывающиеся логотипом спонсора черные полосы. Puma здесь вдохновлялась сезоном 10-летней давности, когда «Боруссия» вышла в финал ЛЧ-2012/13.

Отметим интересный объемный шрифт, который будет у команды в новом сезоне.

«Ювентус»

Adidas удивил уникальной интерпретацией вертикальных полос туринцев. Вместо них там паттерн с черными треугольниками, который должен олицетворять магию «Альянц Стадиум».

Еще одна особенность – электрические разряды и вспышки молний на логотипе Jeep. Возможно, бренд так продвигает электромобили. Если молнии зашли не всем, то сокращение разноцветной надписи Jeep 4XE до лаконичного Jeep наверняка понравится болельщикам.

«Ювентус» уже сыграл в новой форме против «Лацио» (2:2).

«Рома»

New Balance предложил дизайн, пропитанный традициями. Рубиново-красный оттенок на месте, но его дополняет слегка заметный узор с круглыми эмблемами клуба 1930-х годов. Образ дополняют воротник на пуговицах с желтой отделкой и надпись «Сыны Рима» под воротом.

Капитан Лоренцо Пеллегрини доволен: «Каждая деталь этой футболки говорит о неразрывной связи нашей команды с Римом».

А это комментарий гендиректора New Balance Football Кенни МакКаллума: «В домашней форме этого года есть настоящее чувство элегантности. New Balance искал вдохновение в невероятном слиянии прошлого и настоящего, которое существует в Риме и не похоже ни на что другое в мире».

«Ливерпуль»

Nike ударился в минимализм, создав для «Ливерпуля» максимальной сдержанную форму в полностью в красном цвете.

Из особенностей – еле заметный узор YNWA на манжетах рукавов и число 97 сзади под воротником, окруженное двумя факелами. Эта эмблема уже много лет наносится на форму в память трагедии на «Хиллсборо», но теперь число «96» впервые изменили на «97».

Последней жертвой «Хиллсборо» признали Эндрю Дивайна, который 32 года страдал от полученных травм и скончался в прошлом году.

«Бавария»

Мюнхенцам подогнали форму из ​​100% переработанных материалов и с вертикальными полосками, но на этом все особенности нового комплекта закончились. Никаких объяснений дизайна не последовало, отсылок к славному прошлому тоже не замечено.

Единственный нюанс: в дебютном матче с новой формой (2:2 со «Штутгартом») команда надела значок Serienmeister («Серийные чемпионы»). Он посвящен тому, что мюнхенцы выиграли 10 титулов подряд. Однако клуб заявил, что это одноразовая акция, и в следующем сезоне нашивки не будет. 

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Ниже еще не представленные формы. Собрали информацию на основе утечек.

«Челси»

Лондонцам долгое время было не до презентаций форм. В отличие от текущего домашнего комплекта, новый будет преимущественно одного тона синего цвета.

На воротнике – бело-бирюзовый узор.

«Манчестер Юнайтед»

«МЮ» готовит что-то необычное. И болельщики уже в приятном предвкушении от воротника с узором, который переносит в начало 90-х. Эрик Кантона бы точно заценил.

Кроме того, интерес вызывает заключенная в щит эмблема. Есть подозрение, что клуб так хочет отметить 30-летие первого титула в истории АПЛ. В сезоне-1992/93 «МЮ» под руководством Алекса Фергюсона выиграл чемпионат, а в следующем году защитил титул.

Сходства заметные.

«Тоттенхэм»

Тут белый цвет разбавят сине-желтые манжеты и воротник. Вообще Nike сделал ярко-желтый новым цветом «Тоттенхэма», часто добавляя его в тренировочные комплекты клуба. 

Справа – просочившийся третий комплект, достоверность дизайна которого подтвердил главный сайт про формы Footy Headlines.

«Интер»

У миланцев классический черно-синий дизайн. Из интересного – переехавший с рукавов на место нового титульного спонсора Digitalbits (блокчейн-компания) и надпись Milano (Милан) с внутренней стороны воротника.

«Милан»

У других миланцев черный цвет стал основным, а красный – второстепенным. Красные полосы ограничены и не доходят до краев футболки. Воротник тоже интересной формы, а завершают образ манжеты рукавов в цвета итальянского флага. 

«Барселона»

Здесь к традиционным сине-гранатовым цветам добавится темно-синий. Мы также увидим нового титульного спонсора каталонцев – стриминговый сервис Spotify. 

На фото: слева будущая выездная форма, а справа третья. Ожидается, что первые две будут запущены в продажу в начале июня, а третья – в конце августа.

«Атлетико»

Мадридцы тоже меняют спонсора – следующий пять сезонов на футболке будет платформа для цифровых инвестиций Whale Fin. На картинке ниже примерный вариант расположения логотипа – точного фото еще нет.

Но уже ясно, что Nike приготовил свежий взгляд на традиционные красно-белые полосы. Впервые в истории клуба они будут изогнутыми. 

«ПСЖ»

И еще один топ-клуб, который, похоже, меняет титульного спонсора. По данным L’Equipe, на место группы отелей Accor Live Limitless может прийти Qatar Airways.

На форму вернется культовая широкая полоса, которую будет прерывать спонсорское лого. Эмблемы «ПСЖ» и Nike разместят по центру.

Какие комплекты понравились больше всего? Пишите в комментариях!

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Christopher Neundorf, imago sportfotodienst; instagram.com; Gettyimages.ru/Anton Want/Allsport; REUTERS/Heiko Becker

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