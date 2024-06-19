Такое время: украинка отказалась жать руку грузинке. Обе родились в России
На чемпионате Европы по фехтованию в Базеле скандал: украинка Елена Кривицкая после поединка отказалась пожимать руку грузинке Майе Гучмазовой.
Все потому, что Гумазова родилась в России. И это мало кого удивило бы после аналогичной ситуации на прошлогоднем чемпионате мира, когда украинка Ольга Харлан не пожала руку россиянке Анне Смирновой, если бы не один нюанс.
Кривицкая тоже родилась в России.
● Кривицкая и Гучмазова встречались в 1/32 финала турнира шпажисток – украинка забрала поединок со счетом 15:9.
Гучмазова вышла на традиционное рукопожатие, но Кривицкая просто ушла с дорожки – и это разозлило грузинку.
Она разводила руками и ругалась с судьями: «#####, почему им можно все, они что, совсем ######, что ли?»
Очевидно, что Кривицкая не пожала руку Гучмазовой потому, что Майя – уроженка Владикавказа. Правда, за Грузию она выступает давно – с 2017 года.
Но ирония в том, что и сама Кривицкая родилась в Ростове (Ярославская область) и позже переехала в Тернополь.
● Гучмазова не успокоилась и после поединка: «Вон берите ружье и воюйте, защищайте свою родину. А не разъезжайте за счет государственных денег по Швейцарии, по соревнованиям и не фехтуйте! А если бы так сделала я, меня бы дисквалифицировали!» – передает ее слова RT.
Кривицкую никак не наказали (в отличие от Харлан на ЧМ-2023 – тогда ее сняли с турнира) – она дошла до 1/8 финала.
А Федерация фехтования Грузии уже начала расследование из-за поведения Гучмазовой: «Мы знаем об упомянутом факте. После окончания матча рефери не сделал предупреждения ни одной из сторон. Дисциплинарная комиссия федерации обсуждает поведение Майи Гучмазовой».
Украинке уже вряд ли что-то грозит, судя по ситуации с Харлан – той отменили дисквалификацию, а МОК готов был выдать ей именную лицензию в Париж-2024.
Но вот Гучмазову вполне могут наказать.
Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе
В тексте использованы цитаты RT, Р-Спорт
На словах ты понадуся, а на деле ухилянт...
Да.
Именно так. Не обоссала хоть, и на том спасибо.
"Как искоренить сочувствие к себе".
Но, если честно, то это просто маразм. Соглвсен с подозрением, что это указание сверху.
Были массовые увольнения учителей-осетин и абхазов по всей стране, врачей, чиновников. Пропаганда в духе "помни, чужинец, тут хозяин грузинец" привела к случаям избиений, изнасилований, убийств против представителей этнических меньшинств, при попустительстве со стороны полиции судов и полиции.
В итоге закончилось это двумя вооружёнными конфликтами - в Южной Осетии и Абхазии. И те, и другие, понимая, что против Грузии им самим не выстоять, слёзно просили о помощи Москву. Она пришла, разделив стороны и встав между ними миротворцами.
При этом по обе стороны от миротворцев творилась хрень и хтонь - этнических грузин выгоняли из Южной Осетии и Абхазии с не меньшей, а то и большей жестокостью, что раньше к абхазам и осетинам проявляли в Тбилиси.
Но постепенно и в Тбилиси, и в Цхинвали с Сухумом эта кровавая история стала сходить на нет, ко власти стали приходить другие люди, жестокость на местах сильно уменьшилась.
И тут в Грузии ко власти на волне местного Майдана приходит Саакашвили, получает деньги от США, Британии, международных структур, вооружает армию, обучает её у американских инструкторов и в 2008 году решает ликвидировать отдельную Южную Осетию. Опять начав по новой кровавую карусель.
Это нападение возможно было только через нарушение соглашения о перемирии, подписанного ранее Тбилиси и Цхинвалом и через зачистку российских миротворцев, стоявших на границе.
В отличие от ООНовских миротворцев в Хорватии при ликвидации Сербской Краины наши миротворцы не отошли в сторону и приняли бой.
Многие из них погибли.
Это стало поводом для введения Россией войск и разгрома напавшей грузинской армии.