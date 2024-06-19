Такое время: украинка отказалась жать руку грузинке. Обе родились в России

На чемпионате Европы по фехтованию в Базеле скандал: украинка Елена Кривицкая после поединка отказалась пожимать руку грузинке Майе Гучмазовой .

Все потому, что Гумазова родилась в России. И это мало кого удивило бы после аналогичной ситуации на прошлогоднем чемпионате мира, когда украинка Ольга Харлан не пожала руку россиянке Анне Смирновой, если бы не один нюанс.

Кривицкая тоже родилась в России.

● Кривицкая и Гучмазова встречались в 1/32 финала турнира шпажисток – украинка забрала поединок со счетом 15:9.

Гучмазова вышла на традиционное рукопожатие, но Кривицкая просто ушла с дорожки – и это разозлило грузинку.

Она разводила руками и ругалась с судьями: «#####, почему им можно все, они что, совсем ######, что ли?»

Очевидно, что Кривицкая не пожала руку Гучмазовой потому, что Майя – уроженка Владикавказа. Правда, за Грузию она выступает давно – с 2017 года.

Но ирония в том, что и сама Кривицкая родилась в Ростове (Ярославская область) и позже переехала в Тернополь.

● Гучмазова не успокоилась и после поединка: «Вон берите ружье и воюйте, защищайте свою родину. А не разъезжайте за счет государственных денег по Швейцарии, по соревнованиям и не фехтуйте! А если бы так сделала я, меня бы дисквалифицировали!» – передает ее слова RT .

Кривицкую никак не наказали (в отличие от Харлан на ЧМ-2023 – тогда ее сняли с турнира) – она дошла до 1/8 финала.

А Федерация фехтования Грузии уже начала расследование из-за поведения Гучмазовой: «Мы знаем об упомянутом факте. После окончания матча рефери не сделал предупреждения ни одной из сторон. Дисциплинарная комиссия федерации обсуждает поведение Майи Гучмазовой».

Украинке уже вряд ли что-то грозит, судя по ситуации с Харлан – той отменили дисквалификацию, а МОК готов был выдать ей именную лицензию в Париж-2024.

Но вот Гучмазову вполне могут наказать.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

В тексте использованы цитаты RT, Р-Спорт