«Он настроен безумно пророссийски, мне страшно». Всплыла прослушка Бессеберга: он не хотел забирать у нас турниры

В Норвегии продолжается суд на экс-президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бессебергом – в дело вступили расшифровки подслушанных разговоров.

Норвежца по-прежнему обвиняют в коррупции и злоупотреблении полномочиями – в частности, по мнению следствия, чиновник по непонятной причине защищал интересы России.

Телефоны Бессеберга и генерального секретаря IBU Николь Реш прослушивались австрийской полицией – всего на суде всплыли три разговора, все так или иначе связаны с Россией.

1. Первый разговор – диалог Реш и некого спортивного чиновника. Речь шла о проведении финала Кубка мира в Тюмени в марте 2018 года.

«Андерс говорит, что мы не заберем никакие турниры [у России]. Он настроен настолько безумно пророссийски, что мне сейчас немного страшно.

Он больше не общается нейтрально. [...] На самом деле, очень жаль. Он не хочет санкций против России, он не хочет ничего делать в принципе. [...]

Он ничего не хочет. Он не хочет принимать никаких решений. Что я должна делать?» – сказала Реш в разговоре.

Бессеберг ответил на суде, что не согласен с позицией Реш: «Даже чемпионат мира по футболу в России прошел по плану в 2018 году. Нельзя сказать, что Россия не является великой державой в биатлоне. Это одна из крупнейших наций.

Правильно ли тогда наказывать спортсменов за то, что происходит на более высоком уровне? Правление IBU было обязано действовать в соответствии с правилами».

2. Вторая запись – разговор Бессеберга и 8-кратного олимпийского чемпиона Уле Эйнара Бьорндалена. Тема та же – Кубок мира в Тюмени. Уже тогда вовсю полыхал допинг-скандал в российском спорте, так что проведение этапа было под вопросом.

РУСАДА лишили статуса соответствия WADA, но серьезных санкций в отношении России тогда еще не ввели.

Бьорндален: Меня интересуют несколько вопросов по России и допингу. Почему IBU не реагирует на их действия? Прежде всего, у них в стране нет действующей антидопинговой системы. Или она есть сейчас?

Бессеберг: Есть, потому что РУСАДА получило разрешение снова проводить тестирование, но под присмотром.

Бьорндален: Но если их антидопинговое агентство не восстановлено полностью, то разве Россия может оставаться полноправным членом IBU?

Бессеберг: Все не совсем так, Уле Эйнар. РУСАДА признано несоответствующим кодексу, а это значит, что Россия не может претендовать на проведение Олимпийских игр. Это единственное, что им не разрешено делать. Им даже разрешили подавать заявку на чемпионат мира по биатлону. Так что с нашей стороны нет никаких причин не проводить в России этап.

Кто-то понимает это, а кто-то нет. В этом плане есть сложности. Я понимаю, что у всех есть вопросы. Но и дезинформации тоже много.

Бьорндален: Но сейчас передо мной лежит список российских биатлонистов, которые сдавали мочу в российскую лабораторию (речь о том, что спортсмены якобы сдавали чистую мочу в лабораторию в Москве, чтобы потом их пробы можно было подменить – Sports.ru). Комиссия Денниса Освальда считает, что это достаточное доказательство того, что эти спортсмены были вовлечены в допинговые схемы Сочи-2014.

Бессеберг: Да, комиссия Освальда действительно так считает, Уле Эйнар, но все дело в том, что Россия оспорила эти доводы в Спортивном арбитражном суде (CAS). И я уверен, что многие спортсмены знают об этом, но не говорят…

Нет сомнений, что между лабораторией и министерством спорта России был какой-то заговор, но кто конкретно был вовлечен в схему – большой вопрос. Очень сложно кого-то обвинять, пока у нас нет доказательств, Уле Эйнар. Но есть множество четких признаков того, что что-то действительно происходило.

Бьорндален: Но Кубок мира в России все-таки состоится по плану?

Бессеберг: На сегодняшний день – да. Но у нас появилась новая информация из Лозанны, она может кое-что поменять. Впрочем, у нас до сих пор нет доказательств, что Союз биатлонистов России как-то был вовлечен в допинг-схемы. Нет сомнения, что некоторые биатлонисты были втянуты в историю с московской лабораторией, но на это указывают только косвенные признаки. Потому что ни одной положительной допинг-пробы они не сдали.

Бьорндален: Лэнс Армстронг тоже не сдавал положительных проб (американский велогонщик, семикратный победитель «Тур де Франс», который впоследствии лишился всех титулов из-за допинга – Sports.ru).

Бессеберг: Его поймали, потому что долго подозревали, да. И мы тоже временно отстранили и наказали несколько спортсменов на основании косвенных улик.

На этом разговор завершился.

Сейчас же Бьорндален выступил в защиту Бессеберга: «Считаю это (прослушку) отвратительным. Но в то же время я не сказал Андерсу Бессебергу ничего такого, за что было бы страшно.

Каждый раз, когда я звонил Андерсу, он в большинстве случаев отвечал. Он всегда отстаивал свою точку зрения и говорил то, что считал правильным. Я около 20 лет представлял интересы спортсменов и делал это потому, что сам был им и входил в комиссию атлетов».

3. Ну и напоследок – диалог Бессеберга с двукратным олимпийским чемпионом Виктором Маматовым.

В 2018-м, когда ряд стран бойкотировали финал Кубка мира в Тюмени, были опасения, что этап и вовсе отменят. Тогда Маматов позвонил норвежцу и попросил оставить этап в Тюмени, пообещав провести там «хорошую культурную программу».

Маматов: Я говорю – пожалуйста. Спортсмены и жители России очень заинтересованы в этапе Кубка мира в Тюмени. Вы можете немного помочь?

Бессеберг: Да-да-да.

Маматов: Вы поможете?

Бессеберг: Да, Виктор. Мне пришлось использовать право двойного голоса.

Накануне проходило заседание правления IBU, на котором как раз решалась судьба этапа в Тюмени. Мнения разделились – 4 человека проголосовали за проведение этапа, а еще четверо высказались против. Тогда Бессеберг, как глава IBU, и воспользовался правом двойного голоса – в итоге этап было решено оставить.

В суде Бессеберг немного прояснил ситуацию:

– Когда Маматов попросил вашей помощи – что он имел в виду?

– Он, наверное, знал, что шла серьезная дискуссия о том, стоит ли Тюмени оставлять этап Кубка мира.

– То есть он пытался на вас повлиять?

– Вполне возможно.

– А что за «хорошая культурная программа»?

– Мы много раз вместе ходили на охоту. Еще с середины 90-х.

***

Суд продлится до 16 февраля – за это время наверняка всплывет еще много интересных подробностей.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов