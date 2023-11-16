Stream of Consciousness
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Вот это героизм американской лыжницы! С разбитым лицом, без перчатки в минус 18 и с чужой палкой взяла серебро

Джесси Диггинс Джесси Диггинс
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Кубок мира Кубок мира
Моа Илар
Эбба Андерссон Эбба Андерссон
Лыжи Лыжи

Американка Джесси Диггинс проявила характер в коньковом масс-старте на этапе Кубка мира в Руке – без перчатки (в -18!), с чужой палкой и разбитым в кровь лицом выгрызла второе место!

1) Гонка для Диггинс складывалась очень неплохо до отметки 18,6 км – американка тащила за собой всю группу и вроде бы держала ситуацию под контролем.

И как раз за 1,4 км до финиша лыжница осталась без палки и перчатки – а в Руке мороз!

Палку ей быстро дали, но совсем неудачно – ткнули рукояткой прямо в лицо. Боль чувствуется даже на кадрах:

Да еще и палка оказалась длиннее, чем нужно. Диггинс сразу откатилась в хвост группы из 14 лыжниц, но успела накатить, мощно включилась на последнем подъеме и почти достала шведку Моа Илар на финише – до победы не хватило совсем чуть-чуть. Для 26-летней Илар, кстати, это первая победа и вообще первый подиум Кубка мира в карьере.

2) После финиша Джесси долго не могла прийти в себя – очень тяжело дышала, а на ее лице виднелась кровь от неудачной передачи палки.

Со стадиона Диггинс под руки уводил персонал команды.

Позже нашлась виновница, из-за которой Джесси сломала палку – это шведка Эбба Андерссон.

«Я почти упала, когда наступила ей на палку. И палка улетела у нее из руки вместе с перчаткой. Мне сразу стало стыдно. Конечно, я извинилась после финиша, но так бывает. Как она бежала без перчатки? Учитывая, что я сильно мерзну даже в микст-зоне, то это точно было невесело. Вот почему я сразу же после финиша побежала к Диггинс – мне хотелось узнать, что с ней все в порядке», – сказала Андерссон.

«Здесь очень холодно бежать без перчаток, так что тот факт, что она смогла собраться и боролась до финиша – очень впечатляет», – отметила американка Рози Бреннан.

Сама же Диггинс была лаконична: «Все вышло здорово. Я не чувствую своих губ, но все вышло здорово. Было волнительно, но такое случается».

Четырехкратный чемпион мира Ханс Кристер Холунн считает, что трасса в Руке вообще не подходит для масс-стартов – из-за этого случаются такие инциденты.

«Не очень подходящая трасса, особенно на подъемах, где разъедутся только двое. Да и на спусках сложно что-то сделать. В итоге все сводится к бойне», – говорит Холунн.

3) Этот сезон – и так уже очень сложный для олимпийской чемпионки. Летом у нее случился рецидив расстройства пищевого поведения – спустя 12 лет ремиссии.

«Честно говоря, еще в июле я не была уверена, хочу ли соревноваться в этом сезоне. Понимаю, обычно я выгляжу счастливой, – и это по-прежнему так , – но этим летом мои мысли были не столь солнечными и радужными.

Когда я оказалась на сборах с командой, было радостно и волнительно, но не было уверенности насчет моего состояния. Но я с легкостью ощутила желание усердно работать. Поняла, что хочу вернуться в гоночный режим и готова преодолевать трудности. Я увидела, что многие люди помогают мне получать удовольствие от спорта», – говорила Диггинс.

«Я перешла на продукты, которыми легче тошнить, они не царапают горло». Булимия – пытка для олимпийской чемпионки

Но Диггинс все-таки справилась с проблемой и вышла на старт первого этапа Кубка мира, хоть ее подготовка к сезону и вышла смазанной.

И уже ясно, что не зря – такие моменты запоминаются надолго.

Лыжные гонки

Кубок мира

1-й этап

Рука, Финляндия

20 км, масс-старт, свободный стиль

Женщины

1. Моа Илар (Швеция) – 55.40,8

2. Джесси Диггинс (США) – 0,3

3. Рози Бреннан (США) – 1,4

4. Лотта Венг (Норвегия) – 3,2

5. Эбба Андерссон (Швеция) – 3,2

6. Фрида Карлссон (Швеция) – 3,2

Фото: AFP/HEIKKI SAUKKOMAA, JUSSI NUKARI

33 комментария

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Rumata22
Улыбчивая Джесси всегда вызывала приятные эмоции. Как боец она тоже ТОП 💪🏻
+50
-4
+46
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Leo Bonart
Диггинс - живое воплощение лучших качеств американского спорта и американской спортсменки.
Искренняя, выкладывается от души в любых условиях и ничего не боится
+45
-5
+40
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Кавабунга Шреддоголовый
Джесси просто обожаю. Лицо разбили, палку сломали, перчатку потеряла и даже при таких вводных она едва не выиграла двадцатку при -16. Так убиваться может только Диггинс
+38
-4
+34
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liberal17
Невероятно, как она умудряется совмещать такой супер-позитивный характер с таким настоящим спортивным героизмом. Никогда не забуду, как она на зубах отпахала марафон в Пекине-22, человечище
+18
-4
+14
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lazzziale
великолепная Джесси...давно за ней наблюдаю, и радуюсь ее успехам...всегда смеется, улыбчива, уважает соперниц...просто красава...настолько несгибаема перед трудностями и проблемами...что и доказала снова...
спасибо тебе Джесси за прекрасные эмоции, которые ты даришь очень многим любителям лыжных гонок...
+13
-2
+11
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Guillermo
Ответ Montenegro Serbian
Мир сошёл с ума. У меня тут в Новосибирске ноль градусов, а в Финляндии мороз под 20) Хотя по идее там климат мягче и в конце ноября таких морозов точно не должно быть)
Не переживайте, всё у вас будет
+8
-2
+6
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CoastSki
Джесс и без лыж способна финишировать..)) Невероятная воля и характер. Вопреки, а не благодаря - точно про неё.
+6
-1
+5
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Fenek
Вот это желание победить. Молодец. -18 это прям брррр.
+5
-1
+4
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Montenegro Serbian
Мир сошёл с ума.
У меня тут в Новосибирске ноль градусов, а в Финляндии мороз под 20)
Хотя по идее там климат мягче и в конце ноября таких морозов точно не должно быть)
+6
-3
+3
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about nothing
Если Джессики бы не было, её стоило бы выдумать...одна из немногих ниточек связывающих нас с тем временем, когда мы смотрели КМ и ЧМ и оценивали перспективы наших лыжников на домашних ОИ
+6
-3
+3
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Montenegro Serbian
Ответ Владимир Заварухин
это север финляндии,там всегда мороз ..относительный
Ну так это легко проверяется)
Среднесуточная температура в Руке зимой в ноябре в районе -5 -7 градусов.
Таки почти двадцатка днём, всё-таки аномально даже для этой местности)
+3
0
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Владимир Заварухин
Ответ Montenegro Serbian
Мир сошёл с ума. У меня тут в Новосибирске ноль градусов, а в Финляндии мороз под 20) Хотя по идее там климат мягче и в конце ноября таких морозов точно не должно быть)
это север финляндии,там всегда мороз ..относительный
+4
-1
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Guillermo
Ух какая красавица на росиньёлях
+4
-2
+2
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Kazanest
Ответ Guillermo
Ух какая красавица на росиньёлях
Это обманчивое фото🙂
+2
0
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Dimonster!
Это было сильно, вот эта воля к победе! Надеюсь, без последствий для ее здоровья. Эпичный момент!
+2
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evgeniy
Ответ Vamosalaplaya
На спортсе героизм возможен только у американцев
На спортсе, без героизма нельзя! Меньше читать будут. Хотя героизма никакого не вижу. Гоночная ситуация и не более. Км. без перчатки, при минус 18 - неприятно, и не более.
+2
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чакСЕВЕРНАЯкореа
Новые правила ФИС на обгонах,пофиг
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Александр Скворцов
Молодец Джесси! Настоящая спортсменка-лыжница! Лыжи это спорт сильных, смелых и самоотверженных.
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макс Жуков
молодец диггинс ничего не скажешь
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Запах Свободы
Джесс красотка, но меня больше порадовало, что сегодня приехали толпой на финиш, чего не было уже давно в женских масс-стартах.
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Guillermo
Ответ liberal17
Невероятно, как она умудряется совмещать такой супер-позитивный характер с таким настоящим спортивным героизмом. Никогда не забуду, как она на зубах отпахала марафон в Пекине-22, человечище
Который был длиннее мужского
+3
-3
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Ksenia RN
Ответ evgeniy
На спортсе, без героизма нельзя! Меньше читать будут. Хотя героизма никакого не вижу. Гоночная ситуация и не более. Км. без перчатки, при минус 18 - неприятно, и не более.
Без героизма амеров. Если б русский что-то подобное сделал, в лучшем случае не заметили бы, в худшем - облили бы с ног до головы известной субстанцией - типа, удавится за копейку, мог бы отдать победу бедным-нещасным соперникам и всё такое прочее)
А Диггинс бесит, какой-то токсичный позитив у неё.
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Ksenia RN
Ответ Йенс Мустерманн
Кубок мира: 6 гонок у мужчин и женщин - 6 победителей. Кубок России: 6 гонок у мужчин и женщин - 3 победителя. При этом 5 из них выиграли 2 человека. 🤡Терентьев: Я считаю, что наши соревнования горячее и интереснее, поэтому даже не смотрю международные соревнования, там одни и те же выигрывают между собой. У нас тут соперничество похлеще, чем там.
"Кубок мира: 6 гонок у мужчин и женщин - 6 победителей."

Ага, из серии: игра была равна - играли два...)
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