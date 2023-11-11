Наших гимнастов возвращают издевательски: заявка платная, а ее одобрение не гарантирует выхода на старт

Международная федерация гимнастики (FIG) определилась, как допускать наших спортсменов на турниры – критерии вышли очень спорными.

FIG решилась вернуть россиян и белорусов еще в июле (разумеется, в нейтральном статусе), но четкие правила опубликовала только сейчас (ссылку не приводим, чтобы не нарушить законы РФ).

Что же там?

● Общие правила стандартные – по ним на международных стартах уже выступали, к примеру, наши дзюдоисты и фехтовальщики.

1) Допущены только отдельные спортсмены, никаких командных видов.

2) Запрещены российские флаг и гимн, да и вообще что-либо ассоциирующееся с Россией. Форма – белая, вместо гимна – гимн FIG, вместо флага – логотип FIG.

Спортсменам нельзя обозначать свою национальность – ни в интервью, ни в соцсетях, даже ретвиты и репосты под запретом.

Отдельный пункт чисто для гимнастики (особенно художественной) – в программах нельзя использовать музыку, которая ассоциируется с Россией или может нести политический подтекст.

3) Нельзя поддерживать боевые действия, а всех, кто поддерживал раньше, на турниры не пустят. Если спортсмен имеет хоть какое-то отношение к военным или силовым структурам РФ, то это приравнивается к поддержке боевых действий. Представителям ЦСКА вряд ли разрешат соревноваться.

То же касается и участия в различных митингах и концертах.

● Но есть и новые пункты, вот они особенно интересны.

FIG подробно разъясняет, как именно нужно подавать заявку на получение нейтрального статуса.

Первым делом – заплатить (правда, FIG не указывает стоимость). Без оплаты на заявку даже глядеть не станут . Затем – опять заплатить, но уже за допинг-контроль (нужна хотя бы одна проба, проанализированная Независимым агентством по тестированию.

Только после этого заявку примут. Дальше в дело вступит специальная комиссия, которая проверит, соответствует ли спортсмен всем требованиям. После расследования заявку могут отклонить – например, если посчитают, что гимнаст поддерживал боевые действия или состоит в ЦСКА. Деньги, конечно, не вернут.

А когда нейтральный статус наконец-то дадут, то… это вообще ничего не значит.

● Вот что говорится в правилах: «FIG не несет никакой ответственности и не может быть привлечена к ответственности за любые действия или требования, предъявляемые любым правительством, государственным органом или другой внешней организацией, которые могут помешать нейтральному спортсмену или официальным лицам получить визы, разрешения, документацию или любые другие необходимые вещи для выступления в определенном регионе.

Ни при каких обстоятельствах не может быть оспорена действительность соревнований, если нейтральный индивидуальный спортсмен не сможет в них участвовать по вышеупомянутым причинам».

Если проще – нейтральный статус ничего не гарантирует . Любая страна, в которой проходит турнир, может попросту запретить спортсмену въезд, а FIG снимает с себя ответственность. И организаторов турнира никак не накажут.

Большинство будущих турниров в календаре FIG пройдут в странах Евросоюза. Да, есть еще соревнования в Катаре или Турции, но их не так много.

Получается интересно: нужно заплатить за шанс, что ты получишь нейтральный статус, при этом с серьезным риском все равно никуда не поехать.

Да, можно сказать, что у дзюдоистов, фехтовальщиков и прочих ситуация схожая, просто в правилах это не прописано. Но все равно важен сам факт: впервые Международная федерация признала, что не в полной мере отвечает за соревнования под своей эгидой и ничего не гарантирует тем спортсменам, которым сама же разрешила выступать .

Многие ли согласятся на такое?

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Министерство обороны РФ, Владимир Астапкович