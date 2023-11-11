Stream of Consciousness
Блог

Наших гимнастов возвращают издевательски: заявка платная, а ее одобрение не гарантирует выхода на старт

Женская сборная России по спортивной гимнастике Женская сборная России по спортивной гимнастике
сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике
FIG
сборная России (художественная гимнастика) сборная России (художественная гимнастика)
сборная России по прыжкам на батуте
Политика Политика
сборная России жен (прыжки на батуте)
Гимнастика Гимнастика

Международная федерация гимнастики (FIG) определилась, как допускать наших спортсменов на турниры – критерии вышли очень спорными.

FIG решилась вернуть россиян и белорусов еще в июле (разумеется, в нейтральном статусе), но четкие правила опубликовала только сейчас (ссылку не приводим, чтобы не нарушить законы РФ).

Что же там?

● Общие правила стандартные – по ним на международных стартах уже выступали, к примеру, наши дзюдоисты и фехтовальщики.

1) Допущены только отдельные спортсмены, никаких командных видов.

2) Запрещены российские флаг и гимн, да и вообще что-либо ассоциирующееся с Россией. Форма – белая, вместо гимна – гимн FIG, вместо флага – логотип FIG.

Спортсменам нельзя обозначать свою национальность – ни в интервью, ни в соцсетях, даже ретвиты и репосты под запретом.

Отдельный пункт чисто для гимнастики (особенно художественной) – в программах нельзя использовать музыку, которая ассоциируется с Россией или может нести политический подтекст.

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?

3) Нельзя поддерживать боевые действия, а всех, кто поддерживал раньше, на турниры не пустят. Если спортсмен имеет хоть какое-то отношение к военным или силовым структурам РФ, то это приравнивается к поддержке боевых действий. Представителям ЦСКА вряд ли разрешат соревноваться.

То же касается и участия в различных митингах и концертах.

● Но есть и новые пункты, вот они особенно интересны.

FIG подробно разъясняет, как именно нужно подавать заявку на получение нейтрального статуса.

Первым делом – заплатить (правда, FIG не указывает стоимость). Без оплаты на заявку даже глядеть не станут. Затем – опять заплатить, но уже за допинг-контроль (нужна хотя бы одна проба, проанализированная Независимым агентством по тестированию.

Только после этого заявку примут. Дальше в дело вступит специальная комиссия, которая проверит, соответствует ли спортсмен всем требованиям. После расследования заявку могут отклонить – например, если посчитают, что гимнаст поддерживал боевые действия или состоит в ЦСКА. Деньги, конечно, не вернут.

«Не запрещайте спорт. Это не поле боя». Армянский боец поддержал Россию на форуме МОК

А когда нейтральный статус наконец-то дадут, то… это вообще ничего не значит.

●  Вот что говорится в правилах: «FIG не несет никакой ответственности и не может быть привлечена к ответственности за любые действия или требования, предъявляемые любым правительством, государственным органом или другой внешней организацией, которые могут помешать нейтральному спортсмену или официальным лицам получить визы, разрешения, документацию или любые другие необходимые вещи для выступления в определенном регионе.

Ни при каких обстоятельствах не может быть оспорена действительность соревнований, если нейтральный индивидуальный спортсмен не сможет в них участвовать по вышеупомянутым причинам».

Если проще – нейтральный статус ничего не гарантирует. Любая страна, в которой проходит турнир, может попросту запретить спортсмену въезд, а FIG снимает с себя ответственность. И организаторов турнира никак не накажут. 

Большинство будущих турниров в календаре FIG пройдут в странах Евросоюза. Да, есть еще соревнования в Катаре или Турции, но их не так много.

Получается интересно: нужно заплатить за шанс, что ты получишь нейтральный статус, при этом с серьезным риском все равно никуда не поехать.

Да, можно сказать, что у дзюдоистов, фехтовальщиков и прочих ситуация схожая, просто в правилах это не прописано. Но все равно важен сам факт: впервые Международная федерация признала, что не в полной мере отвечает за соревнования под своей эгидой и ничего не гарантирует тем спортсменам, которым сама же разрешила выступать.

Многие ли согласятся на такое?

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм

Бах говорит, что отстранил Россию за нарушение олимпийского перемирия. Но единственное наказание за это – штраф Зевсу 🤷‍♂️

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Министерство обороны РФ, Владимир Астапкович

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Masud Kayumov
Это не спорт. Надо показать fig FIG у и забыть о них.
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vitalii-Just
Правила унизительные для России, конечно. но я как бывший спортсмен, всё равно дал бы спортсменам самим решать ехать на таких условиях или нет. Всё таки столько сил и здоровья спортсмены тратят на сегодняшний спорт....
+15
-10
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жиртрес
Ответ Vitalii-Just
Правила унизительные для России, конечно. но я как бывший спортсмен, всё равно дал бы спортсменам самим решать ехать на таких условиях или нет. Всё таки столько сил и здоровья спортсмены тратят на сегодняшний спорт....
Я как действующий спортсмен бы не поехал🤷‍♀️ унижаться то зачем?
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
anatol&#8242;
Ответ Ярик01
Автор явно перевирает в тему ЦСКА. В практической плоскости речь всегда о действующих контрактах с вооруженными силами (и силовыми ведомствами - Росгвардия, МВД и т.д.) , а не о членстве в клубе.
какое ещё членство в клубе, в большинстве видов спорта именно зачисляют в спортроту, в том числе чтобы и избежать призыва изначально
Вот вам новость для примера:
https://cska.ru/news/24920
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vitalii-Just
Ответ Жиртрес
Я как действующий спортсмен бы не поехал🤷‍♀️ унижаться то зачем?
ну у каждого свои взгляды. Я поэтому и говорю: пусть спортсмены сами решают.... Не поедут - их воля, поедут- тоже их ....
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ktenzin
Ответ Pavlo Pedko
"Спортсменам нельзя обозначать свою национальность" - это прямой нацизм, речь уже не о спортивных судах - если такое принято официально, надо обжаловать в национальном суде, где расположена юрисдикция органа, который ЭТО принял (Швейцария? Бельгия? США?) и международных судах по правам человека. Если не дадут обжаловать - обозначать соответствующие страны и органы как нацистские, во всех официальных документах, картах и так далее.
Не бросайтесь словами. Это безусловно дискриминация по национальному признаку, но не нацизм.

Наци́зм, сокращённо от национа́л-социали́зм (нем. Nationalsozialismus; также гитлеризм) — немецкая тоталитарная, экстремистская, ультраправая, расистская и антисемитская идеология и движение в 1919—1945 годах; ...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Astin
Ответ Guillermo
Мир пришёл к нашим 90-м. Беспредел, рэкет, авторитеты и теневой бизнес. Законы? Кхм
ты про 24 февраля?
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Не один нормальный человек не согласится на такие условия. Это прямо будет лакмусовая бумага в понимание кто есть кто.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gnider
Ответ Pavlo Pedko
"Спортсменам нельзя обозначать свою национальность" - это прямой нацизм, речь уже не о спортивных судах - если такое принято официально, надо обжаловать в национальном суде, где расположена юрисдикция органа, который ЭТО принял (Швейцария? Бельгия? США?) и международных судах по правам человека. Если не дадут обжаловать - обозначать соответствующие страны и органы как нацистские, во всех официальных документах, картах и так далее.
Уже обозначили и напали ;)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
anatol&#8242;
Ответ Ярик01
Аха, особенно девушек гимнасток из ЦСКА, чтобы избежать призыва ))) Совершенно некритична тема призыва у спортсменов, что ржать то, футболисты и без спортрот никто не служит. Единственный смысл у спортсменов - это доплаты за контракт, тогда и ССЗЧ
Не все из-за призыва, но многие, один из вариантов.
Вы ссылку-то открывали? Если нет, процитирую первый абзац только: "В спортивные роты, дислоцирующиеся в Санкт-Петербурге, Балашихе (Московская область), Ватутинках (Москва), Самаре и Севастополе, были призваны 199 атлета, представляющих 44 олимпийских вида спорта. Среди них 4 мастера спорта международного класса, 114 мастеров спорта России, 79 кандидатов в мастера спорта, чемпионы и призеры Европы, победители различных международных турниров."
И это, замечу, только в этом году.
А так большинство спортсменов и старше состоят в ФАУ МО РФ "ЦСКА", и это не "клуб" типа футбольного ЦСКА, "МО РФ" прямым текстом "намекает". Скалолазы, например, процентов 80 навскидку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Idacius
Ответ Guillermo
Каждый раз, чмтая про подобные издевательства, я поражаюсь, что они касаются ещё и белорусов. Куда там спорсменам, граждане Белоруссии ни одного человека не убили! Про детей и говорить нечего
Да, особенно удивительно, что на белорусов распространяются такие же критерии.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavlo Pedko
Ответ Vitalii-Just
Правила унизительные для России, конечно. но я как бывший спортсмен, всё равно дал бы спортсменам самим решать ехать на таких условиях или нет. Всё таки столько сил и здоровья спортсмены тратят на сегодняшний спорт....
Решать конечно самим спортсменам, у нас же свободная страна, и уезжать и отказываться от гражданства даже не запрещает. Совершать преступления только нельзя, но это так же как и всем, спортсмены тут не уникальны.
Разумеется, что сам бы на таких условиях не участвовал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Элтай Шахмаров
по европейским правилам все, честно , толерантно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эрн Гао
Зачем такой спорт нужен, просто быть безликим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ayrik
Это уже моральное уродство
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
efremovms@gmail.com
Нечего там делать на таких условиях.Германия 30-х цветочки по сравнению с этим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Edward John Smith
Вы конечно платите, но ничего вам не обещаем...

Маразм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavlo Pedko
"Спортсменам нельзя обозначать свою национальность" - это прямой нацизм, речь уже не о спортивных судах - если такое принято официально, надо обжаловать в национальном суде, где расположена юрисдикция органа, который ЭТО принял (Швейцария? Бельгия? США?) и международных судах по правам человека. Если не дадут обжаловать - обозначать соответствующие страны и органы как нацистские, во всех официальных документах, картах и так далее.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Автор явно перевирает в тему ЦСКА.
В практической плоскости речь всегда о действующих контрактах с вооруженными силами (и силовыми ведомствами - Росгвардия, МВД и т.д.) , а не о членстве в клубе.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Guillermo
Мир пришёл к нашим 90-м. Беспредел, рэкет, авторитеты и теневой бизнес. Законы? Кхм
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий