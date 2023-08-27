11 комментариев

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Немка Дарья Варфоломеева взяла 5 золотых на ЧМ-2023 и повторила рекорд Канаевой. Почему она ушла из России?

Ирина Винер Ирина Винер
художественная гимнастика художественная гимнастика
Чемпионат мира по художественной гимнастике
сборная Германии по художественной гимнастике сборная Германии по художественной гимнастике
Дарья Варфоломеева
Евгения Канаева Евгения Канаева
сборная России (художественная гимнастика) сборная России (художественная гимнастика)
Гимнастика Гимнастика

«Девочки в России пишут, что болеют за меня».

Дарья Варфоломеева стала абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике – взяла все пять личных золотых наград в Валенсии.

Победы россиянок в художественной гимнастике – дело привычное, вот только этот чемпионат наша сборная пропускает, а Варфоломеева выступает за Германию.

Как так вышло?

• Дарье – 16 лет, она родилась в Барнауле, но довольно давно представляет немецкую сборную. Она начала заниматься гимнастикой в три года – в секцию отдала мама, которая раньше была гимнасткой. Впрочем, у мамы карьера в спорте получилась скомканной – она дошла до звания КМС, но завершила карьеру в 18 лет из-за травмы.

По юниорам у Дарьи тоже не проскакивало выдающихся результатов. До взрослых соревнований в России она не добралась – в 2018-м вместе с семьей переехала в Германию.

Почему именно туда? Дедушка Дарьи по материнской линии – немец, к тому же у мамы тоже есть немецкое гражданство (она жила там несколько лет). Семья Варфоломеевых посчитала, что в России – слишком высокая конкуренция, так что лучше попробовать себя в другой стране. С переходом проблем не возникло – Дарья ведь не выступала за нашу сборную.

«По линии мамы у меня немецкие корни, и так получилось, что родилась я уже сразу с немецким паспортом. И мы решили переехать в Германию, так как там больше шансов пробиться на международные соревнования в составе сборной.

Язык учила года два, затем уже более-менее пошло. Меня просто отправили в немецкую школу и сказали, что теперь я учусь там. Я была готова к такому повороту», – рассказывала Варфоломеева.

В Германии Дарья тренируется под руководством серебряного призера Олимпиады-2000 Юлии Раскиной, которая раньше выступала за Беларусь. В страну она приехала в 12 лет без родителей – помогал дедушка.

«Когда она пришла ко мне, я сразу увидела потенциал. Мы начали работать без спешки, развивали ее постепенно. Сейчас, когда она в форме, она наслаждается гимнастикой. Спорт доставляет ей удовольствие», – говорила Раскина про Варфоломееву.

• На юниорский чемпионат мира-2019 в Москве Дарья приехала уже в качестве немецкой спортсменки – в паре с Маргаритой Колосовой (несмотря на русские имя и фамилию, в России та никогда не жила – родилась в Германии) стала 15-й в командном турнире.

На взрослом уровне Варфоломеева дебютировала в 2022-м на этапе Кубка мира в Ташкенте, где сходу взяла бронзу в личном многоборье, а еще два серебра и бронзу в отдельных видах. Дальше были две бронзы на чемпионате Европы, а потом и дебютный чемпионат мира – там Дарья победила в упражнениях с булавами, помешав итальянке Софии Раффаэли стать абсолютной чемпионкой мира.

Ирина Винер после того ЧМ вскользь упомянула Варфоломееву, когда комментировала переход в Германию еще одной россиянки – Анастасии Симаковой.

Судя по всему, Дарья не впечатлила мэтра нашей художки: «Девочка, которая на этом же чемпионате выступала за Германию, между прочим, тоже русская, по фамилии Варфоломеев, заняла тогда 15-е место (на юниорском ЧМ). В этом году Варфоломеев стала второй на чемпионате мира. Вот такой уровень гимнастики сейчас в мире».

• Но Дарья на этом не остановилась и на ЧМ-2023 забрала вообще все. Кстати, такого не удавалось ни сестрам Авериным, ни Маргарите Мамун, ни Яне Кудрявцевой. Последней и единственной абсолютной чемпионкой мира до Варфоломеевой была Евгения Канаева – на ЧМ-2009 и ЧМ-2011.

Причем не сказать, что Дарья подходила к этому турниру фаворитом, но все сложилось в ее пользу.

Многоборье далось Варфоломеевой труднее всего: она неважно выступила с лентой, уступив итальянке Раффаэли сразу три балла. Но затем Раффаэли тоже ошиблась – уронила булаву, а вот Дарья больше не промахивалась.

«Последний день чемпионата был самым сложным – я рада, что справилась. Мне было тяжело, но зрители мне помогали. Медаль в многоборье для меня важнее, чем все остальные», – говорила Варфоломеева после победы.

Кстати, про Россию Дарья не забывает: «Я много с кем в России общаюсь. Девочки пишут, что болеют за меня».

• Забавно еще то, что многие ждали расширения географии чемпионов после отстранения России – ведь в последние 10 с лишним лет россиянки забирали почти все награды. Но вышло так, что все медали опять достались одной стране (и даже одной гимнастке, да еще и бывшей россиянке).

Варфоломеева – уже легенда немецкой художественной гимнастики. У нее россыпь рекордов: первая немецкая гимнастка с медалью ЧЕ в личном виде, первая с двумя медалями ЧЕ, первая с личной медалью ЧМ, первая с личным золотом ЧМ, первая с медалью в многоборье на ЧМ и так далее.

Цель Дарьи – конечно же, Олимпиада-2024 в Париже. И, похоже, что туда Варфоломеева поедет в статусе главного фаворита.

В тексте использованы цитаты Матч ТВ, Спорт-Экспресс.

Фото: IMAGO/Harald Bremes, IMAGO/Harald Bremes, U. Fassbender/Global Look Press

11 комментариев

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Андрей Балабаев
В общем повезло ей. Ушла из-за бешеной конкуренции в стране в другую страну что вполне нормально. И в год выхода во взрослые россиянок убирают. Фартовая
+9
0
+9
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riverman1980
"Немка" лол ))
+8
-1
+7
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ivan-off
Ответ AlexPro2015
Молодец девочка Можно побеждать и без фабрики Винер
особенно когда с фабрики Винер никто не приехал
+9
-5
+4
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Roman Shnel
Что ж несколько лет соперники могут ставить рекорды в русских дисциплинах .
+7
-4
+3
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AlexPro2015
Молодец девочка
Можно побеждать и без фабрики Винер
+8
-6
+2
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encaro_one
Ну а сравнить по сложности программ, по набранным баллам с предыдущими победителями, ниже / выше, близко?
+2
0
+2
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Sarumian
"Без спортсменов из РФ весь мировой спорт загнётся !" (с) любой чиновник из РФ.
+3
-2
+1
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Tima_Milan
кстати в последние годы многие посчитали, что в России – слишком высокая конкуренция )
+1
0
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Artur Sekhian
Ответ ivan-off
особенно когда с фабрики Винер никто не приехал
на олимпиаде прошлой, вроде все приехали, но выиграла Ашрам, вот дела.
+2
-2
0
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