11 комментариев

«Девочки в России пишут, что болеют за меня».

Дарья Варфоломеева стала абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике – взяла все пять личных золотых наград в Валенсии.

Победы россиянок в художественной гимнастике – дело привычное, вот только этот чемпионат наша сборная пропускает, а Варфоломеева выступает за Германию.

Как так вышло?

• Дарье – 16 лет, она родилась в Барнауле, но довольно давно представляет немецкую сборную. Она начала заниматься гимнастикой в три года – в секцию отдала мама, которая раньше была гимнасткой. Впрочем, у мамы карьера в спорте получилась скомканной – она дошла до звания КМС, но завершила карьеру в 18 лет из-за травмы.

По юниорам у Дарьи тоже не проскакивало выдающихся результатов. До взрослых соревнований в России она не добралась – в 2018-м вместе с семьей переехала в Германию.

Почему именно туда? Дедушка Дарьи по материнской линии – немец, к тому же у мамы тоже есть немецкое гражданство (она жила там несколько лет). Семья Варфоломеевых посчитала, что в России – слишком высокая конкуренция, так что лучше попробовать себя в другой стране. С переходом проблем не возникло – Дарья ведь не выступала за нашу сборную.

«По линии мамы у меня немецкие корни, и так получилось, что родилась я уже сразу с немецким паспортом. И мы решили переехать в Германию, так как там больше шансов пробиться на международные соревнования в составе сборной.

Язык учила года два, затем уже более-менее пошло. Меня просто отправили в немецкую школу и сказали, что теперь я учусь там. Я была готова к такому повороту», – рассказывала Варфоломеева.

В Германии Дарья тренируется под руководством серебряного призера Олимпиады-2000 Юлии Раскиной, которая раньше выступала за Беларусь. В страну она приехала в 12 лет без родителей – помогал дедушка.

«Когда она пришла ко мне, я сразу увидела потенциал. Мы начали работать без спешки, развивали ее постепенно. Сейчас, когда она в форме, она наслаждается гимнастикой. Спорт доставляет ей удовольствие», – говорила Раскина про Варфоломееву.

• На юниорский чемпионат мира-2019 в Москве Дарья приехала уже в качестве немецкой спортсменки – в паре с Маргаритой Колосовой (несмотря на русские имя и фамилию, в России та никогда не жила – родилась в Германии) стала 15-й в командном турнире.

На взрослом уровне Варфоломеева дебютировала в 2022-м на этапе Кубка мира в Ташкенте, где сходу взяла бронзу в личном многоборье, а еще два серебра и бронзу в отдельных видах. Дальше были две бронзы на чемпионате Европы, а потом и дебютный чемпионат мира – там Дарья победила в упражнениях с булавами, помешав итальянке Софии Раффаэли стать абсолютной чемпионкой мира.

Ирина Винер после того ЧМ вскользь упомянула Варфоломееву, когда комментировала переход в Германию еще одной россиянки – Анастасии Симаковой.

Судя по всему, Дарья не впечатлила мэтра нашей художки: «Девочка, которая на этом же чемпионате выступала за Германию, между прочим, тоже русская, по фамилии Варфоломеев, заняла тогда 15-е место (на юниорском ЧМ). В этом году Варфоломеев стала второй на чемпионате мира. Вот такой уровень гимнастики сейчас в мире».

• Но Дарья на этом не остановилась и на ЧМ-2023 забрала вообще все. Кстати, такого не удавалось ни сестрам Авериным, ни Маргарите Мамун, ни Яне Кудрявцевой. Последней и единственной абсолютной чемпионкой мира до Варфоломеевой была Евгения Канаева – на ЧМ-2009 и ЧМ-2011.

Причем не сказать, что Дарья подходила к этому турниру фаворитом, но все сложилось в ее пользу.

Многоборье далось Варфоломеевой труднее всего: она неважно выступила с лентой, уступив итальянке Раффаэли сразу три балла. Но затем Раффаэли тоже ошиблась – уронила булаву, а вот Дарья больше не промахивалась.

«Последний день чемпионата был самым сложным – я рада, что справилась. Мне было тяжело, но зрители мне помогали. Медаль в многоборье для меня важнее, чем все остальные», – говорила Варфоломеева после победы.

Кстати, про Россию Дарья не забывает: «Я много с кем в России общаюсь. Девочки пишут, что болеют за меня».

• Забавно еще то, что многие ждали расширения географии чемпионов после отстранения России – ведь в последние 10 с лишним лет россиянки забирали почти все награды. Но вышло так, что все медали опять достались одной стране (и даже одной гимнастке, да еще и бывшей россиянке).

Варфоломеева – уже легенда немецкой художественной гимнастики. У нее россыпь рекордов: первая немецкая гимнастка с медалью ЧЕ в личном виде, первая с двумя медалями ЧЕ, первая с личной медалью ЧМ, первая с личным золотом ЧМ, первая с медалью в многоборье на ЧМ и так далее.

Цель Дарьи – конечно же, Олимпиада-2024 в Париже. И, похоже, что туда Варфоломеева поедет в статусе главного фаворита.

В тексте использованы цитаты Матч ТВ, Спорт-Экспресс.

Фото: IMAGO/Harald Bremes, IMAGO/Harald Bremes, U. Fassbender/Global Look Press