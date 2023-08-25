9 комментариев

Это сериал Sports.ru, посвященный 15-летию Олимпиады в Пекине. Мы близки к финишу. Позади:

• большое интервью Светланы Феофановой, где от начала до конца тенью присутствует Елена Исинбаева;

• рассказ о мистической победе Майкла Фелпса, открывшей ему дорогу к 8 золотым на тех Играх;

• напоминание о церемонии открытия – ей грозил дипломатический бойкот, но все обернулось рекордным количеством гостей-глав государств;

• океан ностальгии по тому времени и тому российскому спорту.

• дерзкий бег Усэйна Болта на мировой рекорд и ворчание босса МОК Жака Рогге;

• интервью с вечной гимнасткой Оксаной Чусовитиной: она завоевала в Пекине серебро, в 33 года (и до сих пор соревнуется);

• монолог синхронистки Анны Насекиной, которая все Игры провела в запасе и, пока партнерши брали золото, смотрела за всем с трибуны. И не получила ничего.

Теперь – вероятно, главная конспирологическая теория той Олимпиады. Подстроил ли Китай все под собственную победу?

Китай уверенно выиграл домашние Игры по количеству золотых, что вызывало вопросы. Ходило мнение (да и до сих пор многие так считают), что большинство китайских чемпионов появились ниоткуда перед Играми, а потом также странно пропали.

Но так ли это на самом деле? Мы разобрались.

Китай на летних Олимпиадах всего 40 лет, но всегда был хорош

Для начала немного истории: Китай впервые выступил на летней Олимпиаде в 1952-м, хотя полноценным участием это сложно назвать. На Играх в Хельсинки от страны соревновался только один пловец, а футбольная сборная провела два товарищеских матча вне зачета.

На самом деле делегация была больше, но Китай снялся с Игр в самом начале из-за того, что МОК разрешил выступать на Олимпиаде спортсменам из бывшей Китайской республики, только отдельно. Получалось, что на Играх могли бы соревноваться сразу две сборные Китая (поскольку обе команды хотели называться именно так). Команда КНР бойкотировала турнир в знак протеста, а потом вышла из МОК.

Перерыв получился долгим: Китай пропустил 6 следующих летних Олимпиад. А когда вопрос с МОК все-таки решился, еще и седьмую, поскольку страна бойкотировала Игры-1980 в Москве.

Полноценное возвращение случилось на Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе, причем впечатляюще – 4-е место с 32 медалями.

С тех пор Китай всегда считался одной из главных сил на летних Олимпиадах. В Сеуле-1988 вышло похуже, чем в Лос-Анджелесе (11-е место), но дальше только прогресс: ниже 4-го места китайская команда больше не опускалась.

Численность делегации росла, количество наград тоже, так что в Сиднее-2000 Китай впервые попал в топ-3 медального зачета, через 4 года в Афинах оказался уже вторым, а еще через 4 года наконец-то стал лучшей сборной на Играх.

Да, результат в Пекине-2008 (100 медалей, 48 золотых, первое место в общем зачете) остается лучшим в истории Китая, но явно не выглядит (и не выглядел тогда) чем-то неожиданным и необъяснимым. Сборная Китая прибавляла год от года, так что успех на домашней Олимпиаде кажется закономерным.

К тому же страны-хозяйки исторически хорошо выступают на домашних Играх, и это легко объяснить – подготовка к таким Олимпиадам куда серьезней, чем к обычным, плюс помогают родная обстановка и условия. Да и с квалификацией полегче, особенно в командных видах. К примеру, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине китайские спортсмены тоже показали для себя лучший результат в истории – стали третьими в общем зачете.

Результат Китая в Лондоне-2012 вышел лишь чуть скромнее – 92 медали и второе итоговое место. В Рио-2016 китайцы были третьими, а в Токио-2020 – вновь вторыми, так что планка не опускается.

А что же с героями Пекина-2008?

Кто появился, а кто пропал?

Давайте проверим миф о том, что многие китайские герои Пекина-2008 появились из ниоткуда и пропали в никуда. Для этого разберем всех золотых медалистов – все-таки именно они внесли главный вклад в победу Китая на Играх.

Всего китайские спортсмены взяли 48 золотых наград, чемпионами стали 59 человек (так как часть побед пришлась на командные виды).

А теперь просто статистика:

1) 20 человек из героев Пекина-2008 к тому моменту были призерами Олимпийских игр (Сидней-2000, Афины-2004), а 15 – действующими олимпийскими чемпионами.

2) Сразу 43 человека из этих 59 уже были призерами чемпионатов мира, а 34 – чемпионами мира. Часто – неоднократными.

3) Только у 10 чемпионов Пекина-2008 не было особых достижений до той Олимпиады. То есть всего у 17% от общего числа китайских олимпийских чемпионов Игр-2008.

Вот этих людей разберем чуть подробнее.

• Го Вэньцзюнь (золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м). Появилась в топах мировой стрельбы как раз в 2008-м – выиграла три из четырех этапов европейской части Кубка мира. Впрочем, после триумфа в Пекине-2008 она не пропала – выиграла в этой же дисциплине в Лондоне-2012, став первой в истории, кому удалось защитить олимпийский титул в этом виде.

• Лун Цинцюань (золото в тяжелой атлетике в весе до 56 кг). В Пекине-2008 заодно установил два юниорских рекорда, но на этом не остановился и прогрессировал дальше: стал чемпионом мира, взял еще три награды ЧМ и вновь завоевал олимпийское золото в Рио-2016, установив мировой рекорд уже среди взрослых.

• Чжун Мань (золото в фехтовании на саблях). Первые успехи на международных турнирах пришли к нему в 2006-м – тогда он взял бронзу на этапе Кубка мира. Через год стал чемпионом Азии и впервые выиграл на Кубке мира. Он первый в истории китаец, которому удалось взять золото в фехтовании.

Дальнейшая карьера складывалась не столь успешно – в Лондоне-2012 Чжун Мань выбыл уже в третьем раунде и завершил карьеру. В 2017-м его внесли в зал славы Международной федерации фехтования (FIE).

• Ляо Хуэй (золото в тяжелой атлетике в весе до 69 кг). Появился в сборной Китая за год до Игр, установив два мировых рекорда в юниорской категории. После Пекина выиграл три чемпионата мира и установил три мировых рекорда.

Впрочем, не все так радужно – в 2011-м у Ляо нашли два запрещенных препарата в пробе, из-за чего лишили золота ЧМ-2010 и дисквалифицировали на 4 года. Спортсмен вернулся после отстранения и выиграл ЧМ-2014.

• Ян Сюли (золото в дзюдо в весе до 78 кг). До Олимпиады брала бронзу на Азиатских играх, а после Пекина – бронзу ЧМ-2010 и несколько наград на престижных турнирах по дзюдо.

• Чжан Сяопин (золото в боксе в весе до 81 кг). Был вторым на чемпионате Азии-2007, но не считался фаворитом Олимпиады. Тем не менее на Играх все-таки победил, хоть и со скандалом – в финальном поединке против Кеннета Игана из Ирландии судьи не засчитали сопернику китайца несколько очков.

Скандал ни к чему не привел: Чжан Сяопин остался чемпионом, но почти сразу завязал со спортом – завершил карьеру через год после Олимпиады.

• Лю Цзыгэ (золото в плавании на 200 м баттерфляем). Пожалуй, самая неожиданная китайская чемпионка на тех Играх. Ее дебют случился на ЧМ-2005 – тогда она заняла только 20-е место. В Пекине-2008 Лю, по сути, никто не знал, но она не только взяла золото, но еще и установила мировой рекорд.

Ее лучшим результатом до Пекина-2008 на 200 м баттерфляем было время 2.07,76. На Олимпиаде она проплыла за 2.04,18, то есть скинула сразу 4,5 секунды! Позже выяснилось, что тренер олимпийской чемпионки Джессики Шиппер перед Олимпиадой продал тренеру Лю тренировочные планы австралийки. Видимо, планы реально помогли – Лю стала чемпионкой, а Шиппер финишировала третьей.

После Пекина-2008 Лю не пропала – брала медали на чемпионатах мира и стала чемпионкой в Барселоне-2013.

Скандал с гимнастками – говорили, что им всего 14

Еще о троих неожиданных чемпионах Пекина-2008 нужно рассказать отдельно – это гимнастки Дэн Линьлинь, Хэ Кэсинь и Ли Шаньшань.

Ли Шаньшань взяла две серебряные медали на ЧМ-2007, а вот Дэн Линьлинь и Хэ Кэсинь дебютировали на международном уровне в 2008-м – в год Олимпиады.

В Пекине троица вместе с партнершами выиграла золото в командных соревнованиях по спортивной гимнастике, а Хэ Кэсинь еще и завоевала на личное золото на брусьях. Но сразу после их победы стартовала разборка: МОК заподозрил, что гимнастки на самом деле на несколько лет моложе, чем указано у них в паспорте.

По правилам, гимнастки могут соревноваться на Олимпиаде с 16 лет. Более молодым спортсменкам объективно легче выполнять многие элементы, поэтому это тот случай, когда малый возраст – преимущество. Все китаянки по паспорту значились 16-летними, но выглядели куда моложе.

Особенно подозрительной казалась Хэ Кэсинь – дело в том, что в различных заметках в китайских СМИ ее называли то 13-летней (в 2007 году), то 14-летней (в 2008-м). МОК начал расследование, а китайцы пытались оправдываться.

Путаницу с возрастом Кэсинь объясняли тем, что она в те годы (2007-2008) меняла один клуб на другой. Так возникла ошибка с ее датой рождения, а СМИ информацию просто не проверяли. Что же до внешности, то тренер Лю Шаньчжэнь говорил так: «Так всегда было. Все дело в расе. Гимнастки из Европы и США такие мощные, сильные. А китайцы… они от природы маленькие».

Трудностей добавлял тот факт, что в начале 2008-го китайская гимнастка Дун Фансяо призналась, что в Сиднее-2000 ей на самом деле было 14 лет, из-за чего Китай лишили командной бронзы. Выходит, прецедент уже возник, так почему бы китайцам еще раз не провернуть такой же финт?

МОК и Международная федерация гимнастики (FIG) запросили у Китая все документы: свидетельства о рождении, записи из школ и даже семейные фотоальбомы.

Однако санкций все же не последовало – федерации пришли к выводу, что с возрастом китаянок все нормально.

Дэн Линьлинь взяла золото еще в Лондоне-2012, а Хэ Кэсинь стала там серебряным призером. А вот Ли Шаньшань завершила карьеру уже в 2009-м.

А что у Китая с допингом?

Кейс с гимнастками – не единственная проблема для китайской сборной в Пекине-2008. Через 9 лет после Игр МОК перепроверил пробы спортсменов с тех Игр.

Перепроверка привела к тому, что Олимпиада в Пекине стала одной самых грязных в истории: сразу 50 медалей поменяли владельцев из-за допинга.

Дисквалификации не миновали и Китай – команда лишилась трех золотых медалей в тяжелой атлетике.

Цао Лэй, Чэнь Сеся и Лю Чуньхун дисквалифицированы – у всех в пробах нашли стимулятор секреции гормона роста и его метаболиты. К слову, золото Игр после отстранения Лю Чуньхун перешло к россиянке Оксане Сливенко.

В 2016-м издание The Times выпустило материал, в котором со ссылкой на информаторов утверждало, что Китай скрывал положительные допинг-пробы своих пловцов на Олимпиаде-2008 (помните неожиданную победу Лю Цзыгэ?)

К тому же выяснилось, что с командной в то время работал Чжоу Мин – бывший китайский пловец, который в 1998-м был пожизненно дисквалифицирован за участие в допинг-схемах. В его сумке на ЧМ-1998 нашли несколько ампул со стимулятором гормона роста (привет тяжелоатлетам), а после того турнира сразу 4 китайских пловца сдали положительные пробы.

WADA начало расследование, но оно, как и в случае с гимнастками, ни к чему не привело.

Так почему Китай выиграл?

Выступление сборной Китая на Олимпаде-2008 и правда получилось выдающимся, но все же вряд ли за этим что-то скрыто. Да, у китайцев была очень молодая команда (469 человек из 639 впервые выступали на Играх), но награды в основном брали уже опытные атлеты.

Допинг-скандалы – не новинка в мировом спорте и, так или иначе, касаются многих стран. Три дисквалификации на команду в 639 человек выглядят каплей в море, к тому же пробы тестировали повторно. Чисто для примера: Россия после всех перепроверок лишилась 14 медалей с тех Игр.

Плюс не стоит забывать, что Китай потратил громадные суммы на организацию соревнований и подготовку сборной – только на Олимпиаду ушло 6,8 миллиарда долларов (на тот момент это были самые дорогие Игры в истории).

Давление на спортсменов было крайне высоко – говорят, именно из-за психологического срыва олимпийский чемпион Афин-2004 в беге на 110 метров с барьерами Лю Сян в последний момент не вышел на старт в Пекине-2008. Ставки были высоки – по слухам, Китай увольнял тех тренеров, которые не соглашались гарантировать победу их спортсменов на Играх.

Все это в совокупности и привело к мощному результату, который Китай еще не скоро повторит.

Фото: East News/AP Photo/Amy Sancetta, ISSOUF SANOGO / AFP, AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI, AFP PHOTO / JACQUES DEMARTHON, JUNG YEON-JE / AFP; Gettyimages.ru/Clive Brunskill / Staff, Mike Hewitt / Staff, Harry How / Staff, Al Bello / Staff, Nick Laham / Staff, Paul Gilham / Staff, Quinn Rooney / Staff, Guang Niu / Staff, Cameron Spencer / Staff, Allsport UK /Allsport, Lintao Zhang / Staff, Streeter Lecka / Staff