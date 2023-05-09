40 комментариев

История с дипломами – легитимными и не очень – как шлейф тянется за главой нашего биатлона Виктором Майгуровым.

Суд Екатеринбурга признал недействительным диплом Уральского института коммерции и права – так президент СБР лишился уже второго высшего образования. И потенциально это не предел.

В многолетней эпопее с дипломами Майгурова легко запутаться, поэтому разберем все по порядку.

1. В 2011 году Майгурова убрали с поста директора департамента физической культуры и спорта Югры – причиной послужил сомнительный диплом о высшем спортивном образовании.

Его Майгуров якобы получил в Омске, в Сибирской государственной академии физкультуры (позже – университете) – специальность «тренер преподаватель биатлона». Было это в 1996 году.

«Многие видели ответ на запрос университета, где якобы «учился» Майгуров. Там значится, что он никогда не был их студентом, номер этого диплома числится за другим человеком », – сообщил тогда источник «ЮграPRO».

Помимо увольнения Майгурову грозили и другие неприятности: возвращение всей полученной зарплаты с 2009 года, лишение льгот от звания капитана. Но неизвестно, дошло ли до этого. Скорее всего – нет, поскольку, по информации прокуратуры ХМАО, уголовное дело тогда возбуждать не стали.

2. Под угрозу сразу попал и второй диплом Майгурова, так как получен по сокращенной программе на основе первого .

За вторым образованием будущий босс СБР отправился в Уральский институт коммерции и права – диплом по специальности «юриспруденция» получен в 2001 году.

По этому документу долго не просачивалось никакой информации. Только в марте 2023-го стало известно, что прокуратура Кировского района Екатеринбурга провела проверку дипломов Майгурова и нашла нарушения.

3. И вот 18 мая суд признал второй диплом недействительным – решение вынесено заочно.

Выяснилось, что Майгурова нет в списках зачисленных или отчисленных студентов Сибирского государственного университета с 1990-го по 1999-й – проще говоря, он там не учился. На основании этого аннулировали и второй диплом – все официально.

4. Впрочем, у Майгурова, оказывается, есть и третье образование – относительно свежее.

О нем он рассказал Sports.ru, когда мы спросили о той истории с дипломом перед выборами главы СБР в 2018-м: «Я ждал этого вопроса. И уже, к слову, объяснился на тренерском совете: никто не идеален, я в том числе; но год назад я окончил Тюменский государственный университет по профильному спортивному образованию. Это был мой челлендж .

Вообще, на мой взгляд, главное не корочка, а те знания, которыми обладаешь. 8 лет работы в IBU – ценный опыт. Но в нашей стране диплом важен, поэтому я его получил, чтобы снять все вопросы».

Однако у казанского правозащитника Еркена Сарсембаева возникли сомнения и по этому диплому: по его информации, Майгуров при подаче бумаг в Тюменский университет указал, что у него есть диплом о высшем образовании, полученный в Уральском институте (который теперь аннулирован по цепочке вслед за первым).

Сарсембаев обратился в прокуратуру Тюменской области с просьбой провести проверку, но ответа пока нет.

5. Правозащитник уверен, что Майгуров не может руководить СБР: «Он не имеет права находиться в руководстве СБР с поддельными документами. Он может быть хорошим человеком, но потерял моральное право управлять союзом . Он должен служить примером закона и порядка».

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает так же: «По сути, Виктор Майгуров должен подать в отставку, поскольку сейчас на первом плане морально-этический аспект.

Думаю, достаточно морально-этического аспекта, потому что доверие регионов – серьезное дело. Неприятная ситуация. Когда первое лицо федерации уличается в фальшивом дипломе – это серьезное дело».

Как и трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова: «Нужно ли ему сейчас покинуть пост? Полагаю, да. Он сам это знает. Не знаю, правда это или нет, но пусть то, что он был президентом, остается на его совести».

А вот легенда нашего биатлона Александр Тихонов выступил в защиту президента: « Такое впечатление, что нет спецоперации по защите Донбасса, ни экономических проблем в стране, что у нас все хорошо во всех отраслях – и только Майгуров один во всем виноват . Как горазд русский народ поливать и полоскать друг друга.

О работе Майгурова говорят результаты Олимпиады-2022 в Пекине, говорит высокий уровень организации Кубка России и Кубка Содружества в прошлом сезоне, но на это никто внимание не обращает, а вспоминают историю 20-летней давности.

Федерация под руководством Майгурова восстанавливается, соревнования зимой было любо-дорого смотреть, а вы хотите все это снова разрушить? Вы не только до конца уничтожаете спорт, но и не думаете об имидже России».

Интересно, что 5 лет назад Тихонов оценивал ситуацию чуть иначе: «Майгурова вообще нельзя допускать. Ни к чему. Когда его назначили министром спорта Ханты-Мансийского автономного округа, у него оказался поддельный диплом, купленный на рынке. Он более 10 лет обманывал всех.

Потом, когда пришел Прохоров, Кущенко, Майгуров, Барнашов, Пак – эта вся бригада, которая за 5 с половиной лет умудрилась развалить все, что мы строили 55 лет. Прохорова я не ругаю: он им дал денег кучу. Они воюют не за то, чтобы исправить биатлон. Они боятся, что нигде больше не пригодятся. Про Майгурова могу сказать только одно – лжец и мошенник» .

Ждем ответа от самого Майгурова – пожалуй, молчать уже не стоит.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Трефилов, Алексей Филиппов, Владимир Песня