40 комментариев

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У босса нашего биатлона три диплома – и все ускользают. Как так?

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Дмитрий Васильев Дмитрий Васильев
Виктор Майгуров Виктор Майгуров
Биатлон Биатлон

История с дипломами – легитимными и не очень – как шлейф тянется за главой нашего биатлона Виктором Майгуровым

Суд Екатеринбурга признал недействительным диплом Уральского института коммерции и права – так президент СБР лишился уже второго высшего образования. И потенциально это не предел.

В многолетней эпопее с дипломами Майгурова легко запутаться, поэтому разберем все по порядку. 

1. В 2011 году Майгурова убрали с поста директора департамента физической культуры и спорта Югры – причиной послужил сомнительный диплом о высшем спортивном образовании.

Его Майгуров якобы получил в Омске, в Сибирской государственной академии физкультуры (позже – университете) – специальность «тренер преподаватель биатлона». Было это в 1996 году.

«Многие видели ответ на запрос университета, где якобы «учился» Майгуров. Там значится, что он никогда не был их студентом, номер этого диплома числится за другим человеком», – сообщил тогда источник «ЮграPRO».

Помимо увольнения Майгурову грозили и другие неприятности: возвращение всей полученной зарплаты с 2009 года, лишение льгот от звания капитана. Но неизвестно, дошло ли до этого. Скорее всего – нет, поскольку, по информации прокуратуры ХМАО, уголовное дело тогда возбуждать не стали.

2. Под угрозу сразу попал и второй диплом Майгурова, так как получен по сокращенной программе на основе первого.

За вторым образованием будущий босс СБР отправился в Уральский институт коммерции и права – диплом по специальности «юриспруденция» получен в 2001 году.

По этому документу долго не просачивалось никакой информации. Только в марте 2023-го стало известно, что прокуратура Кировского района Екатеринбурга провела проверку дипломов Майгурова и нашла нарушения.

3. И вот 18 мая суд признал второй диплом недействительным – решение вынесено заочно.

Выяснилось, что Майгурова нет в списках зачисленных или отчисленных студентов Сибирского государственного университета с 1990-го по 1999-й – проще говоря, он там не учился. На основании этого аннулировали и второй диплом – все официально.

4. Впрочем, у Майгурова, оказывается, есть и третье образование – относительно свежее.

О нем он рассказал Sports.ru, когда мы спросили о той истории с дипломом перед выборами главы СБР в 2018-м: «Я ждал этого вопроса. И уже, к слову, объяснился на тренерском совете: никто не идеален, я в том числе; но год назад я окончил Тюменский государственный университет по профильному спортивному образованию. Это был мой челлендж.

Вообще, на мой взгляд, главное не корочка, а те знания, которыми обладаешь. 8 лет работы в IBU – ценный опыт. Но в нашей стране диплом важен, поэтому я его получил, чтобы снять все вопросы».

Однако у казанского правозащитника Еркена Сарсембаева возникли сомнения и по этому диплому: по его информации, Майгуров при подаче бумаг в Тюменский университет указал, что у него есть диплом о высшем образовании, полученный в Уральском институте (который теперь аннулирован по цепочке вслед за первым).

Сарсембаев обратился в прокуратуру Тюменской области с просьбой провести проверку, но ответа пока нет.

5. Правозащитник уверен, что Майгуров не может руководить СБР: «Он не имеет права находиться в руководстве СБР с поддельными документами. Он может быть хорошим человеком, но потерял моральное право управлять союзом. Он должен служить примером закона и порядка».

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает так же: «По сути, Виктор Майгуров должен подать в отставку, поскольку сейчас на первом плане морально-этический аспект.

Думаю, достаточно морально-этического аспекта, потому что доверие регионов – серьезное дело. Неприятная ситуация. Когда первое лицо федерации уличается в фальшивом дипломе – это серьезное дело».

Как и трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова: «Нужно ли ему сейчас покинуть пост? Полагаю, да. Он сам это знает. Не знаю, правда это или нет, но пусть то, что он был президентом, остается на его совести».

А вот легенда нашего биатлона Александр Тихонов выступил в защиту президента: «Такое впечатление, что нет спецоперации по защите Донбасса, ни экономических проблем в стране, что у нас все хорошо во всех отраслях – и только Майгуров один во всем виноват. Как горазд русский народ поливать и полоскать друг друга.

О работе Майгурова говорят результаты Олимпиады-2022 в Пекине, говорит высокий уровень организации Кубка России и Кубка Содружества в прошлом сезоне, но на это никто внимание не обращает, а вспоминают историю 20-летней давности.

Федерация под руководством Майгурова восстанавливается, соревнования зимой было любо-дорого смотреть, а вы хотите все это снова разрушить? Вы не только до конца уничтожаете спорт, но и не думаете об имидже России».

Интересно, что 5 лет назад Тихонов оценивал ситуацию чуть иначе: «Майгурова вообще нельзя допускать. Ни к чему. Когда его назначили министром спорта Ханты-Мансийского автономного округа, у него оказался поддельный диплом, купленный на рынке. Он более 10 лет обманывал всех.

Потом, когда пришел Прохоров, Кущенко, Майгуров, Барнашов, Пак – эта вся бригада, которая за 5 с половиной лет умудрилась развалить все, что мы строили 55 лет. Прохорова я не ругаю: он им дал денег кучу. Они воюют не за то, чтобы исправить биатлон. Они боятся, что нигде больше не пригодятся. Про Майгурова могу сказать только одно – лжец и мошенник».

Ждем ответа от самого Майгурова – пожалуй, молчать уже не стоит.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Трефилов, Алексей Филиппов, Владимир Песня

40 комментариев

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selso99
Аттестат то за 8 классов у него есть?
+74
0
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Denis Solovyov
Ответ selso99
Аттестат то за 8 классов у него есть?
Я б вообще со свидетельства о рождении начал) А то окажется, что гражданина Майгурова вообще никогда не существовало)
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Atsuktuvas
Ответ Denis Solovyov
Я б вообще со свидетельства о рождении начал) А то окажется, что гражданина Майгурова вообще никогда не существовало)
Повесть Юрия Тынянова "Подпоручик Киже". Рассказывает о несуществующем поручике (или подпоручике) Киже, возникшем в документах благодаря канцелярской ошибке и не раз получавшем продвижение по службе в силу бюрократической инерции. Время действия - правление Павла I.
+22
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Густавсон
Получается ни дипломов, ни совести...
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Боевой Бурят Путина
Для России вполне нормальная ситуация. Та же Кабаева уже кандидат педагогических наук и имеет два высших образования, хотя с 11 лет целыми днями была у Винер в спортзале и после 5 класса не сидела за школьной партой. Там любого проверь - одна сплошная липа, для 99% спортсменов потолок - это физвос провинциального вуза
+16
-1
+15
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Viks
"лишение льгот от звания капитана. ...уголовное дело тогда возбуждать не стали." --- Не льгот, а денег, которые он получал за звание. Это чистая уголовка. Отказ от возбуждения дела - это тоже уголовка, сокрытие преступления.
+9
0
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Kot Malder
"8 лет работы в IBU"
"Как же он служил в очистке?"(с)
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Олег Кузнецов
Ответ Густавсон
Получается ни дипломов, ни совести...
Майгуров - уйди в отставку сам. Не позорь биатлон.
+7
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Kanonir152
Тихонов - это человек, с мнением которого надо считаться, мдаа.. Спортс из его бреда каждый день инфоповоды пилит.
+7
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Андрей Андреев
Ответ Боевой Бурят Путина
Для России вполне нормальная ситуация. Та же Кабаева уже кандидат педагогических наук и имеет два высших образования, хотя с 11 лет целыми днями была у Винер в спортзале и после 5 класса не сидела за школьной партой. Там любого проверь - одна сплошная липа, для 99% спортсменов потолок - это физвос провинциального вуза
Так гражданский муж Алины Маратовны тоже кандидат экономических наук.То что кандидатскую писал не он можно понять посмотрев на то что творится с экономикой России прямо сейчас.
+9
-2
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Пенчекряк
Позорник и продолжает вести себя позорно. Скажи - да, я виноват. Добровольно ухожу в отставку. Решил спрятаться, отсидеться и отмолчаться.
+8
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Anton Novikov
Штормит над флюгером АИТ, ой штормит... впрочем, ничего нового
+5
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Додик Аксель
Вам нужны дипломы их есть у меня. И как опытный фокусник Майгуров достаёт их из рукава. Изначально не возбудили уголовное дело по ст. 327 УК РФ и пошла цепочка получения других дипломов. Отставка это морально-этическая сторона этого дела, но должна быть и правовая оценка его действий.
+5
0
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Viks
Бес, как только начался скандал, сразу ушёл в отставку, ещё до уголовного дела - на Западе пока ещё срабатывают понятия потери репутации. А Майгуров спрятался, как мышонок, в норку и даже не пищит.
+4
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Viks
Ускользнули уже!
+4
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BT
Ответ Viks
Как так? --- Очень просто: Первый куплен, то есть фальшивый. Дальше на основе Первого "учился" на второй по сокращенной программе, на базе "имеющегося высшего", то есть не сдавал базовые экзамены - итог: суд аннулировал диплом.
Так тут написано, что и второй диплом "странный":

"Выяснилось, что Майгурова нет в списках зачисленных или отчисленных студентов Сибирского государственного университета с 1990-го по 1999-й – проще говоря, он там не учился. На основании этого аннулировали и второй диплом – все официально."

Т.е. получается, что он и второй де-факто не получил.
+4
0
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Viks
Как так? --- Очень просто: Первый куплен, то есть фальшивый. Дальше на основе Первого "учился" на второй по сокращенной программе, на базе "имеющегося высшего", то есть не сдавал базовые экзамены - итог: суд аннулировал диплом.
+3
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Pelerin
1. Требование о высшем образовании для главы СБР абсурдно. Им ведь и физик и математик подойдут? )
2. За любой обман у него не должно быть шансов выиграть выборы. То, что выборщики готовы голосовать за обманщика, говорит в целом о системе. Она больна (
+3
0
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Madcomposer
Уже двух дипломов лишили, а он всё равно на месте) А в это же время организаторов Диссернета объявляют террористами и тд, тк они раскапывают плагиат в диссертациях чиновников.
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Татьяна Бурова
Вот то что фальшивый диплом да не один- это уже не единичный случай, а система. И это мошенничество.
По Бабикову тоже провернули непонятную схему( поздние критерии, по симпатиям тренеров, а не по результатам и т.д. если покопаться ).
А вот по финансам здесь надо разобраться, может Майгуров самый честный( пока не доказано обратное).
А вот диплом и критерии отбора на ЦСП считаю нарушением. Здесь должен быть чёткий отчёт со стороны Майгурова
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garp
проффесор
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malama47
Великий спортсмен, но такой неприятный человек. Главное про русский народ что нить вставить.
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podkop09
А ведь его еще умудрялись хвалить. И дело не в том, что у него нет дипломов, а в том что он хронический жулик, который привык мошенничать. Самый позорный президент СБР наравне с Кравцовым, просто за одного серьезно взялись. а вот почему против Майгурова нет уголовных дел - вопрос
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encaro_one
Сейчас идет борьба за букмекерские деньги в СБР.
Формально мелочь в масштабах страны, но только напрямую в отчислениях поступает 130 млн. рэ в год.
Не говоря о том, что можно вешать и буковские спонсорские, да и Газпром не отказывался от своих 40-60 млн. рэ в год. .
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Viks
Ответ Genriwhite
Ему надо было просто покупать дипломы в проверенных структурах. Что бы вопросов не было потом)))))))
Это фантазии. Задним числом заполнять все экзаменационные и зачётные ведомости за 5 лет крайне проблематично. Проще записаться в ВУЗ и дружить с деканом факультета, чтобы записи в документах ВУЗа делались своевременно.
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