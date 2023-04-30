Ян Непомнящий драматично проиграл матч за шахматную корону – в четвертой партии тай-брейка грубо ошибся и отдал победу китайцу Дин Лижэню.

На пресс-конференции после матча Ян явно горевал – отвечал кратко и очень быстро ушел, когда закончились вопросы.

Для него это второе подряд поражение в чемпионском матче – наверное, с Магнусом Карлсеном в 2021-м было не так обидно.

О матче: «Думаю, у меня были шансы. Было много хороших позиций, нужно было пытаться их реализовать. Особенно речь про 12 и 13 партии.

Когда дошло до тай-брейка, то это, конечно, больше похоже на лотерею, особенно после 14 сыгранных классических партий. Видимо, мой соперник воспользовался моими ошибками. Как-то так».

О поражении в четвертой партии тай-брейка: «Надо было во второй партии распоряжаться преимуществом, была отличная позиция. А в четвертой партии было очень сложно. Думаю, у черных была инициатива.

Но так бывает, времени уже было мало, мне тяжело оказалось перестроиться. Может, позиция объективно была не очень хорошая. Но мне в какой-то момент показалось, что белые довольно близки были к победе. Думал, что в такой позиции проиграть я не мог, но оказалось, что можно».

О тех, кто ему помогал во время матча: «У меня довольно большая команда была. А по шахматной части со мной был Никита Витюгов, а также Ильдар Хайруллин и Максим Матлаков входили в бригаду. Еще я консультировался с Владимиром Крамником».

О том, попытается ли снова стать чемпионом:

Журналист, задававший вопрос, привел пример футболиста Лионеля Месси, который сначала проиграл чемпионат мира, а затем все-таки стал чемпионом. Попробует ли Непомнящий повторить его путь?

«Ну, как сказать, этим матчем завершился довольно большой отрезок подготовки, жизни. Сложно прогнозировать, но, наверное, в шахматы еще немножко поиграю, так что попробую», – ответил Ян.

Про давление: «Чувствовал ли я давление? Мнения экспертов вряд ли на что-то влияли, сколько людей, столько и мнений.

Но все же, мне кажется, что сопернику было чуть проще играть. Потому что в известной степени он играл фриролл (без особого риска – Sports.ru). Но думаю, что давление было примерно сопоставимое для участников.

Было ли давление из-за того, что подписал письмо против СВО? Не сказал бы, что какое-то есть давление. А касаемо общения с украинскими шахматистами – с кем общался, с тем и продолжил общаться, а с кем не общался, с тем и, соответственно, не общаюсь».

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев