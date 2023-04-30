Stream of Consciousness
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«Думал, что в такой позиции проиграть я не мог. Но оказалось, можно». Непомнящий разбит после упущенных шансов

Ильдар Хайруллин
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
матч на первенство мира матч на первенство мира
Никита Витюгов
Владимир Крамник Владимир Крамник
Максим Матлаков
Лижэнь Дин Лижэнь Дин
Шахматы Шахматы

Ян Непомнящий драматично проиграл матч за шахматную корону – в четвертой партии тай-брейка грубо ошибся и отдал победу китайцу Дин Лижэню.

На пресс-конференции после матча Ян явно горевал – отвечал кратко и очень быстро ушел, когда закончились вопросы.

Для него это второе подряд поражение в чемпионском матче – наверное, с Магнусом Карлсеном в 2021-м было не так обидно.

О матче: «Думаю, у меня были шансы. Было много хороших позиций, нужно было пытаться их реализовать. Особенно речь про 12 и 13 партии.

Когда дошло до тай-брейка, то это, конечно, больше похоже на лотерею, особенно после 14 сыгранных классических партий. Видимо, мой соперник воспользовался моими ошибками. Как-то так».

О поражении в четвертой партии тай-брейка: «Надо было во второй партии распоряжаться преимуществом, была отличная позиция. А в четвертой партии было очень сложно. Думаю, у черных была инициатива.

Но так бывает, времени уже было мало, мне тяжело оказалось перестроиться. Может, позиция объективно была не очень хорошая. Но мне в какой-то момент показалось, что белые довольно близки были к победе. Думал, что в такой позиции проиграть я не мог, но оказалось, что можно».

О тех, кто ему помогал во время матча: «У меня довольно большая команда была. А по шахматной части со мной был Никита Витюгов, а также Ильдар Хайруллин и Максим Матлаков входили в бригаду. Еще я консультировался с Владимиром Крамником».

О том, попытается ли снова стать чемпионом:

Журналист, задававший вопрос, привел пример футболиста Лионеля Месси, который сначала проиграл чемпионат мира, а затем все-таки стал чемпионом. Попробует ли Непомнящий повторить его путь?

«Ну, как сказать, этим матчем завершился довольно большой отрезок подготовки, жизни. Сложно прогнозировать, но, наверное, в шахматы еще немножко поиграю, так что попробую», – ответил Ян.

Про давление: «Чувствовал ли я давление? Мнения экспертов вряд ли на что-то влияли, сколько людей, столько и мнений.

Но все же, мне кажется, что сопернику было чуть проще играть. Потому что в известной степени он играл фриролл (без особого риска – Sports.ru). Но думаю, что давление было примерно сопоставимое для участников.

Было ли давление из-за того, что подписал письмо против СВО? Не сказал бы, что какое-то есть давление. А касаемо общения с украинскими шахматистами – с кем общался, с тем и продолжил общаться, а с кем не общался, с тем и, соответственно, не общаюсь».

Грубая ошибка – и Непомнящий проиграл матч за корону. Как же грустно...

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

6 комментариев

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edmondio
Ответ leeexxxxtml
Шахматы - игра для псевдоинтеллектуалов. Тот же бильярд намного интеллектуальнее чем шахматы, а футбол вообще где-то в космосе. У кого память лучше, тот и лучше играет. Одна и та же доска, одни и те же фигуры и бесконечное наяривание теми же ходами и анализ ошибок. Ну просчитал ты на пару ходов вперед и сделал мат и что? В боксе тоже просчитывают каждое движение и потом контратакуют. Люди невежественны, считая что шахматисты умные. Стоит только послушать их интервью, двоечники из советских школ дадут им фору.
более тупой «экспертной» оценки не видел за долгое время
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Генадий Адамов
да и сказать то особо нечего, значит не судьба
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Jii Gee
Ян слишком жирный и рыхлый, такому не бывать чемпионом.
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edmondio
Ответ leeexxxxtml
Более тупого и пустого комментария не видел со вчерашнего дня на спортсе. Докажи что шахматы более интеллектуальная игра чем футбол? В футболе тактика и техническое мышление и еще миллионы стратегий с учетом каждого движения и все нужно анализировать тренеру и самим футболистам. Шахматы же одна из самых примитивных игр, где-то на одном уровне с тетрисом, ну и возможно выше чем просто кидать кубики в монополии.
можешь взять книжку каспарова Kasparov on Kasparov посмотреть как гроссмейстер мыслит с точки зрения миллиардов стратегий, рассказывает про техническую, психологическую стороны игры, можешь зайти на любой адекватный шахматный канал в ютубе (русскоязычный допустим Chess Master), вариантов масса, главное желание разобраться
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