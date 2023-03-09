Попытка вернуть Россию в фехтование провалилась: 6 стран отменили турниры, соперники протестуют. Тупик?

В начале марта Международная федерация фехтования (FIE) одобрила допуск российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой – решение приняли после голосования на конгрессе.

Возвращение еще не состоялось, но проблем у FIE уже масса: страны одна за другой отменяют турниры, а фехтовальщики требуют вернуть отстранение.

• Первой на возвращение российских спортсменов отреагировала Германия – там отменили этап Кубка мира по женской рапире, который планировался с 5 по 7 мая в Таубербишофсхайме.

«Мы принимаем решение конгресса FIE, но хотим обозначить, что хотели бы видеть результат голосования совсем иным. Огромное количество открытых вопросов по реализации этого решения делают проведение турнира невозможным.

Мы бы очень хотели дать возможность нашим лучшим спортсменам выступить дома в период их подготовки к Олимпийским играм в Париже, но обстоятельства не оставили нам выбора» , – объясняла президент Федерации фехтования Германии Клаудиа Бокель.

• Следом об отмене этапа Кубка мира задумалась Польша – кстати, именно 21-23 апреля в Познани должно состояться возвращение россиян. Впрочем, причина даже не в нежелании организаторов видеть наших фехтовальщиков – времени до турнира осталось не так много, а с оформлением виз есть сложности.

Однако это было еще до резонансного решения МОК по возращению наших. Теперь Федерация фехтования Польши заявляет, что пустит россиян на соревнования только в том случае, если они подпишут заявление о том, что не поддерживают боевые действия .

Об этом рассказал министр спорта Камиль Бортничук: «Федерация фехтования Польши, поскольку здесь вот-вот состоится Кубок мира, и FIE настаивает на приглашении россиян, направила после консультаций со мной нашу позицию о том, что россияне и белорусы могут участвовать при условии, что они подпишут определенное заявление – о том, что не поддерживают боевые действия.

Если российский спортсмен подпишет такое заявление, я сердечно приглашаю его в Польшу и в европейский спорт».

Разумеется, это идет вразрез как с мнением FIE, так и с мнением МОК – организаторы турниров вроде Кубка мира не могут выдвигать особые требования к участникам. А это значит, что Польша либо все же примет россиян, либо (что вероятнее) отменит этап, как и Германия.

• Накануне этап отменила Франция – турнир планировался с 19 по 21 мая в Сен-Мор-де-Фоссе.

Французы высказались лаконично: этап не состоится из-за невозможности принять российских и белорусских спортсменов. В чем причина: сложности с визами, нежелание видеть наших спортсменов или что-то еще – не конкретизируется.

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов считает, что французы испугались конкуренции: «Они не добавили в тексте, что из‑за невозможности, потому что нам очень страшно и боимся, что если россияне опять будут выступать, то вновь надерут нам одно место? Видимо стерли, потому что руки дрожали.

Франция удивляет, конечно. Думаю, тут больше спортивная составляющая, нежели политическая. Мы им реально не нужны как конкуренты, они нам постоянно проигрывают. Посмотрите Олимпиаду в Рио и Токио, они нам почти все проиграли».

• Финляндия, Швеция и Дания тоже отменили турниры, но это решение, скорее, показательное, а не практическое .

В Финляндии и Швеции планировались турниры категории Б (не являются отборочными на Олимпиаду и не входят в серию Кубка мира), куда почти наверняка наши и так бы не поехали.

В Дании вообще отказались проводить международные турниры, хотя в этом году (и в начале 2024-го) там и так ничего не должно было проходить. Над этим даже иронизировал Мамедов:

– Как оцените поведение коллег из Дании?

– У них ничего и не проводится.

– То есть датчане сделали бессмысленное заявление?

– Как и финны. Они очень смешные. Такими заявлениями они пытаются заявить о себе, хотя у них ничего не проводится. У них нет олимпийского отбора.

• Проблемы возникли не только с организаторами, но и с самими фехтовальщиками.

323 спортсмена, 286 из которых действующие, написали открытое письмо главе МОК Томасу Баху и президенту FIE Эммануэлю Катсиадакису с призывом оставить отстранение России и Беларуси в силе.

«Это явный перелом позиции МОК и еще раз обнажает интересы России, которые перевешивают голоса и права спортсменов, особенно из Украины. Вы предпочли интересы России и Беларуси правам спортсменов, особенно украинских спортсменов, и тем самым вы не можете поддержать тех самых людей, которых должны поддерживать ваши организации», – говорится в письме.

Подавляющее большинство подписавшихся представляют все те же страны: Польшу, Украину, Германию, Финляндию и Великобританию.

• FIE с отказами разных стран от этапов Кубка мира пока справляется – этап по женской рапире, от которого отреклась Германия, уже перенесен в болгарский Пловдив.

Место проведения этапа по мужской шпаге еще не известно, но Франция из календаря уже исчезла – там сказано, что хозяйку соревнований определят позже.

А в России тем временем создали свой «Кубок мира» – да-да, именно в кавычках! Турнир с таким названием проходит с 31 марта по 2 апреля в Казани. Соревнования международные: там выступят команды Беларуси, Киргизии, Узбекистана, Армении, Ирака, Ливана, Сербии и Вьетнама.

Вопрос только в том, поедут ли все-таки наши спортсмены на настоящие этапы Кубка мира? Узнаем уже в конце апреля.

В тексте использованы цитаты Матч ТВ.

Фото: East News/AFP PHOTO / Fabrice COFFRINI, Sefa Karacan / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM; globallookpress.com/Jan Dzban/Polska Agencja Prasowa