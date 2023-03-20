Масс-старты на Кубке мира в Холменколлене закрыли сезон и стали последними гонками в карьере для многих прекрасных биатлонистов.

Яркие проводы традиционно разгорались на финише: в следующем году мы не увидим на старте норвежек Марте Ульсбю-Ройселанн и Тириль Экхофф, немок Дениз Херманн-Вик и Ванессу Хинц, француженку Анаис Шевалье-Буше, а также Анастасию Киннунен и Мари Эдер из Финляндии, Фуюко Татидзаки из Японии и швейцарца Серафина Вистнера.

Для Марте сезон завершился красочно – вторым местом в масс-старте. На финише ее встретила Тириль, которая вообще не выступала с прошлого марта, да и вся остальная команда – с цветами и футболками с фото обеих спортсменок.

А еще присмотритесь: на шапках диадемы!

Сезон у Марте получился скомканный – она начала его только в январе, незадолго до чемпионата мира. Но все не зря: два золота в эстафетах, личная бронза в преследовании и звание самой титулованной биатлонистки в истории ЧМ.

Марте обнимала подруг по команде с большим розовым пончиком в руках.

Анаис Шевалье-Буше тоже в последней гонке в карьере забралась на подиум – с бронзой. На финише к ней выбежал муж с дочкой на плечах. А партнерши по команде бежали гонку с надписями в честь Анаис на щеках.

Затем вся команда собралась вместе – отмечали завершение сезона и провожали Анаис с хлопушками, конфетти и цветами.

Шевалье Буше взяла три награды на Играх-2022, у нее большая связка медалей ЧМ – правда, без золота.

В немецкой сборной провожали Дениз Херманн-Вик и Ванессу Хинц, хотя последняя объявила об уходе из спорта еще в феврале и с тех пор не выступала.

Команда встретила Дениз в майках с ее фото и подписью Herrminator. А потом – качала на руках.

Дениз – один самых успешных примеров, как сильной лыжницей (с олимпийской медалью) перейти в биатлон и раскрыться еще ярче.

Личное золото Пекина-2022, личные победы на ЧМ – в том числе несколько недель назад. Путь в биатлоне точно удался.

Финская сборная, как и норвежская, лишилась сразу двух лидеров – Анастасии Киннунен (которая раньше выступала за Беларусь под фамилией Дуборезова) и Мари Эдер (раньше – Лаукканен).

Их после гонки тоже поздравляли всей командой – с плакатами и шампанским.

Мари на голову надели корону и дали две бутылки шампанского. К слову, единственные победы в кубковой карьере Эдер одержала именно в Холменколлене – дубль 6 лет назад.

Проводы японки Фуюко Татидзаки в кадр не попали, потому что в масс-старт она не отобралась. Но не упомянуть о ней нельзя, ведь она провела 15 сезонов в Кубке мира!

Мужская часть Кубка мира потеряла только швейцарца Серафина Вистнера – его тоже не было в масс-старте, но вот после гонки преследования его встретили брызгами шампанского в лицо. Ну и без общего сбора команды с плакатом не обошлось.

А после гонки все завершившие карьеру собрались вместе: пили шампанское, обнимались и сделали круг почета перед болельщиками.

А по кому вы будете скучать больше всего?

Фото: Gettyimages.ru/Kevin Voigt/VOIGT/DeFodi Images; globallookpress.com/Vegard GrÃ˜Tt, Jon Olav Nesvold; eastnews.ru/Javad Parsa/NTB Scanpix via AP; соцсети Анаис Шевалье/Дениз Херманн/IBU/Марен Хаммершмидт