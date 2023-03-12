13 комментариев

Последняя гонка биатлонного Кубка Содружества запомнилась не только очередной победой Эдуарда Латыпова, но и падением его главного соперника – Даниила Серохвостова.

Серохвостов столкнулся с Кириллом Бажиным на первом круге масс-старта и выбыл из борьбы на огневом рубеже, а потом ругался в прямом эфире.

Что произошло?

Падение случилось на спуске перед первым рубежом – сначала Бажин (на фото выше в красных лыжах) улетел вперед, а за ним повалился Серохвостов (в салатовых лыжах). Остальные смогли объехать упавших, больше никто не пострадал.

Бажин сразу отправился на стрельбу, а Серохвостов донес винтовку в руках – у него оторвался заплечный ремень.

Даниил все-таки сделал попытку пострелять, но на рубеже обнаружил, что у него вывалились все обоймы, поэтому с гонки пришлось сняться.

И тут же в прямой эфир попали его эмоциональные слова: «Бажин ####### (долбоящер), начал резать мне угол со спуска, на лыжу мне наехал и я упал».

А через несколько минут уже спокойно рассказал о падении: «Я видел боковым зрением, что кто-то едет слева. Я ехал за Эдиком (Латыповым), на спуске начал поворачивать, а Кирилл очень близко ко мне ехал – не знаю зачем. Секунда и я уже валяюсь. Я плохо помню, ехал и упал.

Самочувствие отличное, оружие целое, ложа тоже вроде цела. Отвалился ремень и сломались все обоймы, выпали патроны. Гонка закончится – пойду искать пружинки. Обидно, чего сказать. Мог сегодня бороться, готов был, самочувствие позволяло».

Но, несмотря на сход, Даниил все равно появлялся в трансляции – заминаясь, бежал по вспомогательной трассе рядом с остальными биатлонистами и подбадривал их по ходу.

Его винтовку сразу отдали оружейникам, вот их экспресс-вердикт:

А вот так выглядят те самые пружинки, о которых говорил Серохвостов – их нашли на трассе.

Бажин, хоть и не сошел с масс-старта, все равно пострадал от падения: промазал 9 раз и занял 26-е место. После гонки Кирилл вместе с Дмитрием Губерниевым покадрово разбирали повтор падения.

Бажин уверен, что виноват Серохвостов: «Мне кажется, у каждого своя будет правда.

Получилось так, что скорость у меня была хорошая, я стал их объезжать. Я ехал, а Данек начал объезжать Эдика. И получилось так, что он когда в сторону начал перешагивать левой ногой, а там такой бугорок есть. И он подрезал меня, выбил у меня лыжи. И я просто прямо полетел.

Так настолько все быстро происходит, что я просто вперед полетел. Конечно, это отразилось на лежке сразу. Потом сделал поправку, но, видимо, я диоптр зацепил, потому что на второй лежке было пять габаритов, один только зашел.

Вот-вот, смотрите (показывает на замедленный повтор падения – Sports.ru)! Его лыжа даже за мою зашла! Она под меня уезжает. Под пятку меня подбивает и все, я полетел».

Тот самый кадр с лыжами. Еще раз: салатовые – Серохвостова, у Бажина – красные, а впереди обоих – ноги Эдуарда Латыпова, который только после финиша узнал об инциденте.

А как вы считаете – кто больше виноват в падении?