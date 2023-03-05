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Соукалова и подруги получили бронзу Сочи-2014 – помог солевой бан Зайцевой. Праздник при 27 000 зрителей

Ольга Вилухина Ольга Вилухина
стадион Нове Место стадион Нове Место
Вероника Виткова Вероника Виткова
Сочи-2014 Сочи-2014
Екатерина Шумилова Екатерина Шумилова
сборная России жен сборная России жен
Кубок мира по биатлону Кубок мира по биатлону
Яна Романова Яна Романова
допинг допинг
Габриэла Соукалова Габриэла Соукалова
сборная Чехии жен сборная Чехии жен
Иржи Гамза
Йитка Ландова
Ольга Зайцева Ольга Зайцева
Ева Пускарчикова Ева Пускарчикова
Биатлон Биатлон

На этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место состоялось крайне необычное награждение: Ева ПускарчиковаГабриэла СоукаловаЙитка Ландова и Вероника Виткова получили бронзовые медали за эстафету на Олимпиаде в Сочи.

Через 9 лет после гонки.

Все дело в длинной допинговой истории с российскими биатлонистками.

• На Олимпиаде в Сочи россиянки взяли серебро в эстафете: бежали Яна Романова, Ольга ЗайцеваЕкатерина Шумилова, Ольга Вилухина. Сборная Чехии финишировала четвертой.

А потом возникли показания Григория Родченкова, доклад Ричарда Макларена, дыра в стене лаборатории и соль в пробах – вы все это точно помните.

Под подозрение попала почти вся серебряная команда: Романова, Вилухина и Зайцева – только к Шумиловой все эти годы не было ни единого вопроса. Позже Романову и Вилухину оправдали (Ольга даже сохранила серебро в спринте), но вот у Зайцевой ситуация оказалась куда сложнее.

Если у подруг по команде нашли только царапины на пробирках, то у Зайцевой вдобавок обнаружили чужую ДНК и аномальное количество соли. Ольга пыталась оправдаться: мужская ДНК принадлежала ее мужу, а соли было много, потому что биатлонистка якобы обильно употребляла ее во время Игр.

В Спортивном арбитражном суде (CAS) такие аргументы не приняли и в 2021-м дисквалифицировали Зайцеву на два года с аннулированием результатов – в том числе в сочинской эстафете.

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Серебро гонки отошло сборной Норвегии, а бронза по цепочке досталась Чехии.

Пускарчикова, Соукалова, Ландова и Виткова могли получить медали намного раньше, но в Чехии решили: вручать награды нужно торжественно, а не присылать по почте.

«Информацию о бронзовой медали за нашу эстафету мы получили в прошлом году. Тем не менее, мы договорились с членами команды и Чешской биатлонной ассоциацией, что хотим организовать самую красивую церемонию.

В спортивной атмосфере, с десятками тысяч зрителей и семьями биатлонистов, чтобы хоть немного компенсировать спортсменкам те атмосферу и эмоции, которые они потеряли. У нас уже есть сами медали, а также соответствующие значки и дипломы», – рассказывал спортивный директор НОК Чехии Мартин Доктор.

«Мы надеемся, что болельщики дождутся церемонии и устроят участницам женской эстафеты достойные овации, которыми они не насладились в 2014 году.

Мы много лет боремся с российским допингом с помощью WADA и МОК. Чешский биатлон и Чешский олимпийский комитет также придерживаются строгого подхода», – отметил председатель НОК Чехии Иржи Кежвал.

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза тоже не остался в стороне: «Я очень рад, что девушки получат медали на глазах у своих болельщиков. Для нас также очень важно, что именно IBU был на передовой в борьбе с российским допингом».

• Церемонию провели во время этапа Кубка мира в чешском Нове Место. Медали спортсменкам вручали Кежвал и Гамза. Награждение получилось эмоциональным – девушки не сдерживали слез. За церемонией следили 27 тысяч болельщиков.

«Эти девушки принадлежат к поколению, благодаря которому вся Чехия теперь смотрит биатлон. Команда получила медали на арене Высочина. Справедливость восторжествовала», – заявление на сайте чешского НОК.

«Мы давно не общались друг с другом, поэтому радость немного сладко-горькая. Однако я очень рада, что НОК Чехии и Чешский союз биатлонистов пытаются компенсировать нам ущерб. Что они смогли придумать и организовать для нас награждение на глазах у зрителей, друзей и всех остальных, а не где-нибудь в офисе.

Мы благодарны, что у нас есть возможность хотя бы частично восполнить все утраченные впечатления», – рассказала Ева Пускарчикова.

А вот Габриэла Соукалова все равно не очень рада: «С моей точки зрения, я не вижу в этом удовлетворения, потому что те самые эмоции нам все равно никто не вернет».

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С ней согласна и Йитка Ландова: «Ту медальную эйфорию, которую испытали девушки сразу после финиша, невозможно повторить спустя 9 лет. Тогда многое могло быть по-другому».

У Вероники Витковой схожие эмоции: «Мы не испытали радости сразу после гонки, поэтому сейчас у меня смешанные чувства. Но все равно было приятно снова всех увидеть».

Помимо спортсменок наградили всех членов команды, которые работали в Сочи-2014: тренеров, сервисменов и прочий персонал.

Биатлонисткам выплатят премии – 900 тысяч крон каждой (примерно 38 тысяч евро), а по 200 тысяч крон (8,5 тысячи евро) получит персонал.

Все спортсменки из той команды уже ушли из спорта. Для Ландовой и Пускарчиковой это единственные в карьере олимпийские награды. У Соукаловой и Витковой есть еще личные.

• В России с перераспределением медалей, разумеется, не согласны.

Яна Романова предупредила, что возвращать награду не собирается: «Мне до сих пор непонятна вся эта история, потому что применение допинга Зайцевой доказано не было.

Ситуация бредовая. Мы выполнили свои обязанности – сдали пробы, что потом с ними было – не наша ответственность. Мне многие сейчас советуют отпустить ситуацию, но как я могу это сделать? Если бы у Зайцевой была положительная проба, то мы бы это приняли, но этого не доказали. Меня трясет от всего этого, до сих пор не могу успокоиться.

Медали у нас никто не забирал, не думаю, что это будут делать. Понятно, что свой смысл награда утратила, но физически она у нас. И возвращать ее у меня желания нет. Кто-то может считать, что ее отняли заслуженно, но я всем всегда говорила, что в Зайцевой я уверена больше, чем в себе, и это не пустые слова.

Можно напомнить, что Зайцева много лет жила в Швейцарии, сборы она проводила в Европе, ее тестировали каждый месяц. К тому же в Сочи она уже выступала в статусе состоявшейся спортсменки, двукратной олимпийской чемпионки, и там, кстати, она была далека от своей лучшей формы. То есть не было ни одной зацепки, и от этого тоже очень обидно».

Прошло 9 лет, но медальный зачет Сочи-2014 до сих пор не финальный. Кто же его выиграл? Что с наградами России?

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В тексте использованы цитаты ТАСС.

Фото: instagram.com/olympijskytym; РИА Новости/Евгений Биятов

6 комментариев

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Алексей Никитин
Ответ AloneInTheDark
Мне стыдно за Страну и Её Репутацию. Однако, не стыдно перед Чехами, нет, мне на Них наплевать, они эту медаль не заслужили с точки зрения холодного расчёта. Стыдно не конкретно за Этот случай, а что за Нами, помимо всей этой истории с СВО, ещё задолго до неё, появилось это клеймо главных "Допингистов" в спорте. Да, можно сколько угодно кричать про помадку Йохауг или что у США своих таких хватает (Армстронг, Джонс, Гэтлин) и дальше продолжать тыкать пальцем на Запад. Кричать про то, что против Нас настроены Допинговые Агентства и Олимпийские Комитеты, потому что Мы - Россия! Это сейчас уже пустое. Разница между Ними и Нами (хоть заминусуйте, не заплачу) - там это было точечно (в конкретном виде спорта), а у Нас массово/повсеместно и шло это не от тренеров, а конкретно от Федераций и Министерств. Не надо мне писать: "Какие Ваши доказательства?" Все разумные люди и так всё прекрасно знают и осознают.
Стыдно должно быть только за то, что у нас фармакология отстала на десятки лет и говорить только, что россияне кушают допинг и не понимать, что кушает все
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Сергей Орлов
Ответ AloneInTheDark
Мне стыдно за Страну и Её Репутацию. Однако, не стыдно перед Чехами, нет, мне на Них наплевать, они эту медаль не заслужили с точки зрения холодного расчёта. Стыдно не конкретно за Этот случай, а что за Нами, помимо всей этой истории с СВО, ещё задолго до неё, появилось это клеймо главных "Допингистов" в спорте. Да, можно сколько угодно кричать про помадку Йохауг или что у США своих таких хватает (Армстронг, Джонс, Гэтлин) и дальше продолжать тыкать пальцем на Запад. Кричать про то, что против Нас настроены Допинговые Агентства и Олимпийские Комитеты, потому что Мы - Россия! Это сейчас уже пустое. Разница между Ними и Нами (хоть заминусуйте, не заплачу) - там это было точечно (в конкретном виде спорта), а у Нас массово/повсеместно и шло это не от тренеров, а конкретно от Федераций и Министерств. Не надо мне писать: "Какие Ваши доказательства?" Все разумные люди и так всё прекрасно знают и осознают.
Всё так(
0
0
0
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AloneInTheDark
Мне стыдно за Страну и Её Репутацию.
Однако, не стыдно перед Чехами, нет, мне на Них наплевать, они эту медаль не заслужили с точки зрения холодного расчёта.
Стыдно не конкретно за Этот случай, а что за Нами, помимо всей этой истории с СВО, ещё задолго до неё, появилось это клеймо главных "Допингистов" в спорте.
Да, можно сколько угодно кричать про помадку Йохауг или что у США своих таких хватает (Армстронг, Джонс, Гэтлин) и дальше продолжать тыкать пальцем на Запад.
Кричать про то, что против Нас настроены Допинговые Агентства и Олимпийские Комитеты, потому что Мы - Россия!
Это сейчас уже пустое.
Разница между Ними и Нами (хоть заминусуйте, не заплачу) - там это было точечно (в конкретном виде спорта), а у Нас массово/повсеместно и шло это не от тренеров, а конкретно от Федераций и Министерств.
Не надо мне писать: "Какие Ваши доказательства?"
Все разумные люди и так всё прекрасно знают и осознают.
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МИХАЛЫЧ
Жрите не обляпайтесь
0
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Алексей Дольский
Соляная женщинааа, горяча и бешенааа
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dem
Сюр какой то
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