На этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место состоялось крайне необычное награждение: Ева Пускарчикова, Габриэла Соукалова, Йитка Ландова и Вероника Виткова получили бронзовые медали за эстафету на Олимпиаде в Сочи.

Через 9 лет после гонки.

Все дело в длинной допинговой истории с российскими биатлонистками.

• На Олимпиаде в Сочи россиянки взяли серебро в эстафете: бежали Яна Романова, Ольга Зайцева, Екатерина Шумилова, Ольга Вилухина. Сборная Чехии финишировала четвертой.

А потом возникли показания Григория Родченкова, доклад Ричарда Макларена, дыра в стене лаборатории и соль в пробах – вы все это точно помните.

Под подозрение попала почти вся серебряная команда: Романова, Вилухина и Зайцева – только к Шумиловой все эти годы не было ни единого вопроса. Позже Романову и Вилухину оправдали (Ольга даже сохранила серебро в спринте), но вот у Зайцевой ситуация оказалась куда сложнее.

Если у подруг по команде нашли только царапины на пробирках, то у Зайцевой вдобавок обнаружили чужую ДНК и аномальное количество соли . Ольга пыталась оправдаться: мужская ДНК принадлежала ее мужу, а соли было много, потому что биатлонистка якобы обильно употребляла ее во время Игр.

В Спортивном арбитражном суде (CAS) такие аргументы не приняли и в 2021-м дисквалифицировали Зайцеву на два года с аннулированием результатов – в том числе в сочинской эстафете.

Серебро гонки отошло сборной Норвегии, а бронза по цепочке досталась Чехии.

• Пускарчикова, Соукалова, Ландова и Виткова могли получить медали намного раньше, но в Чехии решили: вручать награды нужно торжественно, а не присылать по почте .

«Информацию о бронзовой медали за нашу эстафету мы получили в прошлом году. Тем не менее, мы договорились с членами команды и Чешской биатлонной ассоциацией, что хотим организовать самую красивую церемонию.

В спортивной атмосфере, с десятками тысяч зрителей и семьями биатлонистов, чтобы хоть немного компенсировать спортсменкам те атмосферу и эмоции, которые они потеряли. У нас уже есть сами медали, а также соответствующие значки и дипломы», – рассказывал спортивный директор НОК Чехии Мартин Доктор.

«Мы надеемся, что болельщики дождутся церемонии и устроят участницам женской эстафеты достойные овации, которыми они не насладились в 2014 году.

Мы много лет боремся с российским допингом с помощью WADA и МОК. Чешский биатлон и Чешский олимпийский комитет также придерживаются строгого подхода», – отметил председатель НОК Чехии Иржи Кежвал.

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза тоже не остался в стороне: «Я очень рад, что девушки получат медали на глазах у своих болельщиков. Для нас также очень важно, что именно IBU был на передовой в борьбе с российским допингом».

• Церемонию провели во время этапа Кубка мира в чешском Нове Место. Медали спортсменкам вручали Кежвал и Гамза. Награждение получилось эмоциональным – девушки не сдерживали слез. За церемонией следили 27 тысяч болельщиков .

«Эти девушки принадлежат к поколению, благодаря которому вся Чехия теперь смотрит биатлон. Команда получила медали на арене Высочина. Справедливость восторжествовала», – заявление на сайте чешского НОК.

«Мы давно не общались друг с другом, поэтому радость немного сладко-горькая. Однако я очень рада, что НОК Чехии и Чешский союз биатлонистов пытаются компенсировать нам ущерб. Что они смогли придумать и организовать для нас награждение на глазах у зрителей, друзей и всех остальных, а не где-нибудь в офисе.

Мы благодарны, что у нас есть возможность хотя бы частично восполнить все утраченные впечатления», – рассказала Ева Пускарчикова.

А вот Габриэла Соукалова все равно не очень рада: «С моей точки зрения, я не вижу в этом удовлетворения, потому что те самые эмоции нам все равно никто не вернет» .

С ней согласна и Йитка Ландова: «Ту медальную эйфорию, которую испытали девушки сразу после финиша, невозможно повторить спустя 9 лет. Тогда многое могло быть по-другому».

У Вероники Витковой схожие эмоции: «Мы не испытали радости сразу после гонки, поэтому сейчас у меня смешанные чувства. Но все равно было приятно снова всех увидеть».

Помимо спортсменок наградили всех членов команды, которые работали в Сочи-2014: тренеров, сервисменов и прочий персонал.

Биатлонисткам выплатят премии – 900 тысяч крон каждой (примерно 38 тысяч евро), а по 200 тысяч крон (8,5 тысячи евро) получит персонал.

Все спортсменки из той команды уже ушли из спорта. Для Ландовой и Пускарчиковой это единственные в карьере олимпийские награды. У Соукаловой и Витковой есть еще личные.

• В России с перераспределением медалей, разумеется, не согласны.

Яна Романова предупредила, что возвращать награду не собирается: «Мне до сих пор непонятна вся эта история, потому что применение допинга Зайцевой доказано не было.

Ситуация бредовая. Мы выполнили свои обязанности – сдали пробы, что потом с ними было – не наша ответственность. Мне многие сейчас советуют отпустить ситуацию, но как я могу это сделать? Если бы у Зайцевой была положительная проба, то мы бы это приняли, но этого не доказали. Меня трясет от всего этого, до сих пор не могу успокоиться.

Медали у нас никто не забирал, не думаю, что это будут делать. Понятно, что свой смысл награда утратила, но физически она у нас. И возвращать ее у меня желания нет . Кто-то может считать, что ее отняли заслуженно, но я всем всегда говорила, что в Зайцевой я уверена больше, чем в себе, и это не пустые слова.

Можно напомнить, что Зайцева много лет жила в Швейцарии, сборы она проводила в Европе, ее тестировали каждый месяц. К тому же в Сочи она уже выступала в статусе состоявшейся спортсменки, двукратной олимпийской чемпионки, и там, кстати, она была далека от своей лучшей формы. То есть не было ни одной зацепки, и от этого тоже очень обидно».

В тексте использованы цитаты ТАСС.

Фото: instagram.com/olympijskytym; РИА Новости/Евгений Биятов