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Йоханнес Бо все-таки человек: задохнулся в последней гонке ЧМ, но поставил рекорд

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ЧМ-2023
Биатлон Биатлон

В Оберхофе финишировал чемпионат мира по биатлону – норвежец Йоханнес Бо в последний день не победил (взял бронзу), но глобально это не испортило его великий турнир.

• Чемпионат для Йоханнеса по-настоящему рекордный – максимально возможные 7 наград, 5 золотых, победы в трех личных гонках из четырех.

До этого лучшим ЧМ для Бо был турнир-2019 в Эстерсунде – там он взял 4 золота и серебро.

Вообще, карьера Йоханнеса на чемпионатах мира уникальна – он выступал на семи турнирах и на всех завоевывал медали, на 6 из них – хотя бы одну золотую. Только на ЧМ-2017 в Хохфильцене норвежец не выиграл ни разу, зато взял три серебряные медали.

Еще никто до младшего Бо не собирал столько медалей на одном чемпионате мира. Француз Мартен Фуркад завоевывал 5 наград на ЧМ-2016 (4-1-0) – правда, тогда в программе не было сингл-микста.

У Уле Эйнара Бьорндалена тоже максимум 5 медалей на одном ЧМ, как и у Рафаэля Пуаре в 2004-м (но тогда программа состояла из пяти гонок).

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

• По числу побед на чемпионатах мира Йоханнес резко приблизился к Бьорндалену и обошел Фуркада. По личному золоту Уле и Мартен пока впереди, Йоханнес делит третье место с Пуаре.

По общему числу медалей ЧМ Бо еще далековато до Бьорндалена: отставание на 14 наград – дистанция в два таких же феерических турнира. Если так здорово уже не получится, то шансы у Йоханнеса появятся только в олимпийском цикле после Игр-2026.

По числу побед за один сезон Бо пока уступает самому себе – 14 в этом году против рекордных 16 в сезоне-2018/19. Но впереди еще 7 личных гонок на Кубке мира – достаточно, чтобы обновить рекорд.

Выше третьего места по общему числу выигранных гонок за карьеру в этом году Бо не поднимется, даже если заберет все оставшееся. Фуркад и Бьорндален пока в отрыве, но он быстро сокращается.

• Сегодня в масс-старте Йоханнес до самого конца претендовал на очередную победу, но слишком много наошибался, да и просто устал к концу турнира – даже у него силы не безграничны.

Норвежец начал промахиваться с первого же рубежа, а потому ему полдистанции приходилось догонять: лишние сотни метров и постоянный режим ускорения точно не пошли на пользу.

На третьем рубеже Бо собрался – закрыл все мишени и выбрался в лидеры. Но на последней стрельбе дрогнул в третий раз, хотя и не потерял шансы на победу – до убежавших перед ним шведов Мартина Понсилуомы и Себастьяна Самуэльссона было всего 7 секунд.

Дополнительные 450 метров штрафа дали о себе знать в финале: шведы выложились по максимуму, Йоханнес быстро понял, что не справится, и бросил борьбу. У него бронза.

После финиша Бо признался – на последнем круге его вырубило: «Я невероятно доволен чемпионатом мира. Сегодня был на пути к золоту, но промазал последним выстрелом. Занавес опустился, когда шведы штурмовали Бирксштайг (один из подъемов на трассе Оберхофа – Sports.ru). 

Я устал к концу гонки. Выцеливал каждый выстрел. Работать в быстром темпе, как раньше, не получилось, но я попробовал. Мозг не успевает реагировать, когда вы устали».

• Победа Самуэльссона и серебро Понсилуомы пришились как по заказу двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, который накануне в разговоре со Sports.ru удивлялся, почему с Йоханнесом никто не может справиться:

«Я никогда и не отрицал: нам есть чему поучиться у норвежцев. Многие вещи у них действительно классно придуманы. Но тот разрыв, который существует между ними и остальным миром, нельзя объяснить только системой.

Ну, ладно мы неталантливые, но где шведы, где немцы? Где, например, Самуэльссон – пусть он нас троллит, но способный ведь парень!

Где Понсилуома? Почему они даже близко к норвежцам не могут подобраться? Йоханнес крутой, вопросов нет, но не может быть такого, что он выигрывает все подряд с космическим отрывом. И ладно бы один-два этапа, он весь сезон так бежит! Как он восстанавливается? Там точно что-то нечисто. Я всю жизнь в спорте, я точно знаю, что так не бывает».

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили

К тому же Бо не был идеален и в эстафете – да, выдал феноменальную стойку, но взял три доппатрона на стрельбе лежа. А в победном сингл-миксте еще и зашел на штрафной круг.

• Йоханнес Бо – уже великий, но все равно может побить еще несколько рекордов и стать величайшим. Ему только 29 лет – для сравнения, Мартен Фуркад завершил карьеру в 31, а Бьорндален и вовсе бегал до 44.

Еще пара-тройка таких сезонов, и рекорды Бьорндалена с Фуркадом падут.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Масс-старт

Мужчины

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 36.42,8 (0)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 9,6 (2)

3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 38,8 (3)

4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 55,8 (2)

5. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.07,3 (3)

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.10,9 (2)

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; REUTERS/Lisa Leutner

12 комментариев

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Крамбопулос Майкл
Ответ Валентин и ыч
Расторгуев 5-й с 3-мя (!!!) промахами - вот это поворот.
Он когда в форме один из самых быстрых биатлонистов
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Xell
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
здесь надо бы все-таки считать по 6 гонкам. сингл-микст совсем новодел пока. я не помню, выдавал ли Мартен такое на пике?
В 2016Мартен выиграл 5медалей, 4золота(3личных)+1серебро.
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Илья Владимирович
Не рассчитал с допингом на всю дистанцию турнира, бывает.
0
0
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Konstantin Riga
А что ж вы наряду с Бьорндаленом, Фуркадом и Пуаре не упомянули Бё-старшего? Он тоже в 2011 году пять медалей выиграл. И всё ещё грезит шестой.
+1
0
+1
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Джефф Лебовски
Он последний ингалятор где-то выронил?
"Нельзя быть таким рассеянным. Смотреть надо за вещами, когда в комнату входишь".
+1
-2
-1
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Max9999
Держись Фуркад весь Хабаровск за тебя!
0
-2
-2
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Xell
И много вы знаете таких человеков которые выиграли 5золотых медалей подряд и 7из 7на одном чемпионате мира?)) Лично я только Йоханнеса.
здесь надо бы все-таки считать по 6 гонкам. сингл-микст совсем новодел пока. я не помню, выдавал ли Мартен такое на пике?
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0
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Xell
Не спойлер. Завтра выйдет новая статья Васильева—"Почему шведы выиграли в биатлоне"))
В которой Васильев признается, что накануне ночью он выпив для храбрости, переодевшись в шведа, проник в стан врагов и услышал телефонный разговор, где шведы говорили норвежцам—"А вы не охренели ли выигрывать все гонки? Или даете нам пару побед и медалей или заявим про ваш допинг! "
Норвегия—"Ок, забирайте масс старты, мы же соседи, свои люди сочтемся потом"
"Интересные наблюдения, надо записать" —подумал Васильев и исчез во тьме ночи, супергерой борющийся с Мировым злом допингом, дома на диване в Одиночку, непонятый и непризнанный всеми гений чистого спорта.
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Xell
Ответ Toffiti
Выступление, а точнее - результат выступления Йоханнеса Бё напомнил мне ЧМ-2016, можно провести некоторые параллели. Только там сюжет турнира был более интересный, в какой-то степени киношный: один француз против толпы норвежцев на их родной земле, канадский сюрприз-призёр в эстафете и, наконец, трогательный и красивый символизм на пьедестале масс-старта, где стояли будущее, настоящее и прошлое биатлона. Ну и забавной вишенкой на этом торте стал Свендсен, который прямо во время гонки приостановился на трассе, чтобы посмотреть (на большом экране) за борьбой соперников. Участник этой самой гонки. Остановился посмотреть финиш гонки😁
Но в этом масс старте символизма нет. Я уверен что будущее не за Самуэльссоном а за Лагрейдом.
+1
-1
0
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Toffiti
Выступление, а точнее - результат выступления Йоханнеса Бё напомнил мне ЧМ-2016, можно провести некоторые параллели. Только там сюжет турнира был более интересный, в какой-то степени киношный: один француз против толпы норвежцев на их родной земле, канадский сюрприз-призёр в эстафете и, наконец, трогательный и красивый символизм на пьедестале масс-старта, где стояли будущее, настоящее и прошлое биатлона. Ну и забавной вишенкой на этом торте стал Свендсен, который прямо во время гонки приостановился на трассе, чтобы посмотреть (на большом экране) за борьбой соперников. Участник этой самой гонки. Остановился посмотреть финиш гонки😁
+5
-1
+4
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Xell
И много вы знаете таких человеков которые выиграли 5золотых медалей подряд и 7из 7на одном чемпионате мира?)) Лично я только Йоханнеса.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валентин и ыч
Расторгуев 5-й с 3-мя (!!!) промахами - вот это поворот.
+3
0
+3
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