Йоханнес Бо все-таки человек: задохнулся в последней гонке ЧМ, но поставил рекорд

В Оберхофе финишировал чемпионат мира по биатлону – норвежец Йоханнес Бо в последний день не победил (взял бронзу), но глобально это не испортило его великий турнир.

• Чемпионат для Йоханнеса по-настоящему рекордный – максимально возможные 7 наград, 5 золотых, победы в трех личных гонках из четырех.

До этого лучшим ЧМ для Бо был турнир-2019 в Эстерсунде – там он взял 4 золота и серебро.

Вообще, карьера Йоханнеса на чемпионатах мира уникальна – он выступал на семи турнирах и на всех завоевывал медали, на 6 из них – хотя бы одну золотую. Только на ЧМ-2017 в Хохфильцене норвежец не выиграл ни разу, зато взял три серебряные медали.

Еще никто до младшего Бо не собирал столько медалей на одном чемпионате мира. Француз Мартен Фуркад завоевывал 5 наград на ЧМ-2016 (4-1-0) – правда, тогда в программе не было сингл-микста.

У Уле Эйнара Бьорндалена тоже максимум 5 медалей на одном ЧМ, как и у Рафаэля Пуаре в 2004-м (но тогда программа состояла из пяти гонок).

• По числу побед на чемпионатах мира Йоханнес резко приблизился к Бьорндалену и обошел Фуркада. По личному золоту Уле и Мартен пока впереди, Йоханнес делит третье место с Пуаре.

По общему числу медалей ЧМ Бо еще далековато до Бьорндалена: отставание на 14 наград – дистанция в два таких же феерических турнира. Если так здорово уже не получится, то шансы у Йоханнеса появятся только в олимпийском цикле после Игр-2026.

По числу побед за один сезон Бо пока уступает самому себе – 14 в этом году против рекордных 16 в сезоне-2018/19. Но впереди еще 7 личных гонок на Кубке мира – достаточно, чтобы обновить рекорд.

Выше третьего места по общему числу выигранных гонок за карьеру в этом году Бо не поднимется, даже если заберет все оставшееся. Фуркад и Бьорндален пока в отрыве, но он быстро сокращается.

• Сегодня в масс-старте Йоханнес до самого конца претендовал на очередную победу, но слишком много наошибался, да и просто устал к концу турнира – даже у него силы не безграничны.

Норвежец начал промахиваться с первого же рубежа, а потому ему полдистанции приходилось догонять: лишние сотни метров и постоянный режим ускорения точно не пошли на пользу.

На третьем рубеже Бо собрался – закрыл все мишени и выбрался в лидеры. Но на последней стрельбе дрогнул в третий раз, хотя и не потерял шансы на победу – до убежавших перед ним шведов Мартина Понсилуомы и Себастьяна Самуэльссона было всего 7 секунд.

Дополнительные 450 метров штрафа дали о себе знать в финале: шведы выложились по максимуму, Йоханнес быстро понял, что не справится, и бросил борьбу. У него бронза.

После финиша Бо признался – на последнем круге его вырубило: «Я невероятно доволен чемпионатом мира. Сегодня был на пути к золоту, но промазал последним выстрелом. Занавес опустился, когда шведы штурмовали Бирксштайг (один из подъемов на трассе Оберхофа – Sports.ru).

Я устал к концу гонки. Выцеливал каждый выстрел. Работать в быстром темпе, как раньше, не получилось, но я попробовал. Мозг не успевает реагировать, когда вы устали».

• Победа Самуэльссона и серебро Понсилуомы пришились как по заказу двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, который накануне в разговоре со Sports.ru удивлялся, почему с Йоханнесом никто не может справиться:

«Я никогда и не отрицал: нам есть чему поучиться у норвежцев. Многие вещи у них действительно классно придуманы. Но тот разрыв, который существует между ними и остальным миром, нельзя объяснить только системой.

Ну, ладно мы неталантливые, но где шведы, где немцы? Где, например, Самуэльссон – пусть он нас троллит, но способный ведь парень!

Где Понсилуома? Почему они даже близко к норвежцам не могут подобраться? Йоханнес крутой, вопросов нет, но не может быть такого, что он выигрывает все подряд с космическим отрывом. И ладно бы один-два этапа, он весь сезон так бежит! Как он восстанавливается? Там точно что-то нечисто. Я всю жизнь в спорте, я точно знаю, что так не бывает».

К тому же Бо не был идеален и в эстафете – да, выдал феноменальную стойку, но взял три доппатрона на стрельбе лежа. А в победном сингл-миксте еще и зашел на штрафной круг.

• Йоханнес Бо – уже великий, но все равно может побить еще несколько рекордов и стать величайшим. Ему только 29 лет – для сравнения, Мартен Фуркад завершил карьеру в 31, а Бьорндален и вовсе бегал до 44.

Еще пара-тройка таких сезонов, и рекорды Бьорндалена с Фуркадом падут.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Масс-старт

Мужчины

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 36.42,8 (0)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 9,6 (2)

3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 38,8 (3)

4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 55,8 (2)

5. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.07,3 (3)

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.10,9 (2)

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; REUTERS/Lisa Leutner