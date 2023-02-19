Йоханнес Бо все-таки человек: задохнулся в последней гонке ЧМ, но поставил рекорд
В Оберхофе финишировал чемпионат мира по биатлону – норвежец Йоханнес Бо в последний день не победил (взял бронзу), но глобально это не испортило его великий турнир.
• Чемпионат для Йоханнеса по-настоящему рекордный – максимально возможные 7 наград, 5 золотых, победы в трех личных гонках из четырех.
До этого лучшим ЧМ для Бо был турнир-2019 в Эстерсунде – там он взял 4 золота и серебро.
Вообще, карьера Йоханнеса на чемпионатах мира уникальна – он выступал на семи турнирах и на всех завоевывал медали, на 6 из них – хотя бы одну золотую. Только на ЧМ-2017 в Хохфильцене норвежец не выиграл ни разу, зато взял три серебряные медали.
Еще никто до младшего Бо не собирал столько медалей на одном чемпионате мира. Француз Мартен Фуркад завоевывал 5 наград на ЧМ-2016 (4-1-0) – правда, тогда в программе не было сингл-микста.
У Уле Эйнара Бьорндалена тоже максимум 5 медалей на одном ЧМ, как и у Рафаэля Пуаре в 2004-м (но тогда программа состояла из пяти гонок).
Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам
• По числу побед на чемпионатах мира Йоханнес резко приблизился к Бьорндалену и обошел Фуркада. По личному золоту Уле и Мартен пока впереди, Йоханнес делит третье место с Пуаре.
По общему числу медалей ЧМ Бо еще далековато до Бьорндалена: отставание на 14 наград – дистанция в два таких же феерических турнира. Если так здорово уже не получится, то шансы у Йоханнеса появятся только в олимпийском цикле после Игр-2026.
По числу побед за один сезон Бо пока уступает самому себе – 14 в этом году против рекордных 16 в сезоне-2018/19. Но впереди еще 7 личных гонок на Кубке мира – достаточно, чтобы обновить рекорд.
Выше третьего места по общему числу выигранных гонок за карьеру в этом году Бо не поднимется, даже если заберет все оставшееся. Фуркад и Бьорндален пока в отрыве, но он быстро сокращается.
• Сегодня в масс-старте Йоханнес до самого конца претендовал на очередную победу, но слишком много наошибался, да и просто устал к концу турнира – даже у него силы не безграничны.
Норвежец начал промахиваться с первого же рубежа, а потому ему полдистанции приходилось догонять: лишние сотни метров и постоянный режим ускорения точно не пошли на пользу.
На третьем рубеже Бо собрался – закрыл все мишени и выбрался в лидеры. Но на последней стрельбе дрогнул в третий раз, хотя и не потерял шансы на победу – до убежавших перед ним шведов Мартина Понсилуомы и Себастьяна Самуэльссона было всего 7 секунд.
Дополнительные 450 метров штрафа дали о себе знать в финале: шведы выложились по максимуму, Йоханнес быстро понял, что не справится, и бросил борьбу. У него бронза.
После финиша Бо признался – на последнем круге его вырубило: «Я невероятно доволен чемпионатом мира. Сегодня был на пути к золоту, но промазал последним выстрелом. Занавес опустился, когда шведы штурмовали Бирксштайг (один из подъемов на трассе Оберхофа – Sports.ru).
Я устал к концу гонки. Выцеливал каждый выстрел. Работать в быстром темпе, как раньше, не получилось, но я попробовал. Мозг не успевает реагировать, когда вы устали».
• Победа Самуэльссона и серебро Понсилуомы пришились как по заказу двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, который накануне в разговоре со Sports.ru удивлялся, почему с Йоханнесом никто не может справиться:
«Я никогда и не отрицал: нам есть чему поучиться у норвежцев. Многие вещи у них действительно классно придуманы. Но тот разрыв, который существует между ними и остальным миром, нельзя объяснить только системой.
Ну, ладно мы неталантливые, но где шведы, где немцы? Где, например, Самуэльссон – пусть он нас троллит, но способный ведь парень!
Где Понсилуома? Почему они даже близко к норвежцам не могут подобраться? Йоханнес крутой, вопросов нет, но не может быть такого, что он выигрывает все подряд с космическим отрывом. И ладно бы один-два этапа, он весь сезон так бежит! Как он восстанавливается? Там точно что-то нечисто. Я всю жизнь в спорте, я точно знаю, что так не бывает».
Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили
К тому же Бо не был идеален и в эстафете – да, выдал феноменальную стойку, но взял три доппатрона на стрельбе лежа. А в победном сингл-миксте еще и зашел на штрафной круг.
• Йоханнес Бо – уже великий, но все равно может побить еще несколько рекордов и стать величайшим. Ему только 29 лет – для сравнения, Мартен Фуркад завершил карьеру в 31, а Бьорндален и вовсе бегал до 44.
Еще пара-тройка таких сезонов, и рекорды Бьорндалена с Фуркадом падут.
Чемпионат мира по биатлону-2023
Оберхоф, Германия
Масс-старт
Мужчины
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 36.42,8 (0)
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 9,6 (2)
3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 38,8 (3)
4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 55,8 (2)
5. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.07,3 (3)
6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.10,9 (2)
Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; REUTERS/Lisa Leutner
"Нельзя быть таким рассеянным. Смотреть надо за вещами, когда в комнату входишь".
В которой Васильев признается, что накануне ночью он выпив для храбрости, переодевшись в шведа, проник в стан врагов и услышал телефонный разговор, где шведы говорили норвежцам—"А вы не охренели ли выигрывать все гонки? Или даете нам пару побед и медалей или заявим про ваш допинг! "
Норвегия—"Ок, забирайте масс старты, мы же соседи, свои люди сочтемся потом"
"Интересные наблюдения, надо записать" —подумал Васильев и исчез во тьме ночи, супергерой борющийся с Мировым злом допингом, дома на диване в Одиночку, непонятый и непризнанный всеми гений чистого спорта.