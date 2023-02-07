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Впервые биатлонный ЧМ – без России. Йоханнес Бо возьмет все золото, а Ульсбю побьет рекорд Нойнер?

Ингрид Ланмарк Тандревольд Ингрид Ланмарк Тандревольд
Тириль Экхофф Тириль Экхофф
сборная Молдовы жен сборная Молдовы жен
сборная Молдовы сборная Молдовы
Тарьей Бо Тарьей Бо
Анна Магнуссон Анна Магнуссон
сборная Норвегии сборная Норвегии
Алина Стремоус Алина Стремоус
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сборная Южной Кореи сборная Южной Кореи
Магдалена Нойнер Магдалена Нойнер
Жюлия Симон Жюлия Симон
Йоханнес Дале Йоханнес Дале
Эльвира Оберг Эльвира Оберг
Марте Ульсбю-Ройселанн Марте Ульсбю-Ройселанн
Дениз Херманн-Вик Дениз Херманн-Вик
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Екатерина Аввакумова Екатерина Аввакумова
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Йоханнес Бо Йоханнес Бо
Ханна Оберг Ханна Оберг
Тимофей Лапшин Тимофей Лапшин
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Стурла Хольм Лагрейд Стурла Хольм Лагрейд
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Мартен Фуркад Мартен Фуркад
Доротея Вирер Доротея Вирер
Лиза Виттоцци Лиза Виттоцци
Дмитрий Шамаев
сборная Германии жен сборная Германии жен
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Биатлон Биатлон

С 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе пройдет чемпионат мира по биатлону-2023.

Что нужно знать о главном старте сезона, в котором не участвует сборная России?

Капризный Оберхоф ждал турнир с 2004-го – на том ЧМ доминировала семья Пуаре

Оберхоф примет ЧМ во второй раз и впервые за 19 лет.

В 2004-м по три личных золота взяли француз Рафаэль Пуаре и его супруга норвежка Лив-Грете. У России было 6 медалей, среди них – золото Ольги Медведцевой (тогда – Пылевой) в индивидуальной гонке.

Всего в Германии состоялись семь чемпионатов мира: пять из них принимал Рупольдинг, по одному – Альтенберг и Гармиш-Партенкирхен.

Оберхоф – мекка биатлона, один из самых шумных стадионов в календаре. Но само место – очень специфическое: в Тюрингии почти всегда сложная погода, причем вариаций масса – ветра, туманы, слякоть, дикие осадки... Мало кто из биатлонистов в восторге от местных условий, но публику ценят все. Обычно оберхофский этап – первый из январских. Кто знает, может, сдвиг в календаре на февраль позволит нам увидеть другой Оберхоф

Впервые чемпионат мира пройдет без сборной России – наши отстранены из-за ситуации на Украине. На предыдущем ЧМ (в 2021-м) команда СБР завоевала одну бронзу – в мужской эстафете.

Возвращаться с чемпионатов мира без медалей нашим биатлонистам тоже доводилось, причем относительно недавно: исторический провал случился в 2016-м.

Где и когда смотреть?

В России турнир по телевидению не покажут: «Матч ТВ» сосредоточен на внутренних биатлонных стартах. Прямые трансляции обещает онлайн-кинотеатр Okko.

Расписание трансляций

8 февраля, среда

Смешанная эстафета

16:45

10 февраля, пятница

Спринт, женщины

16:30

11 февраля, суббота

Спринт, мужчины

16:30

12 февраля, воскресенье

Гонка преследования, женщины

15:25

Гонка преследования, мужчины

17:30

14 февраля, вторник

Индивидуальная гонка, мужчины

16:30

15 февраля, среда

Индивидуальная гонка, женщины

16:30

16 февраля, четверг

Сингл-микст

17:10

18 февраля, суббота

Эстафета, мужчины

13:45

Эстафета, женщины

17:00

19 февраля, воскресенье

Масс-старт, мужчины

14:30

Масс-старт, женщины

17:15

Йоханнес Бо штурмует достижения Фуркада и Бьорндалена

В мужском биатлоне весь сезон правит сборная Норвегии – у нее 30 из 42 медалей в личных гонках и 17 побед из 18 возможных. Норвежцы не выиграли только первую гонку сезона – индивидуалку взял швед Мартин Понсилуома.

Почти после каждого старта на подиуме минимум два норвежца, а несколько раз в сезоне они занимали весь пьедестал.

Больше всего наград у Йоханнеса Бо – он победил в 11 гонках и дважды становился третьим. Стурла Лагрейд выиграл один раз и еще 10 раз попадал на подиум. Также личные награды есть у Ветле Кристиансена, Йоханнеса Дале и Тарьея Бо.

Лучший по призам после норвежцев – швед Понисилуома (по одному золоту, серебру и бронзе).

У традиционно сильной французской сборной пока не получается – только Кентен Фийон-Майе и Эмильен Жаклен заезжали в топ-3, да и то всего трижды на двоих.

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Йоханнес Бо на этом чемпионате мира может стать вторым по числу золотых медалей в истории, потеснив Мартена Фуркада: сейчас у норвежца 12 побед на чемпионатах мира, а у француза – 13. Правда, Мартен далеко впереди по личным победам на ЧМ: 11 против 4.

По общему количеству медалей младший Бо также может обойти француза в ближайшие дни – у него 24 медали, Мартен завоевал 28. Обогнать Фуркада может и Тарьей Бо – у него 11 побед (2 личных золота) и 21 медаль всего.

Лидером по числу побед точно останется Уле Эйнар Бьорндален – у него 20 золотых медалей. Даже если Йоханнес выиграет все гонки на этом чемпионате мира, то все равно пока не достанет Короля.

Ульсбю-Ройселанн против рекордов Нойнер: по итогам ЧМ лидер может смениться

В женском биатлоне конкуренция намного разнообразнее, доминации нет. Главный фаворит ЧМ-2023 – француженка Жюлия Симон, которая выиграла 3 гонки в сезоне и 6 раз попадала на подиум. Сейчас Симон лидирует в общем зачете.

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Мощно выступает сборная Швеции: 6 выигранных гонок в сезоне (3 победы у Эльвиры Оберг, по одной – у Ханны Оберг, Анны Магнуссон и эстафетной команды). Итальянки Доротея Вирер и Лиза Виттоцци выиграли по разу и неоднократно попадали на пьедестал.

Из сборной Германии в тройке оказывалась только Дениз Херманн-Вик – у нее две победы и одно 3-е место.

У норвежек личные призы брала Ингрид Тандревольд – она дважды финишировала второй. Еще Норвегия выиграла одну эстафету, а в другой стала третьей.

Норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн на этом чемпионате мира может стать самой титулованной биатлонисткой в истории. Пока лидирует немка Магдалена Нойнер (12 побед, 17 медалей), но Марте рядом – у нее 11 побед и 14 медалей всего. Но захватить первую строку будет непросто: норвежка из-за болезни начала сезон только в январе и пока даже не попадала на подиум.

Такой же шанс был бы у Тириль Экхофф (10 побед и 15 медалей), но она пропустит ЧМ-2023.

Доротея Вирер может войти в топ-4 по числу выигранных личных гонок на чемпионатах мира – сейчас у нее три победы и 10-е место в рейтинге.

Важно: борьба за Кубок мира в феврале замирает – с этого сезона IBU отказался от начисления очков за личные гонки ЧМ. Эту практику перенесли с Олимпийских игр – теперь на главном старте сезона есть только первые три места, за которые полагаются награды.

России на ЧМ нет, но наши люди все равно выступят

На чемпионате мира в Оберхофе не соревнуется сборной России, но на трассу выйдут бывшие российские спортсмены.

Тимофей Лапшин в 35 лет проводит один из лучших сезонов в карьере, выступая за Южную Корею. Он идет на 27-м месте в общем зачете (там же он был по итогам сезона-2011/12, а выше никогда не поднимался), у него три попадания в топ-10 этой зимой.

Алина Стремоус из Молдовы была 12-й в индивидуальной гонке и идет 43-й в общем зачете, а Екатерина Аввакумова (Южная Корея) дважды попадала в очки.

Дмитрий Шамаев, выступающий за Молдову, занимает 67-е место в Кубке мира.

У Павла Магазеева (Молдова) и Натальи Ушкиной (Румыния) очков в этом сезоне пока нет. Магазеев, кстати, становился чемпионом мира среди юниоров в одной команде с Антоном Шипулиным – это было в 2008-м.

А как там биатлон без России? Норвежцы топчут всех (17 побед из 18), Вирер и Виттоцци создали фото-шедевр, а наши все равно бегают

Фото: Gettyimages.ru/Jasmin Walter, Alexander Hassenstein; РИА Новости/Денис Костюченко; globallookpress.com/IMAGO/Peter Hartenfelser, IMAGO/Oliver Vogler

7 комментариев

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rashnew
да пофиг)
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encaro_one
Ответ Евгений Цыбулин
Будем смотреть!Не совсем понял "уход" Евроспорта,в том же EDEM TV он прекрасно кажет и с Российскими комментаторами)Типа:"Мы ушли,но не совсем?")))
Есть помимо России еще постсоветское пространство, где и транслируется на русском языке, откуда и пиратит этот эдем.тв.
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encaro_one
ОККО в бесплатном пуле будет транслировать или какая подписка нужна
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sancho81
Ох, а сколько по Ушкиной было разговоров, когда она перед переходом феерила на ЧР...Ожидаемо, это был всплеск на пике формы)
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Элси Ринген
А эта фраза требует уточнения. "с этого сезона IBU отказался от начисления очков за личные гонки ЧМ". Не только за личные, но и в зачетах эстафет очки тоже начисляться не будут. В отличие от Кубка наций, где очки на ЧМ будут начисляться в обычном порядке - за все эстафеты, ИГ и спринт.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Цыбулин
Будем смотреть!Не совсем понял "уход" Евроспорта,в том же EDEM TV он прекрасно кажет и с Российскими комментаторами)Типа:"Мы ушли,но не совсем?")))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Элси Ринген
Ну конечно. А об изменении квот на ЧМ писать не надо. Это же никому не интересно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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