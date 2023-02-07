Впервые биатлонный ЧМ – без России. Йоханнес Бо возьмет все золото, а Ульсбю побьет рекорд Нойнер?
С 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе пройдет чемпионат мира по биатлону-2023.
Что нужно знать о главном старте сезона, в котором не участвует сборная России?
Капризный Оберхоф ждал турнир с 2004-го – на том ЧМ доминировала семья Пуаре
Оберхоф примет ЧМ во второй раз и впервые за 19 лет.
В 2004-м по три личных золота взяли француз Рафаэль Пуаре и его супруга норвежка Лив-Грете. У России было 6 медалей, среди них – золото Ольги Медведцевой (тогда – Пылевой) в индивидуальной гонке.
Всего в Германии состоялись семь чемпионатов мира: пять из них принимал Рупольдинг, по одному – Альтенберг и Гармиш-Партенкирхен.
Оберхоф – мекка биатлона, один из самых шумных стадионов в календаре. Но само место – очень специфическое: в Тюрингии почти всегда сложная погода, причем вариаций масса – ветра, туманы, слякоть, дикие осадки... Мало кто из биатлонистов в восторге от местных условий, но публику ценят все. Обычно оберхофский этап – первый из январских. Кто знает, может, сдвиг в календаре на февраль позволит нам увидеть другой Оберхоф
Впервые чемпионат мира пройдет без сборной России – наши отстранены из-за ситуации на Украине. На предыдущем ЧМ (в 2021-м) команда СБР завоевала одну бронзу – в мужской эстафете.
Возвращаться с чемпионатов мира без медалей нашим биатлонистам тоже доводилось, причем относительно недавно: исторический провал случился в 2016-м.
Где и когда смотреть?
В России турнир по телевидению не покажут: «Матч ТВ» сосредоточен на внутренних биатлонных стартах. Прямые трансляции обещает онлайн-кинотеатр Okko.
Расписание трансляций
8 февраля, среда
Смешанная эстафета
16:45
10 февраля, пятница
Спринт, женщины
16:30
11 февраля, суббота
Спринт, мужчины
16:30
12 февраля, воскресенье
Гонка преследования, женщины
15:25
Гонка преследования, мужчины
17:30
14 февраля, вторник
Индивидуальная гонка, мужчины
16:30
15 февраля, среда
Индивидуальная гонка, женщины
16:30
16 февраля, четверг
Сингл-микст
17:10
18 февраля, суббота
Эстафета, мужчины
13:45
Эстафета, женщины
17:00
19 февраля, воскресенье
Масс-старт, мужчины
14:30
Масс-старт, женщины
17:15
Йоханнес Бо штурмует достижения Фуркада и Бьорндалена
В мужском биатлоне весь сезон правит сборная Норвегии – у нее 30 из 42 медалей в личных гонках и 17 побед из 18 возможных. Норвежцы не выиграли только первую гонку сезона – индивидуалку взял швед Мартин Понсилуома.
Почти после каждого старта на подиуме минимум два норвежца, а несколько раз в сезоне они занимали весь пьедестал.
Больше всего наград у Йоханнеса Бо – он победил в 11 гонках и дважды становился третьим. Стурла Лагрейд выиграл один раз и еще 10 раз попадал на подиум. Также личные награды есть у Ветле Кристиансена, Йоханнеса Дале и Тарьея Бо.
Лучший по призам после норвежцев – швед Понисилуома (по одному золоту, серебру и бронзе).
У традиционно сильной французской сборной пока не получается – только Кентен Фийон-Майе и Эмильен Жаклен заезжали в топ-3, да и то всего трижды на двоих.
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Йоханнес Бо на этом чемпионате мира может стать вторым по числу золотых медалей в истории, потеснив Мартена Фуркада: сейчас у норвежца 12 побед на чемпионатах мира, а у француза – 13. Правда, Мартен далеко впереди по личным победам на ЧМ: 11 против 4.
По общему количеству медалей младший Бо также может обойти француза в ближайшие дни – у него 24 медали, Мартен завоевал 28. Обогнать Фуркада может и Тарьей Бо – у него 11 побед (2 личных золота) и 21 медаль всего.
Лидером по числу побед точно останется Уле Эйнар Бьорндален – у него 20 золотых медалей. Даже если Йоханнес выиграет все гонки на этом чемпионате мира, то все равно пока не достанет Короля.
Ульсбю-Ройселанн против рекордов Нойнер: по итогам ЧМ лидер может смениться
В женском биатлоне конкуренция намного разнообразнее, доминации нет. Главный фаворит ЧМ-2023 – француженка Жюлия Симон, которая выиграла 3 гонки в сезоне и 6 раз попадала на подиум. Сейчас Симон лидирует в общем зачете.
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Мощно выступает сборная Швеции: 6 выигранных гонок в сезоне (3 победы у Эльвиры Оберг, по одной – у Ханны Оберг, Анны Магнуссон и эстафетной команды). Итальянки Доротея Вирер и Лиза Виттоцци выиграли по разу и неоднократно попадали на пьедестал.
Из сборной Германии в тройке оказывалась только Дениз Херманн-Вик – у нее две победы и одно 3-е место.
У норвежек личные призы брала Ингрид Тандревольд – она дважды финишировала второй. Еще Норвегия выиграла одну эстафету, а в другой стала третьей.
Норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн на этом чемпионате мира может стать самой титулованной биатлонисткой в истории. Пока лидирует немка Магдалена Нойнер (12 побед, 17 медалей), но Марте рядом – у нее 11 побед и 14 медалей всего. Но захватить первую строку будет непросто: норвежка из-за болезни начала сезон только в январе и пока даже не попадала на подиум.
Такой же шанс был бы у Тириль Экхофф (10 побед и 15 медалей), но она пропустит ЧМ-2023.
Доротея Вирер может войти в топ-4 по числу выигранных личных гонок на чемпионатах мира – сейчас у нее три победы и 10-е место в рейтинге.
Важно: борьба за Кубок мира в феврале замирает – с этого сезона IBU отказался от начисления очков за личные гонки ЧМ. Эту практику перенесли с Олимпийских игр – теперь на главном старте сезона есть только первые три места, за которые полагаются награды.
России на ЧМ нет, но наши люди все равно выступят
На чемпионате мира в Оберхофе не соревнуется сборной России, но на трассу выйдут бывшие российские спортсмены.
Тимофей Лапшин в 35 лет проводит один из лучших сезонов в карьере, выступая за Южную Корею. Он идет на 27-м месте в общем зачете (там же он был по итогам сезона-2011/12, а выше никогда не поднимался), у него три попадания в топ-10 этой зимой.
Алина Стремоус из Молдовы была 12-й в индивидуальной гонке и идет 43-й в общем зачете, а Екатерина Аввакумова (Южная Корея) дважды попадала в очки.
Дмитрий Шамаев, выступающий за Молдову, занимает 67-е место в Кубке мира.
У Павла Магазеева (Молдова) и Натальи Ушкиной (Румыния) очков в этом сезоне пока нет. Магазеев, кстати, становился чемпионом мира среди юниоров в одной команде с Антоном Шипулиным – это было в 2008-м.
А как там биатлон без России? Норвежцы топчут всех (17 побед из 18), Вирер и Виттоцци создали фото-шедевр, а наши все равно бегают
Фото: Gettyimages.ru/Jasmin Walter, Alexander Hassenstein; РИА Новости/Денис Костюченко; globallookpress.com/IMAGO/Peter Hartenfelser, IMAGO/Oliver Vogler
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