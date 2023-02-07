Впервые биатлонный ЧМ – без России. Йоханнес Бо возьмет все золото, а Ульсбю побьет рекорд Нойнер?

С 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе пройдет чемпионат мира по биатлону-2023.

Что нужно знать о главном старте сезона, в котором не участвует сборная России?

Капризный Оберхоф ждал турнир с 2004-го – на том ЧМ доминировала семья Пуаре

Оберхоф примет ЧМ во второй раз и впервые за 19 лет.

В 2004-м по три личных золота взяли француз Рафаэль Пуаре и его супруга норвежка Лив-Грете. У России было 6 медалей, среди них – золото Ольги Медведцевой (тогда – Пылевой) в индивидуальной гонке.

Всего в Германии состоялись семь чемпионатов мира: пять из них принимал Рупольдинг, по одному – Альтенберг и Гармиш-Партенкирхен.

Оберхоф – мекка биатлона, один из самых шумных стадионов в календаре. Но само место – очень специфическое: в Тюрингии почти всегда сложная погода, причем вариаций масса – ветра, туманы, слякоть, дикие осадки... Мало кто из биатлонистов в восторге от местных условий, но публику ценят все. Обычно оберхофский этап – первый из январских. Кто знает, может, сдвиг в календаре на февраль позволит нам увидеть другой Оберхоф

Впервые чемпионат мира пройдет без сборной России – наши отстранены из-за ситуации на Украине. На предыдущем ЧМ (в 2021-м) команда СБР завоевала одну бронзу – в мужской эстафете.

Возвращаться с чемпионатов мира без медалей нашим биатлонистам тоже доводилось, причем относительно недавно: исторический провал случился в 2016-м.

Где и когда смотреть?

В России турнир по телевидению не покажут: «Матч ТВ» сосредоточен на внутренних биатлонных стартах. Прямые трансляции обещает онлайн-кинотеатр Okko.

Расписание трансляций

8 февраля, среда

Смешанная эстафета

16:45

10 февраля, пятница

Спринт, женщины

16:30

11 февраля, суббота

Спринт, мужчины

16:30

12 февраля, воскресенье

Гонка преследования, женщины

15:25

Гонка преследования, мужчины

17:30

14 февраля, вторник

Индивидуальная гонка, мужчины

16:30

15 февраля, среда

Индивидуальная гонка, женщины

16:30

16 февраля, четверг

Сингл-микст

17:10

18 февраля, суббота

Эстафета, мужчины

13:45

Эстафета, женщины

17:00

19 февраля, воскресенье

Масс-старт, мужчины

14:30

Масс-старт, женщины

17:15

Йоханнес Бо штурмует достижения Фуркада и Бьорндалена

В мужском биатлоне весь сезон правит сборная Норвегии – у нее 30 из 42 медалей в личных гонках и 17 побед из 18 возможных. Норвежцы не выиграли только первую гонку сезона – индивидуалку взял швед Мартин Понсилуома.

Почти после каждого старта на подиуме минимум два норвежца, а несколько раз в сезоне они занимали весь пьедестал.

Больше всего наград у Йоханнеса Бо – он победил в 11 гонках и дважды становился третьим. Стурла Лагрейд выиграл один раз и еще 10 раз попадал на подиум. Также личные награды есть у Ветле Кристиансена, Йоханнеса Дале и Тарьея Бо.

Лучший по призам после норвежцев – швед Понисилуома (по одному золоту, серебру и бронзе).

У традиционно сильной французской сборной пока не получается – только Кентен Фийон-Майе и Эмильен Жаклен заезжали в топ-3, да и то всего трижды на двоих.

Йоханнес Бо на этом чемпионате мира может стать вторым по числу золотых медалей в истории, потеснив Мартена Фуркада: сейчас у норвежца 12 побед на чемпионатах мира, а у француза – 13. Правда, Мартен далеко впереди по личным победам на ЧМ: 11 против 4.

По общему количеству медалей младший Бо также может обойти француза в ближайшие дни – у него 24 медали, Мартен завоевал 28. Обогнать Фуркада может и Тарьей Бо – у него 11 побед (2 личных золота) и 21 медаль всего.

Лидером по числу побед точно останется Уле Эйнар Бьорндален – у него 20 золотых медалей. Даже если Йоханнес выиграет все гонки на этом чемпионате мира, то все равно пока не достанет Короля.

Ульсбю-Ройселанн против рекордов Нойнер: по итогам ЧМ лидер может смениться

В женском биатлоне конкуренция намного разнообразнее, доминации нет. Главный фаворит ЧМ-2023 – француженка Жюлия Симон, которая выиграла 3 гонки в сезоне и 6 раз попадала на подиум. Сейчас Симон лидирует в общем зачете.

Мощно выступает сборная Швеции: 6 выигранных гонок в сезоне (3 победы у Эльвиры Оберг, по одной – у Ханны Оберг, Анны Магнуссон и эстафетной команды). Итальянки Доротея Вирер и Лиза Виттоцци выиграли по разу и неоднократно попадали на пьедестал.

Из сборной Германии в тройке оказывалась только Дениз Херманн-Вик – у нее две победы и одно 3-е место.

У норвежек личные призы брала Ингрид Тандревольд – она дважды финишировала второй. Еще Норвегия выиграла одну эстафету, а в другой стала третьей.

Норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн на этом чемпионате мира может стать самой титулованной биатлонисткой в истории. Пока лидирует немка Магдалена Нойнер (12 побед, 17 медалей), но Марте рядом – у нее 11 побед и 14 медалей всего. Но захватить первую строку будет непросто: норвежка из-за болезни начала сезон только в январе и пока даже не попадала на подиум.

Такой же шанс был бы у Тириль Экхофф (10 побед и 15 медалей), но она пропустит ЧМ-2023.

Доротея Вирер может войти в топ-4 по числу выигранных личных гонок на чемпионатах мира – сейчас у нее три победы и 10-е место в рейтинге.

Важно: борьба за Кубок мира в феврале замирает – с этого сезона IBU отказался от начисления очков за личные гонки ЧМ. Эту практику перенесли с Олимпийских игр – теперь на главном старте сезона есть только первые три места, за которые полагаются награды.

России на ЧМ нет, но наши люди все равно выступят

На чемпионате мира в Оберхофе не соревнуется сборной России, но на трассу выйдут бывшие российские спортсмены.

Тимофей Лапшин в 35 лет проводит один из лучших сезонов в карьере, выступая за Южную Корею. Он идет на 27-м месте в общем зачете (там же он был по итогам сезона-2011/12, а выше никогда не поднимался), у него три попадания в топ-10 этой зимой.

Алина Стремоус из Молдовы была 12-й в индивидуальной гонке и идет 43-й в общем зачете, а Екатерина Аввакумова (Южная Корея) дважды попадала в очки.

Дмитрий Шамаев, выступающий за Молдову, занимает 67-е место в Кубке мира.

У Павла Магазеева (Молдова) и Натальи Ушкиной (Румыния) очков в этом сезоне пока нет. Магазеев, кстати, становился чемпионом мира среди юниоров в одной команде с Антоном Шипулиным – это было в 2008-м.

Фото: Gettyimages.ru/Jasmin Walter, Alexander Hassenstein; РИА Новости/Денис Костюченко; globallookpress.com/IMAGO/Peter Hartenfelser, IMAGO/Oliver Vogler