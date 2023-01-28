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Йоханнеса Клэбо перехитрили в спринте! Как и кто посмел?

Ришар Жув
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На этапе Кубка мира по лыжным гонкам во французском Ле Русе сюрприз: король спринта Йоханнес Клэбо проиграл на любимой дистанции Ришару Жуву из Франции.

• Клэбо без проблем промчал квалификацию классического спринта, четверть- и полуфиналы – привычно выиграл все. Ничто не намекало на будущие неприятности.

В финале Жув вышел вперед уже в середине круга, агрессивно навязав темп группе. Йоханнес пытался выбираться в лидеры на спусках, но француз грамотно его оттеснял и вообще здорово маневрировал.

Ближе к финишу засуетившийся норвежец чуть не вписался в шведа Эдвина Ангера на повороте и опять не смог выбраться в лидеры. Похоже, это потерянное мгновение и стоило Клэбо победы – Жув выехал на финишную прямую чуть впереди него и уже не отдал золото.

Разножка не спасла Йоханнеса. Все было упущено на дистанции, где Клэбо обычно принимает оптимальные решения и хладнокровно управляет забегом. 

• Для Клэбо это всего лишь седьмое поражение в спринте с первого полноценного сезона в карьере. И впервые с 2018-го он проиграл два спринта в одном сезоне.

Сезон-2017/18: дважды уступил Федерико Пеллегрино (а в одной из этих гонок пропустил вперед еще и Глеба Ретивых).

Сезон-2018/19: два поражения на стартовых этапах Кубка мира. Сначала Йоханнес отдал, по сути, выигранную гонку: бросил бежать на финише, но у него из-за спины выскочил Александр Большунов.

А на следующем этапе Клэбо сломали палку в полуфинале – он занял 11-е место.

Сезон-2019/20: ни одного поражения.

Сезон-2020/21: проиграл Эрику Валнесу на первом этапе в Руке – молодой норвежец просто оказался сильнее и резче на финише.

Сезон-2021/22: опять поражение на нефартовом этапе в Руке, на этот раз от Александра Терентьева – вы ведь помните его бешеный рывок в гору?

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Сезон-2022/22: уже две неудачи. В декабре Йоханнес неожиданно проиграл коньковый спринт 32-летнему Федерико Пеллегрино, который в присутствии норвежцев в последний раз выигрывал личную гонку в 2019 году (в тот день Клэбо не бежал). И вот теперь снова поражение – уже от француза Ришара Жува.

Получается, что Пеллегрино обыгрывал Йоханнеса чаще всех – трижды. Остальным максимум удавалось взять у Клэбо только одну гонку.

• Жуву – 28 лет, сегодняшний успех стал для него четвертым в карьере. Он дважды брал спринты в марте 2022-го, а еще выиграл в декабре в Бейтостолене – все три раза не бежали Клэбо и российские лыжники.

Всего у Ришара 17 подиумов на Кубке мира (первый еще в 2016-м), а также две бронзы Олимпийских игр (командный спринт в Пхенчхане-2018 и эстафета Пекина-2022), плюс бронза ЧМ-2019 (эстафета). В прошлом сезоне, кстати, Жув взял Малый хрустальный глобус в зачете спринтов.

Но сегодня Ришару не просто удалось победить самого Клэбо, но еще и сделать это дома – вы только посмотрите, как ликовали трибуны!

А на финише Жува облепили радостные тренеры.

Сам Ришар растрогался во время круга почета – трибуны в это время скандировали его имя.

Клэбо внешне не особо расстроился – с улыбкой поздравил Жува и пожал ему руку.

Но все же у него есть повод задуматься: два проигранных спринта в сезоне, когда на Кубке мира нет россиян – это явно ниже ожиданий.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

Ле Рус, Франция

Мужчины

Спринт, классический стиль

Финал

1. Ришар Жув (Франция) – 2.39,14

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 0,09

3. Пол Гульберг (Норвегия) – 0,91

4. Эдвин Ангер (Швеция) – 0,91

5. Сиверт Вииг (Норвегия) – 1,78

6. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1,82

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5 комментариев

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Kuryanin
Восьмой раз проиграл, получается. По такому случаю даже включил повтор - первый просмотр лыж в сезоне.
+2
0
+2
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Юрий Бабкин
Молодец комиссар Жув. Прям "в худой котомк поклал ржаное Клэбо".
0
-1
-1
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Крамбопулос Майкл
1. Жув топовый спринтер.
2. Не было спуска перед финишем, где Клэбо мастерски обходил/перестраивался всегда.
+4
0
+4
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gerr_max
В Давосе Клэбо был после болезни в не лучшей форме всё таки.
+2
-2
0
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Hardy
Большая часть побед обязана работе лыж, а не мощности Клэбо) благо тут финишная прямая позволяет соперникам попытаться что-либо сделать
+4
-5
-1
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