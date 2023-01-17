Россия не получила права на показ Олимпиад с 2026-го по 2032-й. Объясняем, стоит ли переживать

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о передаче всех медиаправ в Европе на трансляцию Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD).

EBU и WBD покажут Игры (речь о Милане-2026, Лос-Анджелесе-2028, а также Олимпиадах-2030 и 2032, места проведения которых еще неизвестны) в 49 странах Европы.

В список не попали Россия и Беларусь. Выходит, мы не увидим сразу 4 Олимпиады? Сейчас разберемся.

1. Каждый член EBU покажет около 200 часов трансляций с летних Олимпийских игр и 100 часов с зимних. Будут трансляции по радио, новости на официальных сайтах, в соцсетях и так далее – все стандартно.

«Благодаря своим членам EBU может охватить более 1 миллиарда зрителей по всей Европе с помощью линейных и нелинейных платформ.

И именно поэтому я так рада приветствовать это партнерство с МОК и Warner Bros. Discovery, которое обеспечит доступ к Играм для максимально широкой аудитории по всей Европе», – рассказала президент EBU Дельфин Эрнотт.

«Мы рады, что достигли долгосрочного соглашения с двумя ведущими мировыми медиакомпаниями. EBU и его члены обеспечивают непревзойденный опыт в области вещания и охват по всей Европе, а Warner Bros. Discovery представляет одну из крупнейших в мире медиа и развлекательных компаний во всех жанрах и на всех платформах.

Это демонстрирует постоянную привлекательность Олимпийских игр в Европе. Поскольку МОК перераспределяет 90% получаемых им доходов, это долгосрочное соглашение также обеспечивает финансовую стабильность спортивному движению и поддерживает самих спортсменов», – отметил глава МОК Томас Бах.

2. Почему же в списке нет России и Беларуси? Речь в этом соглашении идет только о правах на трансляции для территорий, которые входят в Европейский вещательный союз .

У России с EBU все сложно. Раньше Первый канал, радиодом «Останкино» и ВГТРК были полноценными членами союза (кто-то с 1993-го, кто-то с 1995-го), но 26 февраля 2022 года они объявили о выходе из организации – из-за того, что страну не пустили на «Евровидение» (да, конкурс тоже организует EBU).

Впрочем, так и не ясно, на самом ли деле Россия вышла из союза, потому что в мае EBU заявил, что временно приостанавливает членство российских и белорусских вещателей.

Но оба варианта в любом случае не закрыли нам дорогу к получению трансляций с Олимпиад. Согласно правилам EBU, приостановленные участники все равно могут получать медиаправа, но уже на договорной основе .

А если мы все-таки порвали все отношения с EBU, то это значит, что права на показ Игр сможем получить другим способом – вариантов масса.

Вот пример: права на трансляции Кубка мира по биатлону тоже давно принадлежат EBU, но это не мешало «Матч ТВ» показывать гонки в России, хотя канал и не является членом этого вещательного союза.

3. Еще в мае многих озадачила новость о том, что Россию и Беларусь убрали из списка стран, претендующих на покупку трансляций с Олимпиад 2026 и 2028 годов.

Уже тогда выяснилось, что это ничего не значит – тендеров может быть несколько, для разных территорий, в разное время.

Представитель одного из российских вещателей пояснял: «Страна может получить права хоть за неделю до начала Игр. Этот вопрос будет рассматриваться ближе к мероприятию. Так происходит и с сотней других спортивных событий» .

4. Похожая ситуация была с правами на Олимпиаду-2022 в Пекине – в Европе ее показывал Eurosport (права были у EBU, как и сейчас), а в России медиаправа купил «Телеспорт», который распределял трансляции между Первым каналом, «Россией 1» и «Матч ТВ».

Кстати, по поводу трансляций с Игр-2024 в Париже и Игр-2026 в Милане уже можно не волноваться – «Телеспорт» купил права заранее.

«Какие ближайшие крупные соревнования в планах «Телеспорта»? Это чемпионат Европы 2024 года по футболу, который будет в Германии. Права на него уже куплены. Мы уже все купили. И Евро-2028. Во избежание каких-то историй у нас уже все контракты подписаны. И то же самое с Олимпиадами 2024 и 2026 годов.

И чемпионат мира по футболу следующий, и Игры-2028 в Лос-Анджелесе – это большой вопрос на подумать . Потому что есть огромная разница во времени», – рассказывал в сентябре генеральный директор компании Петр Макаренко.

5. Ну и еще один довод к тому, что волноваться не о чем – МОК может продать права отдельной стране (или вещателю) вне массовых тендеров. Такое уже было в Пхенчхане-2018 и Токио-2020.

Причем купить права на трансляции можно в любое время – и правда хоть за несколько дней до начала Олимпиады.

Получается, что две ближайшие Олимпиады мы увидим точно (хотя не факт, что там выступят наши спортсмены), а вопрос с трансляциями на Игры-2028 и дальше наверняка тоже решится, но позже.

Фото: Gettyimages.ru/Yuichi Yamazaki, Alex Pantling, David Ramos