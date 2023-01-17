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Россия не получила права на показ Олимпиад с 2026-го по 2032-й. Объясняем, стоит ли переживать

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Легкая атлетика Легкая атлетика

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о передаче всех медиаправ в Европе на трансляцию Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD).

EBU и WBD покажут Игры (речь о Милане-2026, Лос-Анджелесе-2028, а также Олимпиадах-2030 и 2032, места проведения которых еще неизвестны) в 49 странах Европы.

В список не попали Россия и Беларусь. Выходит, мы не увидим сразу 4 Олимпиады? Сейчас разберемся.

1. Каждый член EBU покажет около 200 часов трансляций с летних Олимпийских игр и 100 часов с зимних. Будут трансляции по радио, новости на официальных сайтах, в соцсетях и так далее – все стандартно.  

«Благодаря своим членам EBU может охватить более 1 миллиарда зрителей по всей Европе с помощью линейных и нелинейных платформ.

И именно поэтому я так рада приветствовать это партнерство с МОК и Warner Bros. Discovery, которое обеспечит доступ к Играм для максимально широкой аудитории по всей Европе», – рассказала президент EBU Дельфин Эрнотт.

«Мы рады, что достигли долгосрочного соглашения с двумя ведущими мировыми медиакомпаниями. EBU и его члены обеспечивают непревзойденный опыт в области вещания и охват по всей Европе, а Warner Bros. Discovery представляет одну из крупнейших в мире медиа и развлекательных компаний во всех жанрах и на всех платформах.

Это демонстрирует постоянную привлекательность Олимпийских игр в Европе. Поскольку МОК перераспределяет 90% получаемых им доходов, это долгосрочное соглашение также обеспечивает финансовую стабильность спортивному движению и поддерживает самих спортсменов», – отметил глава МОК Томас Бах.

2. Почему же в списке нет России и Беларуси? Речь в этом соглашении идет только о правах на трансляции для территорий, которые входят в Европейский вещательный союз.

У России с EBU все сложно. Раньше Первый канал, радиодом «Останкино» и ВГТРК были полноценными членами союза (кто-то с 1993-го, кто-то с 1995-го), но 26 февраля 2022 года они объявили о выходе из организации – из-за того, что страну не пустили на «Евровидение» (да, конкурс тоже организует EBU).

Впрочем, так и не ясно, на самом ли деле Россия вышла из союза, потому что в мае EBU заявил, что временно приостанавливает членство российских и белорусских вещателей.

Но оба варианта в любом случае не закрыли нам дорогу к получению трансляций с Олимпиад. Согласно правилам EBU, приостановленные участники все равно могут получать медиаправа, но уже на договорной основе.

А если мы все-таки порвали все отношения с EBU, то это значит, что права на показ Игр сможем получить другим способом – вариантов масса.

Вот пример: права на трансляции Кубка мира по биатлону тоже давно принадлежат EBU, но это не мешало «Матч ТВ» показывать гонки в России, хотя канал и не является членом этого вещательного союза.

3. Еще в мае многих озадачила новость о том, что Россию и Беларусь убрали из списка стран, претендующих на покупку трансляций с Олимпиад 2026 и 2028 годов.

Уже тогда выяснилось, что это ничего не значит – тендеров может быть несколько, для разных территорий, в разное время.

Представитель одного из российских вещателей пояснял: «Страна может получить права хоть за неделю до начала Игр. Этот вопрос будет рассматриваться ближе к мероприятию. Так происходит и с сотней других спортивных событий».

Россию убрали из распределения телеправ на две Олимпиады. Это значит, мы их не увидим?

4. Похожая ситуация была с правами на Олимпиаду-2022 в Пекине – в Европе ее показывал Eurosport (права были у EBU, как и сейчас), а в России медиаправа купил «Телеспорт», который распределял трансляции между Первым каналом, «Россией 1» и «Матч ТВ».

Кстати, по поводу трансляций с Игр-2024 в Париже и Игр-2026 в Милане уже можно не волноваться – «Телеспорт» купил права заранее.

«Какие ближайшие крупные соревнования в планах «Телеспорта»? Это чемпионат Европы 2024 года по футболу, который будет в Германии. Права на него уже куплены. Мы уже все купили. И Евро-2028. Во избежание каких-то историй у нас уже все контракты подписаны. И то же самое с Олимпиадами 2024 и 2026 годов.

И чемпионат мира по футболу следующий, и Игры-2028 в Лос-Анджелесе – это большой вопрос на подумать. Потому что есть огромная разница во времени», – рассказывал в сентябре генеральный директор компании Петр Макаренко.

5. Ну и еще один довод к тому, что волноваться не о чем – МОК может продать права отдельной стране (или вещателю) вне массовых тендеров. Такое уже было в Пхенчхане-2018 и Токио-2020.

Причем купить права на трансляции можно в любое время – и правда хоть за несколько дней до начала Олимпиады.

Получается, что две ближайшие Олимпиады мы увидим точно (хотя не факт, что там выступят наши спортсмены), а вопрос с трансляциями на Игры-2028 и дальше наверняка тоже решится, но позже.

Фото: Gettyimages.ru/Yuichi Yamazaki, Alex Pantling, David Ramos

21 комментарий

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Добрый Ретроград
Ответ Александра Волкова
ну зачем вы так всепропащих комментаторов обламываете, они уже и в лапту россиянам играть пожелали)
А что вы имеете против лапты и городков?
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Gondeira
Ответ Sova.BB
Право показа можно купить и отдельно от всех и хоть за неделю до начала игр. Совсем другой вопрос, сколько придется переплачивать за покупку прав отдельным пакетом или в срочном порядке перед началом соревнований.
Отдельный вопрос: зачем нам соблюдать какие то права? Например авторские или лицензионные.
Просто берем картинку и показываем на всю страну. Китайцы с этим давно не заморачиваются. А заморачиваются тока те, кто хочет интегрироваться в западную систему. Мы ж вроде не хотим? В противостоянии.) )
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+2
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aleshon
Никаких пиратов до 2028 года не будет. Олимпиады будут эксклюзивно на Матч-ТВ и Старте. Первые и России в пролёте, нет России - нечего и показывать. Впервые с 1984 года два канала не будут ломать сетку вещания. Зато во время олимпиады не будет никаких боевиков, и повторов боев UFC (если права не заберут раньше) 118-й раз по кругу все две недели. А вот в 2028 году, если ничего не поменяться и бан не снимут, придётся нашим федерациям находить способы параллельно проводить соревнования.
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TravenS
Наших не будет, шаблонных комментаторов не будет, на матч тв и первых каналах смотреть стрёмно в эпоху интернетов. Итог: можно и не смотреть вовсе, потратить время на другое развлечение
+2
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+2
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Рафаэль Хименез
Ответ raulka
Видимо, надо читать и саму статью, а не только заголовок
Да, но к сожалению для этого нужны мозги
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Osik92
Переобуются сто раз все скоро изменится .. До 26 еще очень далеко.. Я так понимаю на парижскую Олимпиаду показ не отберут уже
Читай внимательнее. Права уже куплены на Париж и Кортину
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Кавабунга Шреддоголовый
Те, кто любят спорт, а не Россию в спорте, найдут способ смотреть олимпийские игры
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-1
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Sova.BB
Право показа можно купить и отдельно от всех и хоть за неделю до начала игр. Совсем другой вопрос, сколько придется переплачивать за покупку прав отдельным пакетом или в срочном порядке перед началом соревнований.
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Kovka Gnutik
Ребята, о чём базар?
Через три года... сами знаете эту восточную пословицу.
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Papa Bear
Ответ raulka
Видимо, надо читать и саму статью, а не только заголовок
В этом случае походу сначала надо закусывать, а уже потом что-то садиться читать.
0
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Osik92
Олимпиады давно превратились в помойку
+4
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+4
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Osik92
Переобуются сто раз все скоро изменится .. До 26 еще очень далеко.. Я так понимаю на парижскую Олимпиаду показ не отберут уже
+4
0
+4
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Эразм
Зачем этой стране олимпиада. когда есть Скабеева и Степанова)
+3
-6
-3
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Андрей Балабаев
Ответ Denkaaaa
ура,мы теперь как в кубе!кроме российского спорта нет никакого спорта!
На матч тв почти каждый день зарубежный футбол. Ну а показывать чемпионат Европы по фк без нас- это вообще было бы тупо. Уровень чуть выше двора
+3
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hett
Вообще равнодушно 🤷‍♂️
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raulka
Ответ Denkaaaa
ура,мы теперь как в кубе!кроме российского спорта нет никакого спорта!
Видимо, надо читать и саму статью, а не только заголовок
+6
-1
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Ketanest
В Дубае все игры показывать будут, поэтому элиты не особо заморачиваются с трансляциями. Ну а народу можно спартакиаду показать или « Игра доброй воли». Пипл схавает как всегда 😜
0
-6
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Denkaaaa
ура,мы теперь как в кубе!кроме российского спорта нет никакого спорта!
0
-8
-8
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Андрей Балабаев
Если наших спортсменов не будет, то это одни убытки купившим права. У нас и так спортом мало интересуются, а без российских спортсменов 99,99 даже и не вспомнят про ои. ЧМ по футболу всё-таки отдельная история. Это единственный вид спорта, который всё равно вызывает широкий интерес. Но и то меньший, чем когда Россия участвует.
+7
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Александра Волкова
ну зачем вы так всепропащих комментаторов обламываете, они уже и в лапту россиянам играть пожелали)
+14
-2
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Илья Ганин
Вряд ди будет какой-то интерес смотреть олимпиаду без наших спортсменов кроме разве что хоккея зимой
+11
-4
+7
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