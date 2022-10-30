«Мы встретимся, когда закончатся боевые действия». Между Клэбо и Большуновым тысячи км, но они помнят друг о друге

Лыжный сезон полноценно стартовал – первый этап Кубка России мы уже видели (с веб-камер) на прошлой неделе, а сегодня в финской Руке начался и Кубок мира.

Сезон непривычный – теперь у нашего Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клэбо не предвидится личного противостояния на трассе, только заочное.

Предсезонка у обоих была чем-то схожа: травмы, проблемы со здоровьем и непонятная ситуация с восстановлением – оба решали, стоит ли бежать или нет. Но итог первых стартов совсем разный – если Большунов пока не нашел себя, то Клэбо в привычном стиле расправился с соперниками в спринте.

• Любопытнее всего – багаж, с которым Йоханнес заходил в сезон: на фоне травм, которые не отступали, казалось бы, до последних дней .

В июле Клэбо во время тренировки почувствовал боль – и затем у него выявили травму в области задней поверхности бедра. Поначалу она не казалась слишком серьезной (на восстановление давали 1,5 месяца), но позже выяснилось, что все куда хуже.

«Это растяжение сухожилия, а не мышцы. Я слышал, что на его заживление уходит больше времени, чем при переломе ноги», – рассказывал Йоханнес. Из-за травмы он тренировался в щадящем режиме по альтернативной программе. Подготовка к сезону, по его словам, была смазана. Вот что он говорил только в последние недели:

10 ноября: «Восстановление занимает больше времени, чем я думал и надеялся. Это повлияет на старт сезона. Я буду удивлен, если мне удастся выиграть гонку на Кубке мира до Рождества».

11 ноября: «Травма беспокоит меня уже 17 недель, и проблема все еще остается. Нам пришлось принять волевое решение, означающее, что я буду меньше тренироваться и больше времени уделять физиотерапии – 3-4 часа каждый день. Вчера я прошелся в течение часа, вот и все. Дедушка в его 80 лет ходит больше меня в эти дни».

17 ноября: «Если я решу не бежать в Бейтостолене, то вряд ли что-то изменится через неделю [на этапе Кубка мира] в Руке. Нам придется очень тщательно все обдумать. Если решу выступать, то есть риск, что состояние ухудшится. Если нет, то мы не увидимся до 2023 года. Это почти наверняка. Картина мрачная. Мне начинает надоедать постоянное чувство боли. Но это часть игры. Мне ничего не остается кроме как пытаться не падать духом».

• Впрочем, на открытии сезона в Бейтостолене (19-20 ноября) Йоханнес все-таки выступил – выиграл обе гонки («разделки» на 10 км свободным стилем и классикой).

А сегодня (25 ноября) легко взял классический спринт на первом этапе Кубка мира. Клэбо взял все этапы – квалификацию, четвертьфинальные и полуфинальные забеги, и, конечно, финал.

В финале Йоханнес убежал от конкурентов даже до финального подъема (где обычно проходит ключевая разборка): оторвался на спуске, а на финиш приехал пешком – вскидывая руки и кланяясь публике.

После гонки Клэбо светился: «Просто отличный старт, идеальные условия сегодня, наша команда отлично сработала. Не знал точно, как сегодня все сложится, потому что в последние несколько недель чувствовал себя не очень хорошо. Но теперь я доволен, очень много удовольствия получил сегодня».

Следом за Клэбо – еще трое норвежцев. Картина, к которой в этом сезоне (по крайней мере, в мужских лыжах) придется привыкнуть .

А еще – к новой форме норвежцев, которая очень похожа на ту, в которой наши выступали в последние сезоны.

• Большунов тоже не избежал травм – в начале ноября он пропустил предсезонные гонки из-за растяжения голеностопа. Хотя это повреждение не такое серьезное, как у Клэбо – срок восстановления всего неделя.

«Скоро пройдет, он же подвернул, а не сломал ногу. Обычно такого рода травма занимает максимум неделю восстановления. Это не столь серьезная травма, чтобы пропускать длительное время. Ему надо продолжать тренироваться, ходить на физиопроцедуры, выполнять рекомендации врача. Одним словом – восстанавливаться», – говорил главный врач Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Роман Эрлихман.

Большунов пропустил несколько гонок и тренировок, но все же стартовал на дебютном этапе Кубка России – получилось блекло. В классическом спринте 6-е место (хотя в финале помешала поломка палки), а в «разделке» свободным стилем 4-е – опять вне подиума.

Норвежцы не оставили эту ситуацию в стороне и пожалели Большунова .

«Этот результат, наверное, худший за все 4 года, что он выступает на Кубке мира. Понятно, что видеть это непривычно. Для них это тоже трудная ситуация», – признался Клэбо.

«Если бы мне сказали нечто подобное (об отстранении), еще вопрос, насколько бы я сподобился тренироваться. Кажется, что бессмысленно заниматься этим, если не будешь соревноваться на Кубке мира. В этом я хорошо его понимаю», – отметил Ханс Кристер Холунн.

Кстати, Александр Терентьев, который ровно год назад в Руке неожиданно улетел от Клэбо в спринте, старт Кубка России тоже провалил – не вышел даже в полуфинал.

• Характерно, что именно в день, когда стартовал Кубок мира, Большунов и Клэбо обменялись мнениями о странном сезоне через норвежские СМИ.

Александр сожалел, что пропустит международный сезон и уверял, что конкуренции на Кубке мира в этом году не будет: «Конечно, разочарован тем, что мы не сможем принять участие в Кубке мира и чемпионате мира в Планице.

Лыжники, которые сейчас едут в Рука, могли бы, пожалуй, поставить себя на наше место. Мне бы хотелось посмотреть, как они отреагируют. Люди на Западе должны перестать во всем обвинять нас, россиян . Может быть, нам, напротив, нужна поддержка? Спорт – это мир, спорт должен объединять людей и ничего больше.

Медали на Кубке мира, конечно, будут разыгрываться без борьбы. Стоит только посмотреть на результаты прошлой зимы. Конечно, я часто думаю о том, что мне не удастся побороться за медали чемпионата мира. Тот факт, что мы, российские спортсмены, в одно время с ЧМ в Планице будем соревноваться дома в России, трудно принять».

А Клэбо опять отметил – россиянам рано возвращаться: «Как спортсмену Большунову сейчас по-настоящему нелегко. Он тренируется, как и я, чтобы выступать на Кубке мира и чемпионате мира. Его ситуация совсем невеселая. И я тоже хотел бы бороться с самыми лучшими во всех гонках. Но боевые действия должны закончиться прежде, чем я снова встречусь с Большуновым ».

• Да, на Кубке мира нет наших и опять побеждает Клэбо, но эти гонки хотя бы можно более-менее комфортно посмотреть – в этом сезоне, как и обычно, Кубок мира транслирует «Матч ТВ» (сегодня комментировали Александр Легков и Всеволод Соловьев).

Разница только в том, что теперь гонки показывают по платному каналу «Матч! Арена», а после забегов – без интервью российских спортсменов.

Первый этап Кубка России с Большуновым и остальными топами видели только зрители на стадионе – остальным пришлось следить за гонками через веб-камеры, которые к тому же постоянно отключались. Со вторым этапом будет то же самое (он опять пройдет в Вершине Теи), а что дальше – непонятно.

По ТВ Кубок России мы уже точно не ждем – ФЛГР продала права на показ гонок «Телеспорту», так что если трансляции и наладятся, то только в интернете. А про качество говорить пока нечего.

В тексте использованы цитаты Матч ТВ, TV2, VG, Nettavisen

Фото: vk.com/stmrh19; РИА Новости/Павел Бедняков; globallookpress.com/Kalle Parkkinen/Newspix24