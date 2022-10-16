«Я воровал, угонял машины, вламывался в чужие дома». Лучший прыгун мира пытается вернуться после наркотиков

Южноафриканец Луво Маньонга – один из лучших прыгунов в длину современности: чемпион мира-2017, серебряный призер Олимпиады-2016, его личный рекорд – 8,65 м, дальше из действующих спортсменов прыгали только двое.

Луво прогрессировал год за годом, дойдя до пика в 2017-м – казалось, что и на этом он не остановится. Но вышло иначе – еще пару сезонов Луво провел довольно сильно, а потом исчез. Недавно он и вовсе получил 4-летнюю дисквалификацию за пропуск допинг-тестов – для 31-летнего спортсмена под угрозой остаток карьеры.

Что же случилось с топ-прыгуном?

Все дело в наркотиках. Ниже – перевод его истории преодоления.

Маньонга очень редко дает интервью, и вообще его сложно найти. У него нет агентов, нет страниц в соцсетях, его адреса никто не знает. У него даже нет телефона. И дело не в том, что он не может его себе позволить – просто Луво так комфортнее.

Журналисту BBC пришлось постараться, чтобы поговорить со спортсменом: обзвонить несколько человек, которые могли знать, как добраться до Луво. Эти люди давали номера других знакомых Маньонги, те в свою очередь – номера третьих. В итоге через несколько дней журналисту все же повезло – Маньонга связался с ним сам (но позаимствовал для этого телефон друга).

Для такой закрытости есть серьезная причина: Маньонга намеренно закрылся от внешнего мира, чтобы разобраться в себе и побороть внутренних демонов.

Об этих демонах он впервые рассказал еще 5 лет назад после победы на чемпионате мира: оказывается, Луво был наркоманом. Он плотно сидел на разновидности метамфетамина, которая широко распространена в ЮАР и называется «тик».

Спортсмену казалось, что зависимость он поборол. Теперь его жизнь целиком посвящена прыжкам в длину – это его истинное предназначение. Но на самом деле наркотики навсегда остались в его жизни – стоит только дать небольшую слабину, как опять можно сорваться.

Так и случилось в 2020-м, когда у Маньонги умерла мама.

«Когда я потерял маму, я пошел во все тяжкие, понимаете? Я не оплакивал ее смерть, воспринял ее легко – все потому, что использовал наркотики, чтобы подавить чувства, не ощущать боль. Я сидел на мете каждый день. Я хотел довести себя до такого состояния, чтобы даже не знать, какое сегодня число», – признается Луво.

Мама в одиночку растила Луво и его брата с сестрой. Они жили в небольшом доме в пыльном городке Мбеквени в Западной Капской провинции Южной Африки. Мама работала уборщицей, зарабатывая 120 рандов (примерно 7 долларов по нынешнему курсу) в неделю. При этом она всегда находила для Луво 5 рандов на билет до Стелленбоша, где он тренировался.

Смерть мамы очень серьезно сказалась на Луво. Так, что он сам чуть не лишился жизни.

«Я легко мог умереть. Я творил всякие безумства. Даже не хочу о них всех вспоминать… Я воровал, угонял машины, вламывался в чужие дома. Я стал преступником, потому что полностью ушел в наркотики.

Я благодарен богу за то, что он все время был со мной. Счастлив, что я до сих пор жив».

Под действием наркотиков Маньонга считал, что легко сможет вернуться в элитный спорт. Не просто вернуться, а опять забраться на вершину. К тому же он был уверен, что легко поборет зависимость – ведь однажды он уже это сделал.

«Голос в голове говорил мне: ты крутой, ты легко вернешься, ты же делал такое раньше. Я думал, что могу и дальше употреблять наркотики, а потом спокойно выступать. Но я врал сам себе. Правда в том, что это наркотики убеждали в этом мой мозг».

Именно из-за наркотиков Маньонга пропустил три допинг-теста – он находился в таком состоянии, что просто забывал (да и не придавал значения) о сдаче проб и заполнении информации о своем местонахождении в системе ADAMS.

В итоге Луво дали 4 года дисквалификации – ситуацию усложнило еще и то, что прежде спортсмена уже наказывали: в 2012-м его отстраняли за метамфетамин. Он сможет вернуться в спорт только в декабре 2024-го.

«Я принимаю наказание и понимаю его. Для меня это как звонок будильника, который пробудил меня. Легкая атлетика – индивидуальный вид спорта. Только ты отвечаешь за себя».

Но пробудило Луво не только это. Однажды на улицах города он встретил детей – в этот момент спортсмен почти ничего не соображал из-за действия наркотиков.

«Они спросили меня: Луво, когда мы снова увидим тебя по телевизору? Тогда я понял, что делаю что-то не так. Что-то не понимаю. Эти дети увидели меня, чемпиона мира, в состоянии местного оборванца, бездомного. Я был никем».

Теперь Маньонга намерен по-настоящему вернуться в спорт. Отстранение тут даже сыграло на руку – у него есть время, чтобы прийти в себя и подготовиться. Сейчас он полностью чист – это дается непросто, но самый страшный рубеж уже пройден.

«Было тяжело, не буду врать. Но я сильный парень. Это моя реальность, я не могу от нее убежать, понимаете? Единственное, что мне сейчас нужно сделать – найти Луво. Не чемпиона мира, не наркомана, а Луво. Если я его найду, то все будет в порядке».

В 2024-м Маньонге будет 33 года. Вполне подходящий возраст, чтобы показать результат – правда, Олимпиаду в Париже он уже точно пропустит.

Фото: Gettyimages.ru/Bryn Lennon, Cameron Spencer; globallookpress.com/Joel Marklund