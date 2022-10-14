Новый босс «Локо»: главная мишень Родченкова, пожизненно отстранен за Сочи-2014, начинал директором газеты

Председателем совета директоров «Локомотива» назначен Юрий Нагорных, который считается в международном спортивном праве одним из крупнейших нарушителей.

5 лет назад Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал Нагорных за допинговую систему на Олимпиаде-2014 в Сочи; впрочем, это не помешало ему занять высокую должность в одном из старейших футбольных клубов страны.

Как так получилось?

Ранний Нагорных: от пресс-атташе «Динамо» к идеологу экспериментальной команды и главному куратору зимнего спорта

Нагорных в спорте очень давно – у него даже образование профильное (закончил Тульский пединститут по специальности «физкультура и спорт»). После института работал директором газеты «К спорту!» и пресс-атташе ХК «Динамо».

В 2000-х Нагорных пригласили пресс-секретарем в Москомспорт, и постепенно он дорос до первого зампреда и первого заместителя руководителя Департамента физической культуры и спорта Москвы.

Когда Россия в 2007 году получила право на проведение Олимпиады в Сочи, Нагорных вместе с Департаментом организовал экспериментальную команду – собрали перспективных молодых спортсменов и тренеров, которых готовили непосредственно к Играм, хоть до них и оставалось 7 лет.

В той команде оказалось много спортсменов, которые в будущем брали медали Олимпиад: лыжники Никита Крюков и Александр Панжинский (золото и серебро в Ванкувере-2010, а у Крюкова еще и серебро Сочи-2014), фигуристы Никита Кацалапов и Елена Ильиных (золото и бронза Сочи-2014), фигуристка Аделина Сотникова (золото Сочи-2014), биатлонист Максим Цветков (бронза Пекина-2022) и другие.

Оценив усилия и задумки Нагорных, министр спорта Виталий Мутко предложил ему кресло заместителя – большую должность перед Играми-2010 в Ванкувере.

По сути, Нагорных назначили главным по подготовке сборных к Олимпиаде в Сочи – он курировал весь зимний спорт. Еще в его обязанности входили международные коммуникации, взаимодействие с вузами, научная деятельность, работа с резервом и борьба с допингом.

Вскоре после назначения Нагорных вляпался в неприятности – сборная провалилась в Вакувере-2010, а потом Счетная палата выявила нарушения в использовании бюджетных средств со стороны Минспорта: деньги тратились не по делу, сборные не были обеспечены всех необходимым, а в делегацию России на Играх входили посторонние люди. В докладе фигурировал и Нагорных – впрочем, косвенно.

Мутко все обвинения отверг, и эта история так ни к чему и не привела.

Сочи-2014 – главный проект в карьере Нагорных: по сути, он руководил подготовкой, а спортсмены и тренеры его обожали

После провала на Играх-2010 (к которому, пожалуй, Нагорных отношения не имел) должность замминистра удалось сохранить – и Юрий сфокусировался на подготовке команд к Сочи-2014.

Он организовал экспертный совет в Минспорте, который решал проблемы всех федераций, лично разбирался с назначением тренеров в сборные, строительством объектов, организацией подготовки и многим другим.

Нагорных не отсиживался в кабинетах – лыжники, биатлонисты и другие будущие олимпийцы нередко принимали его на сборах в 2013-м.

«Еще в апреле мы определили, что май, июнь и июль мы посвятим поездкам в сборные, проведем встречи со спортсменами, тренерами, врачами. Тем более, что в данном случае мы убиваем двух зайцев – ведь здесь одновременно находятся и мужская биатлонная команда, и лыжники.

Ожидаю два дня плодотворной работы. Для ребят это в какой-то степени и психологическая помощь. У кого-то могут быть проблемы, которые лучше решить сейчас, чтобы к зиме они над человеком уже не довлели», – рассказывал Нагорных, заглянув в эстонский Отепя.

Заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин признавался, что такого внимания к зимним видам со стороны руководителей до этого не ощущал: «Не было такого персонального, конструктивного и авторитетного внимания.

Сейчас министр спорта Виталий Мутко и его заместитель Юрий Нагорных владеют всеми техническими вопросами: что такое транзишн, что такое твизл, что такое чоктау, у кого какие прыжки, вращения и так далее. Такой профессионализм руководителей является основой нашего доброго и, надеюсь, плодотворного содружества».

От спортсменов той эпохи – только положительные отзывы о Нагорных: компетентен, всегда доступен и вовлечен в процесс, деятельный, участливый, в общении полностью свой.

Понятно, что такая махина, как Сочи-2014, требовала тотального включения от всех ведомств, но Нагорных действительно взял на себя немало и справился. Наверное, это главный проект в его карьере.

Скандал после Игр-2014: обвинения от Родченкова, пожизненная дисквалификация (и возможно, утрата загранпаспорта)

Добившись успеха на домашней Олимпиаде, Нагорных очутился на вершине, как и министр Мутко. Получилось почти все – медальный зачет выигран, ноль нареканий к организации и подготовке, Олимпиаду признали успешной, а катастрофа Ванкувера-2010 забылась.

В тот же год Нагорных назначили куратором подготовки сборных к следующим Играм – Пхенчхану-2018, что никого не удивило после великолепия в Сочи.

Также Нагорных регулярно отчитывался о борьбе с допингом (напомним – эту сферу он тоже курировал). Вот так он рассуждал в 2015-м: «За последний год Россия добилась несомненного успеха в борьбе с употреблением допинга. За этот период значительно уменьшилось количество выявленных положительных допинг-проб.

Замечу, что спортсменов сейчас проверяют куда чаще, чем за предыдущий период. Это свидетельствует о том, что работа всей спортивной отрасли по недопущению допинга в спорт не проходит даром. Уверен, что когда-нибудь над допингом будет одержана окончательная победа».

А еще обещал «сурово карать нарушителей антидопингового законодательства, невзирая на заслуги и регалии».

Но в 2016-м грянул тот самый доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В докладе говорилось о существовании в России государственной допинговой системы и масштабном мошенничестве в Сочи-2014.

Подмена допинг-проб через дыру в стене лаборатории, царапины на пробирках, стероидный коктейль и показания Григория Родченкова – вы наверняка не раз слышали эту историю, которую российский спорт разгребает до сих пор.

Макларен написал, что допинг-систему курировало Министерство спорта, а информация о положительных пробах передавалась лично Нагорных.

Замминистра (и еще четырех сотрудников Минспорта) моментально отстранили от должности до окончания служебной проверки. Результатов проверки чиновник ждать не стал и подал в отставку.

Родченков обвинил лично Нагорных в том, что тот просил испортить пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко, чтобы женская сборная России взяла золото Сочи-2014 в эстафете. А еще – что Нагорных выдал задание обеспечить биатлонистке Ольге Зайцевой победу на Олимпиаде любой ценой.

Россия отвергала (и до отвергает до сих пор) все обвинения, хотя сам Нагорных комментариев по этому поводу никогда не давал. В 2017 году МОК пожизненно отстранил его от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Как и Виталия Мутко, только бывший министр спорта наказание оспорил и даже выиграл дело.

Нагорных в суд почему-то не пошел. Возможно, проблема в том, что его фамилия фигурировала в докладах Макларена, Освальда и Шмида постоянно; а фамилия Мутко – лишь в нескольких эпизодах, и то будто по касательной.

По слухам, после скандала у бывшего замминистра забрали загранпаспорт – на всякий случай, чтобы не уехал, как когда-то Родченков.

Сразу после допинг-краха пришел в «Локомотив»

Несмотря на отстранение, Нагорных не завязал со спортом. Год он пробыл членом набсовета ЦСКА, а 2018-м был назначен председателем правления РФСО «Локомотив», через год – вошел в совет директоров футбольного клуба.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков защищал Нагорных от критики: «Мы всегда приглашаем профессиональных людей, которые могут повысить уровень экспертности совета директоров.

Кто-нибудь что-нибудь доказал? Вся история с Олимпиадой в Сочи показывает, что там ничего не происходило. Просто есть люди, которые говорят что-то, преследуя собственные интересы. Никаких доказательств. Наоборот, в судебных инстанциях все якобы доказательства рассыпались.

Что касается отстранения Нагорных от участия в Олимпиадах – тогда много кого отстранили, многих наших спортсменов просто бездоказательно убили. После этого они не являются великими спортсменами? Смотрите, что происходит, и следите за фактами».

А вот информатор WADA Виталий Степанов был в ярости: «Разве не должно РУСАДА открыть против него дело, учитывая, что Нагорных очевидно является лицом, поддерживающим спортсменов?

Если таких людей, как Нагорных, не держать подальше от российского спорта, он никогда не очистится. Ваши объяснения, что WADA бессильно, а Кодекс неприменим, малоубедительны и явно противоречат Кодексу. И вообще все выглядит так, словно вы защищаете одного из самых злостных нарушителей антидопинговых правил в истории спорта».

Кстати, тогда даже ходили слухи, что Нагорных может стать гендиректором клуба, но этого не случилось.

В 2019-м он стал соучредителем школы фигурного катания «Мозер Тим», где работает заслуженный тренер России Нина Мозер.

А в 2020-м, когда Мещеряков уходил с поста председателя совета директоров «Локомотива», на его место опять прочили Нагорных. Но он эту информацию опроверг. Тогда новым председателем пришел Александр Плутник – сейчас его и заменил Нагорных.

Помимо спортивных у Нагорных есть и другие должности, но все они связаны с железной дорогой: советник гендиректора РЖД и директор РЖД по коммуникациям с полномочиями по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти.

В тексте использованы цитаты ARD, «Спорт-Экспресс», ТАСС и «Весь спорт».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Григорий Сысоев, Алексей Куденко, Стрингер, Александр Вильф, Максим Богодвид