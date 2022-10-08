Саудовская Аравия придумала зимний курорт! Лыжи, биатлон и фигурка в пустыне – как это вообще возможно? 😱

В 2029 году Саудовская Аравия впервые примет Зимние Азиатские игры, об этом объявили на ассамблее Олимпийского совета Азии в Камбодже.

Да, все верно – зимние соревнования ждут в стране, где средняя температура воздуха в январе +22 градуса по Цельсию (а в феврале еще выше).

Как так получилось?

• Зимние Азиатские игры проводятся с 1986-го, но не каждые 4 года (как Олимпиада), а вообще нерегулярно – то через 4 года, то через 3, а то и вовсе через 6.

Четырежды Игры принимала Япония, дважды – Китай, по разу – Южная Корея и Казахстан. Программа схожа с олимпийской: лыжи, биатлон, фигурное катание, хоккей и остальное.

По числу участников Азиатские игры, конечно, не сравнятся с Олимпиадой, но все-таки турнир массовый – в 2017-м в Саппоро выступили 1147 человек (для примера, на Олимпиаде-2022 в Пекине – 2871 участник).

Теперь Игры достались Саудовской Аравии – они пройдут в 2029-м и станут девятыми в истории (Игры-2017 были восьмыми – получится перерыв в 12 лет). Кстати, это первый турнир по зимним видам, который состоится в арабской стране .

• Саудовская Аравия подала заявку на проведение Игр в августе, и уже в октябре ее одобрили. Конкурентов у страны не нашлось – желающих принимать такие крупные турниры с каждым годом все меньше (даже если речь об Олимпиадах).

«Благодаря неограниченной поддержке спортивного сектора со стороны руководства Саудовской Аравии и наследного принца мы с гордостью сообщаем, что выиграли заявку на проведение Зимних Азиатских игр-2029, став первой страной-хозяйкой Игр в Западной Азии. Мы продолжим позиционировать наше королевство как одну из ведущих страны в спорте», – заявил министр спорта принц Абдулазиз бин Турки аль-Файсал.

2029 год выбран не случайно – к этой дате Саудовская Аравия надеется построить горнолыжный курорт Тройена, который, по задумке, и примет соревнования .

О создании курорта объявили в марте – его возведут в провинции Табук. Тройена станет частью глобального проекта Саудовской Аравии по строительству умного города будущего – Неома .

В Неоме ключевую роль сыграют роботы – на них вопросы безопасности, логистики, доставки на дом и ухода. Город будет питаться исключительно ветровой и солнечной энергией. Стартовый бюджет – 500 миллиардов долларов.

Сейчас построено только два здания – остальные 26 500 квадратных метров занимает пустыня. Хотя – по плану – строительство завершится уже в 2025-м .

• Горнолыжный курорт Тройена (первый на Аравийском полуострове) станет сердцем Неома – он расположится в горах в 50 км от побережья на высоте 2600 м над уровнем моря. Его планируют сдать в 2026-м – за три года до Зимних Азиатских игр.

В Тройене расположатся горнолыжная деревня, ультрароскошные (да, именно с таким определением) семейные и оздоровительные курорты, рестораны и розничные магазины, спортивные объекты для горнолыжного спорта, водных видов, маунтинбайка и других, а также интерактивный природный заповедник.

На курорте представят спортивные, художественные, музыкальные, культурные фестивали и другие развлекательные мероприятия.

Ожидается, что к 2030 году Тройена привлечет 700 000 посетителей и 7000 постоянных жителей, которые поселятся в прилегающих районах . Вся строительная деятельность намечена в соответствии со строгими экологическими принципами Неома, которые включают обязательство минимизировать нарушение местной экологии и обеспечить долгосрочную устойчивость.

«Тройена изменит мир горного туризма, создав курорт, основанный на принципах экотуризма, подчеркнув наши усилия по сохранению природы и повышению качества жизни общества, что соответствует целям королевства. Это также подтверждает наши обязательства – быть частью глобальных усилий по защите окружающей среды», – говорил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

«Тройена будет иметь подходящую инфраструктуру для создания зимней атмосферы в самом сердце пустыни , чтобы сделать Зимние игры беспрецедентным глобальным событием», – считает исполнительный директор проекта Надми ала-Насир.

• Горнолыжный курорт в Тройене планируют как круглогодичный.

Там создадут искусственное пресноводное озеро, построят гостиницу, вертикальную деревню прямо на склонах гор с видом на озеро, роскошные особняки с панорамным видом.

Погода здесь отличается от климата страны – зимой температура порой опускается до минусовых значений, а среднегодовая температура тут на 10 градусов ниже, чем в остальных регионах Саудовской Аравии.

Курорт разобьют на 6 районов, которые получат названия в соответствии с назначением: Врата, Открытие, Долина, Исследование, Отдых и Развлечение.

Над дизайном Тройены трудятся архитекторы со всего мира: из Великобритании, Нидерландов, Германии и Австралии.

Планируется, что курорт соединится с Неомом через еще один футуристичный проект Саудовской Аравии – 170-километровый (в длину) небоскреб-город The Line, рассчитанный на 9 миллионов жителей .

Зачем же Саудовской Аравии зимние международные соревнования? Это способ еще раз показать, что на что способна страна, а еще – гранд-презентация удивительного курорта всему миру.

Фото: neom.com