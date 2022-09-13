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Доклад о популярности лыжных гонок: Россия – с отрывом лидер по аудитории; а когда норвежцы не участвуют, рейтинги выше!

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Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) опубликовала отчет по телетрансляциям лыжных гонок в сезоне-2021/22: цифры очень интересные.

Важно пояснить на старте – в статистику входит только Кубок мира, Олимпиада не учитывается (как и чемпионаты мира в предыдущих сезонах).

Ниже – главное из отчета.

1) Россия – главный рынок FIS в лыжных гонках, если измерять по аудитории. Причем не просто главный, а с серьезным отрывом. В прошлом сезоне трансляции лыжных гонок в России посмотрели 271 млн раз (соревнования у нас показывали «Матч ТВ» и Eurosport), на втором месте Швеция – 164 млн, Норвегия – только 5-я (89 млн).

Но важен не только размер аудитории в абсолютном значении, а специфический параметр, который называется Event Impressions (впечатления от турниров, если дословно). Он нужен для более точного анализа рынка и высчитывается по такой формуле: общее время трансляций в секундах умножается на число зрителей в миллионах, а потом все это делится на 30 секунд.

По этому параметру доминирование России особенно заметно. Наша страна идет на первом месте (7504 пункта, 35% от всего рынка), дальше – Швеция (4268, 20%), Финляндия (2745, 13%), Германия (2094, 10%) и Норвегия (1778, 8%). Эти пять стран – самые важные рынки для FIS (86% вместе); нетрудно заметить, насколько велика доля России – даже Швеция и Финляндия в совокупности проигрывают показателям нашего телевидения.

2) Несмотря на то, что сезон был олимпийский, просмотры лыжных гонок здорово упали – на 27%. В общей сложности трансляции в мире посмотрели 933 млн раз – против 1,28 млрд в сезоне-2020/21. Вообще, это худший результат за пять лет – с 2017-го общая аудитория ни разу не опускалась ниже 1,1 млрд зрителей.

Причем у FIS нашлось любопытное объяснение тому, почему сезон-2020/21 серьезно выиграл в просмотрах по сравнению с олимпийским-2021/22 – все дело опять же в России.

В позапрошлом сезоне практически не выступали норвежцы (они пропустили большую часть соревнований из-за пандемии), из-за чего российские лыжники доминировали на Кубке мира и «Тур де Ски». В FIS считают, что именно с этим связан подъем просмотров – нашим людям нравилось, что сборная постоянно побеждает, пусть и в разреженной конкуренции.

Получается парадокс: FIS признает, что из-за отсутствия главной лыжной нации – Норвегии – интерес зрителей к Кубку мира серьезно вырос. Что занятно, не только в России – в Швеции и Финляндии в этом сезоне показатели тоже мощно упали, примерно так же, как и у нас. В Норвегии, впрочем, тоже, но не так серьезно – выходит, там лыжные гонки хорошо смотрят даже без участия своих спортсменов.

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3) Самый просматриваемый этап в прошлом сезоне – в норвежском Лиллехаммере, второй в календаре (31,37 млн просмотров). В первую очередь за счет того, что на этом этапе прошли сразу 6 гонок, а еще – это был самый просматриваемый этап сезона у российских болельщиков.

На втором месте по просмотрам – открытие сезона в финской Руке (21,85 млн), дальше – все три этапа «Тур де Ски»: в швейцарском Ленцерхайде(19,63 млн), немецком Оберстдорфе (16,10 млн), итальянском Валь-ди-Фьемме (16,00).

Здесь объяснимо: начало сезона всегда привлекает много зрителей, как и «Тур де Ски». Этапы, которые стояли в календаре после «Тура» и до Олимпиады, отменили из-за коронавирусных ограничений; а послеолимпийские этапы (не считая Лахти) пропустили российские спортсмены – их на нашем ТВ уже не показывали.

Кстати, этот фактор FIS тоже учел как причину общего падения просмотров в сезоне.

4) Отдельно интересна статистика просмотров «Тур де Ски» в двух последних сезонах. «Тур»-2020/21 – самый просматриваемый за последние 5 лет, он собрал 11 тысяч пунктов Event Impressions. А вот «Тур»-2021/22 обошел только турнир сезона-2017/18 – всего 6671 пункт.

В FIS это опять же объясняют доминированием России в позапрошлом сезоне – тогда Александр Большунов выиграл «Тур де Ски» в отсутствие норвежцев. Но очевиден и еще один факт (и в FIS это признают) – сокращение числа этапов «Тура» с восьми в 2021-м до шести в 2022-м негативно сказалось на просмотрах.

5) Если говорить о телеканалах, то главная платформа для FIS – «Матч ТВ». На российский канал приходится 7060 пунктов Event Impressions, на втором месте – шведский TV6 (3019), на третьем – финский YLE2 (2500).

По этому показателю хорошо видно, насколько непопулярны были трансляции лыжных гонок на российском Eurosport – всего около 500 пунктов. Хотя общее время трансляций лыж на Eurosport было больше, чем на «Матч ТВ».

6) Еще из занимательных цифр: женские гонки в прошлом сезоне смотрели чаще, чем мужские. Разница не гигантская, но и не символическая – общая аудитория женских трансляций составила 644 млн, мужских – 597 млн. И это при том, что мужские соревнования транслировались чаще (1304 часа против 997 часов).

7) Если российских спортсменов так и не пустят на Кубок мира в новом сезоне, то, скорее всего, «Матч ТВ» не покажет лыжные гонки. Потери FIS будут существенными – впрочем, это касается только лыж.

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Если посмотреть на другие виды спорта, которыми заведует FIS, то там доля России несущественна. В горных лыжах главные рынки – Германия и Австрия (России нет в топ-10), в лыжном двоеборье доминирует Германия (Россия на 6-м месте, но это всего 1,6% от общего рынка), во фристайле кассу делает Китай (Россия – 12-я, меньше процента), в сноуборде – тоже все просмотры от Китая (Россия – 10-я, около 2%).

Самый большой вес (не считая лыжных гонок) Россия имеет в прыжках с трамплина: 3-е место в мужских и 7-е – в женских. Но даже там – это только около 7% от общего рынка, что, пожалуй, не так существенно для FIS.

А насколько вообще важны лыжные гонки для FIS (если оценивать по просмотрам)? Главный спорт для Федерации – это горные лыжи и прыжки с трамплина (63% от общего числа просмотров в прошлом сезоне, по 31,5% на каждый вид), лыжные гонки – на третьем месте (12%), дальше – фристайл (11%), сноуборд (8%) и лыжное двоеборье (6%).

Возьмем в качестве примера прошлый сезон: если вычесть все просмотры из России, то лыжные гонки опустились бы до уровня сноуборда – это очень серьезно для вида спорта, но, пожалуй, не катастрофа для FIS в целом.

Мы отправили запрос в FIS, чтобы получить комментарии по этому документу (в том числе в связи с предстоящим сезоном, который, видимо, пройдет без России); но ответа пока нет.

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Фото: Gettyimages.ru/ Ronald Martinez, Matthias Hangst; globallookpress.com/Maxim Thore/Keystone Press Agency, Mathias Bergeld/ZUMAPRESS.com , Tomi Hänninen/Newspix24/Newspix24, Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency Maxim Thore/Keystone Press Agency; East News/Fredrik Varfjell/NTB Scanpix via AP

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