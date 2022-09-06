Карлсен снялся с турнира после сенсационного поражения (первого за 53 партии) – похоже, соперник читерил. Как же ему это удалось?

В шахматах назревает скандал, который болельщики уже называют одним из крупнейших в истории.

Чемпион мира Магнус Карлсен неожиданно снялся с этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе по ходу турнира – похоже, норвежец заподозрил одного из соперников в читерстве.

Как это возможно и что вообще происходит?

Что случилось?

После двух туров на престижном Sinquefield Cup (этап серии Grand Chess Tour – одной из главных в шахматах) Карлсен делил первое место с американцем Хансом Ниманном. Оба начали неплохо – Магнус обыграл нашего Яна Непомнящего (с которым ранее отказался играть за шахматную корону), а Ханс победил Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана.

В третьем туре шахматисты встречались друг с другом. И здесь произошла мини-сенсация – Ниманн оказался сильнее Карлсена, причем играя черными, и прервал беспроигрышную серию Магнуса в 53 партии.

Впечатляет и тот факт, что Ниманн идет лишь на 49-м месте в рейтинге ФИДЕ (тогда как Карлсен этот рейтинг возглавляет уже 11 лет), и уступает норвежцу 173 пункта – это реально мощная разница.

Сразу после поражения Карлсен неожиданно снялся с турнира, чего раньше никогда не делал. В качестве объяснения Магнус оставил скупые строки в соцсети: «Я снялся с турнира. Мне всегда нравилось играть в Сент-Луисе. Надеюсь, что вернусь сюда в будущем».

А еще – прикрепил видео с отрывком из интервью футбольного тренера Жозе Моуринью: «Если я заговорю, у меня будут большие неприятности».

Масла в огонь подлил другой американский шахматист Хикару Накамура, который коротко пояснил: «У Магнуса не был ни единого шанса выиграть эту партию».

Неужели Карлсен заподозрил соперника в читерстве?

Похоже, что дело именно в этом. Вот что говорит норвежский эксперт Тарьей Свенсен: «Это драма и скандал больших масштабов. Мы не видели ничего подобного за последние 50 лет, так что это, без сомнения, большое дело.

Мы говорим о лучшем игроке всех времен, и Магнус не объяснил свой выбор, но все указывает на то, что он обвиняет Ханса Ниманна в читерстве. Доказательств нет, но Ниманн уже дважды попадался на мошенничестве онлайн. Это показывает, что он готов на такой шаг. Это особая ситуация, и если его поймают на мошенничестве, его карьере конец.

- Как вы думаете, почему Карлсен использует цитату Моуринью?

– Наверное, потому что ему нужно быть осторожным с тем, что он говорит. Ему может грозить наказание, если он выдвигает обвинения, а доказать что-либо очень сложно.

До сих пор мало кого подозревали в читерстве. Но независимо от исхода этой ситуации Ниманна всегда будут подозревать».

Отец Магнуса, Хенрик, отказался от комментариев. А вот сам Ниманн шокирован решением норвежца: «Я потерял дар речи, если честно. Это очень странно. Сначала он отказывается от титула чемпиона мира, я был очень удивлен. А теперь это.

Не хочу спешить с выводами, но это очень странно. По крайней мере, мне удалось победить его до того, как он ушел, и это хорошо».

Кто такой Ниманн? Его уже ловили на читерстве

Хансу Ниманну 19 лет, он считается одним из самых перспективных шахматистов в США. Сейчас он шестой по рейтингу ФИДЕ юниор в мире.

Еще он ведет шахматные стримы на платформе Twitch, причем довольно успешно (у него 57 тысяч фолловеров). Впрочем, в шахматном мире у него несколько сомнительная репутация, причем сразу по нескольким причинам.

Во-первых, в марте 2021-го Ханс отказался платить взнос в $10 на благотворительном шахматном турнире, мотивировав это тем, что гроссмейстеры его уровня должны играть бесплатно: «Гроссмейстеры не должны платить взносы! Так должно быть! Иначе 8 лет, которые я шел к этому званию, ничего не значат. Не важно, что деньги пойдут на благотворительность – дело в банальном уважении».

Тогда организаторы турнира предложили Ниманну скидку – 5 долларов вместо 10. Ханс отказался, что сильно расстроило его болельщиков.

Во-вторых, оказывается, Ниманна дважды банили на самом известном шахматном портале chess.com за… читерство.

«Наверное, я не должен этого говорить, но все-таки скажу. Шесть месяцев Ниманн не мог играть в любых турнирах на деньги на chess.com. Из-за читерства ли это? Тут даже нечего рассуждать, это известный факт», – рассказал Хикару Накамура.

Один из шахматных каналов в твиттере сообщил, что Ниманна дважды банили за читерство с движком. Накамура назвал эту информацию достоверной.

Еще Хикару отметил – слухи о странной игре Ниманна ходят уже давно: «Да, такая информация крутится уже некоторое время. Если честно, я всегда думал, что это неправда. Но вот Магнус, похоже, так не считает, так что дела приобретают совсем иной оборот».

Но как Ниманн мог сжульничать?

Читерство в онлайне – это одно. Но жульничать на обычных турнирах – невероятно сложно. Случаи были, например в 2015-м грузинский шахматист Гайоз Нигалидзе спрятал телефон с шахматной программой в туалете, а потом часто бегал якобы по нужде в кабинку. Нигалидзе быстро раскрыли и дисквалифицировали.

Но это, скорее, исключение. Как же мог сжульничать Ниманн?

Многих заинтересовала реплика Ханса после победы над Карлсеном: он сказал, что тем утром перед игрой случайно рассматривал именно тот вариант дебюта, который разыграл Карлсен, назвав это «нереальным совпадением». Но вот парадокс – раньше Карлсен так не играл, так что зачем вообще Ханс рассматривал этот дебют перед партией – непонятно.

Есть подозрение, что Ханс каким-то образом получил доступ к шахматному компьютеру Карлсена еще до игры, и таким образом узнал, что планирует соперник. Также есть возможность, что кто-то неизвестным образом сообщил эту информацию Ниманну уже во время партии.

Яна Непомнящего тоже спросили про сход Карлсена после третьего тура. Он сказал, что не знает причин и назвал игру Ниманна «более чем впечатляющей». При этом сделал вот такое лицо, что очень рассмешило Накамуру во время стрима:

«Вау! По-моему, его лицо говорит само за себя!» – сказал американец.

К слову, два года назад на одном из стримов Непомнящий сказал, что Ниманн, возможно, использует ботов во время игры онлайн. По его мнению, когда Ханс играет с кем-то известным, то делает все сам, но вот в других ситуациях его игра удивительным образом становится лучше.

Кстати, по мнению все того же Накамуры, Ханс Ниманн вообще ведет себя совсем не так, как гроссмейстер с рейтингом около 2700 – его анализ партий после игр очень слаб сам по себе.

С Хикару согласен и канадский шахматист Эрик Хансен: «Анализ Ниманна был непоследовательным. Мало того, что это было бессвязно, но он также был бессвязным в попытках дать пустые реплики. И в играх высшего уровня нет места удаче или случайности».

Как бы там ни было, Накамура считает так – Карлсен ни за что бы не снялся с турнира, если бы не был уверен в мошенничестве со стороны Ниманна: «Магнус ни за что не сделал бы такого за миллион лет, не сделал бы. Он – абсолютный игрок, чемпион мира. Он бы ни за что не снялся, если бы искренне не верил, что Ханс читерил. Магнус серьезно в этом убежден».

Ну а Ниманн тем временем в четвертом туре сыграл вничью с Алирезой Фируджой и лидирует в общем зачете.

Ждем продолжения истории?

Фото: eastnews.ru/AFP/ARUN SANKAR; Instagram/hans_niemann