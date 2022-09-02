На Всероссийской Спартакиаде завершились соревнования по скейтбордингу (теперь это олимпийский вид) – и там у нас необычный чемпион.

Ивон Мартинес живет в США и имеет американский паспорт, но это не помешало ему выиграть все на российском турнире.

• Мартинесу 22 года, на Спартакиаде он взял два титула – победил в дисциплинах «парк» и «стрит». Соревнования проходили в Москве – за этот регион, кстати, сейчас и выступает Ивон.

• Он родился в Санкт-Петербурге – правда, не в российском, а в Сент-Питерсберге во Флориде. Его мама – россиянка, папа – американец.

Ивон выступал на турнирах в США – впрочем, без особых успехов. За Россию он катается в 2019-м – у него уже был российский паспорт (как и американский), так что трудностей с документами не возникло.

Интересно, что спортсмен сам вышел на Федерацию скейтбординга России и попросился в состав.

Вот так рассказывал глава Федерации Илья Вдовин: «Раньше он выступал на коммерческих турнирах, где не учитывается принадлежность спортсмена к той или иной сборной. Иван очень неплохо катается, и он сам изъявил желание выступать за Россию, вышел на нас, написал, что чувствует в себе русскую кровь. Мы изучили его соревновательный опыт и пригласили».

• В США, помимо турниров, Мартинес подрабатывал доставщиком еды в Сан-Франциско, а в будущем планировал создать марку одежды – в том случае, если карьера скейтбордиста не получится.

• Первым его турниром за новую команду стал чемпионат Европы-2019 в Нижнем Новгороде – там Ивон дошел до полуфинала, но стал 21-м и за медали побороться не смог.

На чемпионате мира-2021 Мартинес тоже стал 21-м – правда, и уровень турнира был намного выше.

• Занятно, что до Евро-2019 Мартинес был в России только один раз, да и то в 10-летнем возрасте – приезжал к родственникам матери.

«Вся моя семья из России, и я хотел представлять ее. Когда мои родные узнали об этом, то были очень взволнованы и счастливы, гордились мной. Это не первый мой приезд в Россию, я уже был здесь в 2010 году. Хотя не в Нижнем Новгороде, а в Ленинградской области, в поселке Красный Бор у родственников», – рассказывал скейтбордист.

Три года назад Ивон не говорил по-русски, но активно изучал язык: «Совсем немного говорю по-русски, продолжаю его учить. Общаться в команде немного сложно, не все знают английский. Но ребята в сборной приняли очень хорошо, зовут меня Ваней, меня так обычно зовет мама».

• Победы на Спартакиаде – не первые российские титулы Мартинеса в карьере. В прошлом году он стал чемпионом России в дисциплине парк.

Со Спартакиадой, кстати, вышло странно – Федерация скейтбординга России полностью проигнорировала турнир. Нет ни новостей, ни каких-либо сообщений, да и на вопросы пользователей о турнире в соцсетях в федерации не отвечают.

Во всяком случае, Ивон заработал неплохие призовые – 800 тысяч рублей за две победы.

Фото: facebook.com/fedskate; globallookpress.com/Fabrizio Corradetti/LaPresse