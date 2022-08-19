Вот это Норвегия влипла! Там не тестировали юниоров на допинг, а теперь боятся отстранения от Олимпиады

Похоже, у норвежского спорта проблемы – вскрылась давняя дыра/серая зона в допинг-контроле юниоров.

Теперь стране грозит отстранение от крупных турниров (да-да, как было и с Россией) и другие санкции. Разбираемся.

В чем же дело?

Оказывается, в Норвегии действует закон, по которому спортсменов от 15 до 18 лет можно тестировать на допинг только с согласия родителей и после предварительного оповещения. Закон в силе давно, но в плане антидопинга его начали применять минимум 2 года назад, так что получается, что фактически за это время (а то и дольше) ни один спортсмен в возрастной категории не тестировался на внутри страны должным образом.

Проще говоря – проверок спортсменов-юниоров в Норвегии в последние 2 года не существовало.

Разумеется, это в корне расходится с требованиями Всемирного антидопингового кодекса. Интересно, что тревогу забили сами норвежцы (правда, непонятно, почему ждали два года) – Норвежское антидопинговое агентство (ADNO) и Национальный олимпийский комитет страны уже выступили с заявлениями о том, что ситуацию срочно нужно исправлять.

«Это вопрос первостепенной важности. Мы не хотим спорта, в котором можно до 18 лет принимать допинг и обходиться без тестов, что позволяет обмануть и получить несправедливое преимущество», – заявил глава антидопингового агентства Норвегии Андерс Сульхейм.

При этом национальные федерации были не в курсе.

«Это что-то совершенно новое для меня. Нужно найти решение – это мое четкое послание», – признается президент Норвежской гандбольной ассоциации Каре Гейр Лио.

Все настолько плохо?

Глава антидопингового агентства Сульхейм в ужасе – он считает, что в Норвегии есть юные спортсмены, которые пользуются ситуацией и употребляют запрещенные препараты.

«Именно в этом возрасте часто происходит знакомство с допингом. На юных спортсменов оказывается давление. Занятия спортом важны для многих. Нет сомнений, что в возрастной группе от 15 до 18 лет существует торговля запрещенными препаратами».

По словам Сульхейма, в 2018-м в этой возрастной группе протестировали более 100 спортсменов. Но потом Министерство культуры и семьи заявило, что законы страны не позволяют проверять молодых атлетов без согласия родителей – и проверки практически прекратились.

«Я не представляю, как таким спортсменам разрешать выступать на соревнованиях. Должен ли 17-летний юноша выигрывать международные соревнования по лыжным гонкам или играть в сборной по футболу без возможности пройти допинг-контроль, если один из его опекунов скажет «нет»? Получить согласие родителей на практике не так просто. А если кто-то говорит «нет», тогда возникают действительно интересные вопросы», – продолжает Сульхейм.

Чем это грозит Норвегии?

Норвежское антидопинговое агентство могут признать не соответствующим кодексу WADA. Последствия в потенциале тяжелые: от лишения финансирования со стороны WADA до глобального бана, подобному тому, который наложили на Россию в 2019-м.

Норвегию могут лишить права на принятие международных соревнований, а на чемпионаты мира и Олимпийские игры допускать местных спортсменов только под нейтральным флагом. В общем, почти то же самое, что происходит с российским спортом уже несколько лет.

Спортивные власти страны опасаются, что WADA применит санкции в 2023 году.

«Федерации могут потерять право участвовать в Олимпиадах и Паралимпиадах. Может быть запрещено проводить турниры на территории Норвегии. Конечно, это будет очень серьезно», – заявил генеральный секретарь НОК Норвегии Нильс Эйнар Аас.

«Мы не можем допустить перенос турниров, необходимо сесть за стол переговоров и найти решение. От запрета никто не выиграет», – сказал Каре Гейр Лио.

В 2023 и 2025 годах в Норвегии должны пройти чемпионаты мира по гандболу, а в 2026 и 2028 годах – чемпионаты Европы. В теории, страна может лишиться этих турниров. И это не считая массы этапов Кубка мира каждый сезон (особенно в зимних видах).

Как происходит процедура лишения соответствия?

Но все эти санкции – крайняя мера: маловероятно, что до этого дойдет.

Процедура лишения антидопингового агентства статуса соответствия – очень длительная. Сначала WADA должно установить факт нарушения, затем оно официально оповещает об этом национальное агентство и дает определенный срок на исправление. Сроки устанавливаются в зависимости от ситуации.

Затем, если нарушение все же не устранено, WADA передает дело в Комитет по соответствию. Тот, в свою очередь, опять обращается в агентство-нарушитель и пытается исправить ситуацию. Если и на этот раз ничего не выходит, что Комитет дает WADA рекомендацию о лишении агентства статуса соответствия.

Когда решение принято, агентству дается дорожная карта с указаниями, что именно нужно сделать, чтобы вернуть статус. При этом нарушитель может обжаловать это решение в CAS, как, например, это сделала Россия несколько лет назад.

В общем, времени на решение всех вопросов до серьезных санкций – более чем достаточно.

К тому же до лишения статуса дело может вообще не дойти – если агентство активно сотрудничает с WADA (а в случае с Норвегией так и будет), то его просто могут поместить в особый список наблюдения (watchlist), не накладывая санкций.

В январе 2022-го WADA убрало из этого списка сразу 11 антидопинговых агентств: трех коммун Бельгии, а также Греции, Ирана, Латвии, Нидерландов, Португалии, Испании и Узбекистана. У всех были нарушения, но с ними быстро справились – никакого наказания не последовало.

А в октябре-2021 WADA лишило статуса соответствия агентства Таиланда и Индонезии – тоже, кстати, из-за рассинхрона с местным законодательством. Но санкции как следует применить не успели – уже в феврале их восстановили.

Как Норвегия решает проблему?

Сейчас местные спортивные власти активно взаимодействуют с Министерством культуры и семьи Норвегии. Выход видят только один – изменение закона.

«Нам нужна правовая основа, которая позволит несовершеннолетним проходить тестирование на допинг без согласия родителей», – отметил глава НОК Нильс Эйнар Аас.

Впрочем, само Министерство не торопится с этим вопросом. Оказывается, о неприятностях знали еще в марте – тогда спортивные чиновники отправили письмо в Министерство, но с тех пор так ничего и не сделано.

В Министерстве считают, что такие дела нужно рассматривать обстоятельно – спешка ни к чему. Хотя все же и пообещали обсудить проблему еще до конца лета.

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Скорее всего, этот ребус решится без серьезных последствий для Норвегии – времени много, а Министерство культуры и семьи наверняка пойдет навстречу антидопинговым структурам.

Но все же остаются вопросы: если в стране знали о прорехе в законе еще 2 года назад (возможно – даже больше, ведь Сульхейм ссылается на 2018-й), то почему молчали и ничего не делали? И почему WADA до сих пор все это было неизвестно?

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst, Maja Hitij, Michel Cottin/Agence Zoom; antidoping.no