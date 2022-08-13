Прыгун Лысенко вернулся после бана за выдуманную больницу. В эти 4 года он поработал шофером и доставщиком, а теперь – побеждает!

Серебряный призер ЧМ-2017 по прыжкам в высоту Данил Лысенко вернулся в спорт после 4-летнего бана за подделку медицинской справки.

В 2018-м этот скандал обрушил все надежды нашей легкой атлетики на возвращение, но теперь Лысенко снова в деле и, по крайней мере, удивляет результатами: выиграл локальный турнир, перелетев очень достойные 2,31 м.

Сначала – экскурс для тех, кто потерял из виду суперталантливого прыгуна.

• Детектив начался в 2018-м – Данил пропустил три допинг-теста в течение года и автоматически получил отстранение. На этом все могло и закончиться (и возвращение случилось бы намного раньше), но Лысенко вместе с руководством ВФЛА все испортил. Причем не только для себя, но и вообще для российской легкой атлетики.

Данил пошел в CAS, чтобы оспорить отстранение и два пропуска из трех. Вот только для доказательства предоставил арбитрам поддельные документы – справку, выписанную несуществующим врачом в несуществующей клинике, еще и наврал про попадание в ДТП (как алиби одному из пропусков) .

Махинации быстро вскрылись – выяснилось, что Лысенко помогали коллективно: исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, экс-начальник отдела спортивных программ Елена Орлова, бывший антидопинговый координатор Елена Иконникова, тренер Евгений Загорулько, глава ВФЛА (на тот момент) Дмитрий Шляхтин и глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян.

Всех дисквалифицировали на 4 года, ВФЛА получила штраф в 10 млн долларов, а Лысенко за эти фокусы дали сразу 6 лет – правда, простили 2 года за сотрудничество со следствием и зачли еще 2 года простоя с 2018 по 2020-й в срок отстранения.

• Во время дисквалификации Лысенко пришлось практически завязать со спортом – он работал водителем грузовика на строительную компанию, а в начале пандемии трудился доставщиком еды .

В апреле 2021-го скончался многолетний тренер Данила – Евгений Загорулько. Неизвестно в деталях, с кем и как занимался Лысенко с тех пор, но 3 августа этого года его новым тренером официально указан олимпийский чемпион Сиднея-2000 Сергей Клюгин.

«Я являюсь тренером Данила Лысенко. Считаю, что потенциал этого спортсмена не раскрыт до конца, он способен прыгать высоко после длительного перерыва», – рассказал Клюгин.

• Потенциал у Лысенко и правда серьезный – он брал серебро на ЧМ-2017, а годом позже установил личный рекорд в 2,40 м на этапе «Бриллиантовой лиги». Из россиян выше не прыгал никто, только у советского атлета Игоря Палкина результат мощнее – 2,41 .

Из наших действующих прыгунов у Лысенко – лучший личный рекорд. Участники Олимпиады-2020 Илья Иванюк и Михаил Акименко имеют в активе результаты 2,37 и 2,35 соответственно. Мировой рекорд Хавьера Сотомайора (2,45) держится почти 30 лет.

• Отстранение Лысенко закончилось 3 августа, а уже 13-го он вышел на первые соревнования за 4 года. На Кубке Свердловской области Данил победил с неплохой высотой – 2,31, опередив того же Иванюка.

С таким результатом Лысенко оказался бы 5-м на ЧМ-2022 и 8-м в Токио-2020. Еще раз: это после 4-летнего отстранения и скомканной подготовки – с паузами и сложностями.

«Я не тренировался 3,5 года. Только в январе и феврале приступил к активным тренировкам.

Сейчас очень сложно говорить о международных стартах россиян, особенно с моей ситуацией. Пока ничего не могу сказать, но надеюсь, что через какое‑то определенное время у меня и у других российских атлетов появится такая возможность», – рассказал Лысенко «Матч ТВ».

• Сам Данил настроен на выступление в Париже-2024 – в плане возраста все очень реально, во время Игр ему будет всего 27 лет. Например, Мутазу Баршиму и Джанмарко Тамбери было больше, когда они поделили золото Игр в Токио – катарцу 30, итальянцу 29.

«Олимпийские игры в Париже уже довольно скоро, сделаю все возможное, чтобы попасть на них», – признавался Лысенко полгода назад.

Но тут от Данила ничего не зависит – велика вероятность, что наших спортсменов вообще не пустят на Игры-2024.

А с легкой атлетикой еще сложнее – эпопея с нейтральным статусом длится почти 7 лет и вряд ли скоро закончится. Лысенко – с его скандальным прошлым – нейтральный статус точно не дадут, так что попадание в Париж для Данила = чудо.