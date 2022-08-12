Запоздалый прием олимпийцев, пропустивших встречу с Путиным. Большунов и Щербакова получили ордена – в «Лужниках», но без зрителей

В «Лужниках» награждали чемпионов Пекина-2022 (и не только) – и это уже вторая церемония после Олимпиады. Все прошло относительно камерно – не в чаше с десятками тысяч зрителей, а в одном из-залов арены, только среди своих.

Большунова вы, конечно, узнали

• Большую часть медалистов зимних Игр чествовали еще в апреле – награды олимпийским чемпионам в Кремле вручил президент России Владимир Путин, а остальных призеров принимали помощник президента Игорь Левитин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Впрочем, наградили тогда не всех – на встрече с Путиным не было, пожалуй, наших главных героев Олимпиады : Александра Большунова, Анны Щербаковой – единственных, кто завоевал в Пекине личное золото. А еще не приехали Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина (то есть – женская золотая эстафета почти в полном составе) и Сергей Устюгов (финишер у лыжников)

Юлия Ступак – забойщица лыжной эстафеты, на первом этапе сбросила главных соперниц

Татьяна Сорина

Правда, конкретные причины для пропуска имелись только у Большунова – у него в те даты проходила операция по поводу зубов. С остальными же сложнее – Устюгов вроде бы пропускал встречу с президентом по семейным обстоятельствам (возможно, пополнение – в апреля у Сергея родился сын), Сорина и Ступак восстанавливались после трудного сезона, по Непряевой нет никакого понимания.

Наталья Непряева – не только олимпийская чемпионка, но и действующая обладательница Кубка мира

А Анна Щербакова, казалось, и вовсе не собиралась в Кремль – не уходила на карантин и штатно каталась в шоу накануне награждения.

• Специально для пропустивших организовали новое награждение – непонятно только, почему вдруг почти 4 месяца спустя. И объявили о нем лишь два-три дня назад.

Теперь никакой карантин не требовался, да и награждал не Путин, а Левитин (без Чернышенко). Заодно отметили еще почти сотню человек из нашего спорта по итогам летней Олимпиады в Токио-2020 (спустя год) – например, президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, главного тренера сборной по синхронному плаванию Татьяну Покровскую и почетного президента Федерации фигурного катания России Валентина Писеева (на фото ниже).

• Вот так о церемонии рассказали сами организаторы: «Награждены тренеры, врачи и специалисты, благодаря которым, в условиях беспрецедентных санкций и давления со стороны Запада, российские спортсмены добились высоких результатов на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио» .

А вот и мнение самого Левитина: «Мы все хорошо помним сложности, которые вы испытали в Токио и Пекине. Игры проходили в условиях ковида, сложной логистики. Это стало дополнительным испытанием для нас. Тем ценнее была каждая медаль. Вся страна испытывала невероятные эмоции, глядя на наших героев.

Лидерами в Токио стали представители борьбы, фетхования, спортивной гимнастики, пулевой стрельбы. В Пекине наиболее успешными стали представители лыжных гонок и фигурного катания. Ваши выступления – выдающиеся. За каждым успехом наших спортсменов – большой труд тренеского корпуса, спортивных федераций, врачей».

• Уже известно, что награждение все равно вмешалось в планы наших спортсменов – например, Большунов, Непряева и Ступак на три дня позже начнут сбор группы Юрия Бородавко в Терсколе.

Хотя вряд ли это серьезно помешает подготовке – Большунов в конце августа вообще собирался выступать на соревнованиях по гребле, но потом отказался от идеи.

• Лыжнику, кстати, вручили орден Александра Невского – такой уже есть двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Вячеслава Веденина, а в 2020-м им наградили Дмитрия Губерниева . Щербаковой, Ступак, Непряевой и Сориной дали орден Дружбы. Почему-то нет информации о награждении Устюгова – не вполне понятно, присутствовал он все-таки в Лужниках или нет.

Тарпищев получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени удостоены Покровская, почетный президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Валерий Сысоев, а президенту Федерации спортивной гимнастики России Василию Титову вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко и старший тренер Валентина Родионенко удостоены ордена Почета.

• На награждении многие выступали с речью . Например, Шамиль Тарпищев рассказал о развитии спорта в России: «Для нас всех это волнительные минуты. Честь находиться вместе с вами. Сейчас у многих на слуху попытки исключить Россию из мирового сообщества. Наша задача сейчас – развивать наш спорт внутри страны.

Создание условий для развития спорта невозможно без создания спортивной инфраструктуры. Все федерации заинтересованы в этой работе и готовы принять участие в этих инициативах. Технологически мы можем опережать Запад своими методическими разработками».

Большунов поблагодарил государство: «Выражаю огромную благодарность государству за поддержку. Нам всегда идут на встречу. Наши труды реально оцениваются, мы получаем такие награды. Хочу поблагодарить всю нашу лыжную команду, наши семьи, наших родителей, без которых достичь этих результатов невозможно.

Сейчас мы нуждаемся в организации соревнований как в России, так и за ее пределами. Мы хотим соревноваться с сильнейшими. Все виды спорта от этого выигрывают. Надеюсь, что все соревнования внутри страны будут реализованы, а мы не подведем».

Как и Анна Щербакова: «Для меня огромная честь получить столь высокую награду. Долгий спортивный путь невозможно пройти в одиночку, поэтому хочу поблагодарить свою семью, тренеров, федерацию за их заботу. Также хочу сказать спасибо нашему государству за развитие и поддержку спортсменов. Здесь хочется вспомнить наш предолимпийский сбор в Красноярске, где все условия были максимально приближены к Олимпиаде.

Мы жили и тренировались в пузыре, чувствовали себя в безопасности, а также смогли адаптироваться к часовому поясу. Отдельная благодарность за встречу по итогам Олимпиады, нам было очень важно и приятно почувствовать такую невероятную поддержку, которой нам не хватало на Олимпиаде из-за ограничений».

А почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев пошел дальше и обратился лично к Путину: «Хочу сказать слова благодарности Владимиру Владимировичу за то, что в 2007 году он помог фигурному катанию.

Тогда я искал спонсоров и подошел к Владимиру Владимировичу, объяснил ситуацию. Он пригласил (Владимира) Кожина и сказал: «Вы что, не можете помочь? Они просят копейки». Эта ситуация привела к тому, что наши фигуристы являются лидерами во всем мире».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович