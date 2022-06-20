«Я устала прятаться». Юниорка, потерявшая волосы, бьет рекорды в плавании – что с ней?

Если вы сморите ЧМ-2022 по водным видам в Будапеште (хотя без наших спортсменов трансляций на ТВ нет), то наверняка заметили американскую пловчиху без волос на голове

Она взяла бронзу в комплексном плавании.

Знакомьтесь – это Леа Хэйес, ей 16 лет, большую часть жизни она страдает от аутоиммунного заболевания.

• Хэйес пришла в плавание в 7 лет – тогда же у нее начали выпадать волосы по всему телу. У девочки диагностировали аутоиммунную алопецию – это состояние, когда организм по неизвестной причине начинает атаковать собственные волосяные фоликулы.

Поначалу Леа стеснялась и носила парик. Но однажды он упал с головы – и это увидели одноклассники. На следующий день Леа заявила – с нее хватит притворства. «Леа сказала мне, что устала прятаться», – вспоминала учительница Шанна Пикони.

Хэйес пришла в школу без парика и во время ланча рассказала всем 100 четвероклассникам в столовой о своей болезни – и с тех пор не надевала парик.

• Леа поняла: нет смысла стыдиться – поэтому и плавает без шапочки. Это сигнал всему миру, что Леа уверена в себе и не стесняется внешности.

«Она верит в себя больше, чем любой другой спортсмен, которого я когда-либо тренировал. С ней очень просто работать», – говорила тренер Нэнси Хупер. Тренер считает, что болезнь помогла Хэйес обрести уверенность и стать сильнее.

• Леа не особенно надеялась отобраться в команду на чемпионат мира. В прошлом году она уже участвовала в отборе на Олимпиаду в Токио на трех дистанциях, но все мимо.

В этом апреле у нее диагностировали стрессовый перелом стопы. Несмотря на травму, она все равно решила выступать на отборе. И удачно – отобралась сразу на двух дистанциях (200 и 400 м комплексом). Причем на коронных 200 м ее сначала дисквалифицировали – судья увидел фальстарт. Но позже дисквалификацию отменили.

Леа не скрывала радости: «Попасть в команду – это настоящий сюрприз. Я стояла на подиуме и фотографировалась с этими невероятными атлетами и думала: «О, боже!» Я даже немного поговорила с Кэти Ледеки и Лили Кинг. Как такое возможно?»

• Дебютный чемпионат мира уже сложился для Леа крайне удачно – бронза на 200 м комплексом и юниорский мировой рекорд (2.08,91). Хэйес побила результат китаянки Юй Итин – та проплыла на Олимпиаде-2020 за 2.09,57. То есть Леа сбросила с рекорда сразу почти 7 десятых – очень мощно для этой дистанции.

Впереди еще 400 м комплексом – там у Леа шансов меньше, но все реально.

Фото: Gettyimages.ru/John Sciulli; REUTERS/Bernadett Szabo, Lisa Leutner