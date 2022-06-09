«Вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов». Мария Ласицкене отчитала Томаса Баха

Почти всю карьеру олимпийской чемпионке по прыжкам в высоту Марии Ласицкене приходилось труднее, чем иностранным соперницам – суммарно она пропустила несколько сезонов по не зависящим от себя причинам.

Из-за допинговой эпопеи в российской легкой атлетике Ласицкене завоевала большинство титулов в нейтральном статусе – под флагом страны она побеждала только на ЧМ-2015.

Наша федерация до сих пор не восстановлена, но теперь и гипотетический нейтральный статус не поможет – после мартовской рекомендации МОК наши легкоатлеты (как и спортсмены из многих других видов) отстранены от соревнований.

Ниже – открытое письмо Ласицкене главе МОК Томасу Баху. Мария взяла его тезисы последних дней/недель и развернуто прокомментировала их.

«Не должно быть никаких санкций за то, что у кого-то просто есть паспорт определенной страны», – Бах

Мистер Бах,

Меня зовут Мария Ласицкене. Я – олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжке в высоту. Не уверена, что вы знаете меня, так как, исходя из ваших последних заявлений и решений, вы уже гораздо ближе к политике и все дальше от атлетов и профессионального спорта в целом.

Но я прекрасно помню, как вы закрыли глаза на то, что нынешний член МОК Себастьян Коу не допустил меня до Игр-2016 просто потому, что я родилась в России.

Из последних семи лет суммарно я около четырех не имела возможности выступать на международных соревнованиях, хотя лично ко мне никогда не было никаких претензий. Кроме одной... Международная ассоциация легкоатлетических федераций при любой возможности достает из рукава козырь в виде моего российского паспорта.

И вы спускаете им это с рук. Сейчас они делают это вновь, но уже непосредственно с вашей подачи.

«Права всех, кто не поддерживает военные действия, должны уважаться в соответствии с нашими правилами и международным правом», – Бах

Мои основные коллеги по сектору – украинские девочки, и я до сих пор не знаю, что им сказать и как смотреть им в глаза. Они, их друзья и родственники переживают то, что не должен переживать ни один человек. Я уверена, что всего этого никогда не должно было быть. И никакие доводы не убедят меня в обратном.

Но вы всего этого не знаете, вы предпочитаете не вникать в то, что атлеты, живущие в России, думают и как живут с тем, что происходит в Украине. Если бы вы реально переживали за судьбы спортсменов, то не требовали бы от них высказываться на эту тему, а попытались бы благодаря спорту объединить мир. Но вы выбрали самое простое для вас решение: отстранить всех по принципу гражданства.

«В ряде стран была проявлена агрессия против российских спортсменов, и мы не могли гарантировать их безопасность на международных соревнованиях… Наша задача — сохранить спорт за пределами политических трендов», – Бах

Вы говорите, что отстранили россиян из-за опасений по поводу нашей безопасности, но это неправда. Выступления теннисистов по всему миру лишний раз это доказывают. Болельщики влюбляются в атлетов не по национальному признаку, а благодаря тому, что те демонстрируют на соревнованиях.

Хотя, на мой взгляд, олимпийскому движению и спорту в целом уже давно пора отказаться от использования национальных флагов и гимнов на всех турнирах.

Любое принимаемое решение должно приносить результат, но то, что сделали вы, не остановило конфликт [термин изменен для соответствия требованиям законодательства РФ – Sports.ru], а наоборот, зародило новый – околоспортивный, сдержать который уже невозможно.

Я не сомневаюсь, что вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов. Ведь тогда вам придется признать, что все эти месяцы вы нарушали хартию МОК, а уставы международных федераций превратились из реальных документов в никому не нужные бумаги.

Но я прошу вас перестать перекладывать ответственность за происходящее в спортивном мире с себя на якобы «заботу о российских атлетах». Президенту МОК не к лицу заниматься подобными вещами.

Мария Ласицкене, олимпийская чемпионка-2020, действующая трехкратная чемпионка мира.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; globallookpress.com/BEAUTIFUL SPORTS/Olaf Rellisch; Gettyimages.ru/Lintao Zhang