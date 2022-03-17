Где еще можно увидеть Валиеву, Большунова и Латыпова? «Матч ТВ» насел на биатлон, а Первый создал фигурный Кубок и забрал лыжи в Сыктывкаре

После Олимпиады-2022 наши спортсмены в подавляющем большинстве остались без международных соревнований, но все-таки зимний сезон не завершен.

В программе на ближайшие недели: чемпионаты России по лыжам и биатлону, альтернатива ЧМ для фигуристов и Паралимпиада для своих – и все это на российских каналах.

Биатлонисты посоревнуются с Беларусью на открытом чемпионате России (и уже встретились в Уфе)

У финала Кубка России в Уфе (12-16 марта) экстренно изменили формат, сделав старт международным: помимо наших выступили белорусские биатлонисты, которые и выиграли большую часть гонок (4 из 6).

Запомнился турнир еще и скандалом с лыжами – инвентарь лидеров сборной остался в Москве, так как по контракту они не могут использовать его на внутренних турнирах, а региональный сервис (и личный набор пар) уступает основному. Отчасти из-за этого в гонках доминировали белорусы (особенно у мужчин – 3 победы), которые приехали в Уфу с таким же сервисом, как и на Кубок мира.

Впереди – чемпионат России в Тюмени, где опять побежит почти вся наша основа, регионы + частично сборная Беларуси. Возможно, выступит бронзовый призер ЧМ-2021 Анна Сола, а вот Алимбековой, Лещенко и Смольского, видимо, ждать уже не стоит.

Зато, скорее всего, в Тюмени увидим чемпионку мира-2015 Екатерину Юрлову – это будет ее первый старт в биатлоне с сезона-2019/20.

Чемпионат пройдет с 30 марта по 3 апреля, в программе спринты, масс-старты, классические и смешанные эстафеты (в том числе – сингл-микст). Трансляции по максимуму на «Матч ТВ» – все точно так же, как и на Кубке мира: со множеством интервью (до и после гонок), работой студии и Дмитрием Губерниевым.

Чемпионат России по биатлону-2022

Тюмень

Расписание гонок

30 марта

Спринт, мужчины

9:00

Спринт, женщины

12:30

31 марта

Смешанная эстафета

9:00

Сингл-микст

11:30

2 апреля

Эстафета, женщины

9:00

Масс-старт, мужчины

12:30

3 апреля

Масс-старт, женщины

9:00

Эстафета, мужчины

11:00

В лыжах – отдельный турнир для олимпийцев и чемпионат России без Устюгова, Сориной и Ступак (зато на Первом канале!)

У лыжников впереди два старта: уже начался отдельный турнир для сборников в Кирово-Чепецке, а дальше традиционный чемпионат России.

Старты в Кирово-Чепецке (под названием «Олимпийцы России») организовали в качестве замены Кубку мира – там выступают только члены основной и юниорской сборных. Лидеры в деле: Александр Большунов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Наталья Непряева и другие. Нет Сергея Устюгова – на чемпионате России он тоже не побежит; как и олимпийские чемпионки Юлия Ступак и Татьяна Сорина – по словам Елены Вяльбе, у обеих запланированы операции.

В Кирово-Чепецке с 17 по 20 марта пройдут три гонки: классический спринт, разделки свободным стилем и гонки преследования классикой.

Чемпионат России в Сыктывкаре – с 26 марта по 3 апреля. Программа убойная: коньковые спринты, скиатлоны, классические разделки, командные спринты, эстафеты и марафоны. Трансляции забрал – внимание – Первый канал!

Чемпионат России по лыжным гонкам-2022

Сыктывкар

Расписание гонок

26 марта

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

27 марта

Скиатлон, мужчины

Скиатлон, женщины

29 марта

10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины

15 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины

30 марта

Командный спринт, классический стиль, мужчины и женщины

1 апреля

Эстафета, мужчины

Эстафета, женщины

2 апреля

30 км, свободный стиль, женщины

3 апреля

50 км, свободный стиль, мужчины

Кубок Первого канала заменит чемпионат мира по фигурному катанию – некоторые эфиры даже пойдут в параллель

У фигуристов чемпионат России традиционно вынесен на декабрь (в отличие от тех же биатлона и лыж), так что в программе сезона остался только шоу-турнир – Кубок Первого канала.

Изначально он планировался в начале марта в Сочи, но потом его отправили в Москву, а дальше и вовсе в Саранск. КПК состоится ровно в те же даты, что и чемпионат мира в Монпелье, на который наших фигуристов не пустили. Больше того, в некоторые дни прокаты в Мордовии пойдут в стык в соревнованиями во Франции.

И это точно не совпадение. Вот что сказал глава Федерации фигурного катания Александр Горшков: «Кубок Первого канала пройдет в Саранске, сроки – та же неделя, что и чемпионат мира. Только чемпионат мира начнется на день раньше. Случайно это или нет? Это вопрос из категории «догадайтесь сами».

На турнире поучаствуют две команды, как и год назад – «Время первых» и «Красная машина». Капитанов выберут позже из участников, а прошлогодние капитаны Алина Загитова и Евгения Медведева выступят в роли ведущих и группы поддержки команд.

На Кубок заявлены почти все лидеры, участники Олимпиады в Пекине: не увидим только Диану Дэвис и Глеба Смолкина, а также Александру Трусову, которая все еще не отошла от итогов личного турнира.

Кубок Первого канала

Саранск

25 марта

Прыжковый фестиваль

18.00

26 марта

Короткие программы

17.00

27 марта

Произвольные программы

17.00

Показательные выступления

Участники командного турнира:

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Женщины: Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин.

Пары: Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

У паралимпийцев – Игры в Ханты-Манскийске с Беларусью, Таджикистаном и Арменией

Для паралимпийцев, которых попросили уехать из Пекина в день старта, оперативно сделали отдельную Паралимпиаду – она получила название «Мы вместе. Спорт» и проходит с 17 по 20 марта в Ханты-Мансийске.

Помимо россиян участвуют спортсмены из Беларуси, Таджикистана и Армении. Программа полностью соответствует классической Паралимпиаде – 6 видов спорта, церемонии открытия и закрытия.

Соревнования идут в ледовом дворце «Юграмегаспорт», «Арена-Югра», центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко и горнолыжном комплексе «Хвойный Урман».

Замглавы комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту, депутат Сергей Бурлаков в восторге от идеи: «Это будут самые патриотичные соревнования России за всю историю XXI века. Такого уровня единения и сопереживания нашим атлетам мы еще не испытывали... Не сомневаюсь, что альтернативная Паралимпиада побьет все рекорды по количеству просмотров.

Болеть за наших паралимпийцев – не просто вопрос спортивных предпочтений, теперь это вопрос патриотизма, дело чести и гражданский долг каждого россиянина».

«Матч ТВ» покажет турнир в полном объеме.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Рамиль Ситдиков, Антон Денисов