Где еще можно увидеть Валиеву, Большунова и Латыпова? «Матч ТВ» насел на биатлон, а Первый создал фигурный Кубок и забрал лыжи в Сыктывкаре

После Олимпиады-2022 наши спортсмены в подавляющем большинстве остались без международных соревнований, но все-таки зимний сезон не завершен.
В программе на ближайшие недели: чемпионаты России по лыжам и биатлону, альтернатива ЧМ для фигуристов и Паралимпиада для своих – и все это на российских каналах.
Биатлонисты посоревнуются с Беларусью на открытом чемпионате России (и уже встретились в Уфе)
У финала Кубка России в Уфе (12-16 марта) экстренно изменили формат, сделав старт международным: помимо наших выступили белорусские биатлонисты, которые и выиграли большую часть гонок (4 из 6).
Запомнился турнир еще и скандалом с лыжами – инвентарь лидеров сборной остался в Москве, так как по контракту они не могут использовать его на внутренних турнирах, а региональный сервис (и личный набор пар) уступает основному. Отчасти из-за этого в гонках доминировали белорусы (особенно у мужчин – 3 победы), которые приехали в Уфу с таким же сервисом, как и на Кубок мира.
Впереди – чемпионат России в Тюмени, где опять побежит почти вся наша основа, регионы + частично сборная Беларуси. Возможно, выступит бронзовый призер ЧМ-2021 Анна Сола, а вот Алимбековой, Лещенко и Смольского, видимо, ждать уже не стоит.
Зато, скорее всего, в Тюмени увидим чемпионку мира-2015 Екатерину Юрлову – это будет ее первый старт в биатлоне с сезона-2019/20.
Чемпионат пройдет с 30 марта по 3 апреля, в программе спринты, масс-старты, классические и смешанные эстафеты (в том числе – сингл-микст). Трансляции по максимуму на «Матч ТВ» – все точно так же, как и на Кубке мира: со множеством интервью (до и после гонок), работой студии и Дмитрием Губерниевым.
Чемпионат России по биатлону-2022
Тюмень
Расписание гонок
30 марта
Спринт, мужчины
9:00
Спринт, женщины
12:30
31 марта
Смешанная эстафета
9:00
Сингл-микст
11:30
2 апреля
Эстафета, женщины
9:00
Масс-старт, мужчины
12:30
3 апреля
Масс-старт, женщины
9:00
Эстафета, мужчины
11:00
В лыжах – отдельный турнир для олимпийцев и чемпионат России без Устюгова, Сориной и Ступак (зато на Первом канале!)
У лыжников впереди два старта: уже начался отдельный турнир для сборников в Кирово-Чепецке, а дальше традиционный чемпионат России.
Старты в Кирово-Чепецке (под названием «Олимпийцы России») организовали в качестве замены Кубку мира – там выступают только члены основной и юниорской сборных. Лидеры в деле: Александр Большунов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Наталья Непряева и другие. Нет Сергея Устюгова – на чемпионате России он тоже не побежит; как и олимпийские чемпионки Юлия Ступак и Татьяна Сорина – по словам Елены Вяльбе, у обеих запланированы операции.
Почему разрушаются лыжные гонки? FIS отменила четверть стартов, отстранила Россию (не желая этого) и застыла в форматах
В Кирово-Чепецке с 17 по 20 марта пройдут три гонки: классический спринт, разделки свободным стилем и гонки преследования классикой.
Чемпионат России в Сыктывкаре – с 26 марта по 3 апреля. Программа убойная: коньковые спринты, скиатлоны, классические разделки, командные спринты, эстафеты и марафоны. Трансляции забрал – внимание – Первый канал!
Чемпионат России по лыжным гонкам-2022
Сыктывкар
Расписание гонок
26 марта
Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
27 марта
Скиатлон, мужчины
Скиатлон, женщины
29 марта
10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины
15 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины
30 марта
Командный спринт, классический стиль, мужчины и женщины
1 апреля
Эстафета, мужчины
Эстафета, женщины
2 апреля
30 км, свободный стиль, женщины
3 апреля
50 км, свободный стиль, мужчины
Кубок Первого канала заменит чемпионат мира по фигурному катанию – некоторые эфиры даже пойдут в параллель
У фигуристов чемпионат России традиционно вынесен на декабрь (в отличие от тех же биатлона и лыж), так что в программе сезона остался только шоу-турнир – Кубок Первого канала.
Изначально он планировался в начале марта в Сочи, но потом его отправили в Москву, а дальше и вовсе в Саранск. КПК состоится ровно в те же даты, что и чемпионат мира в Монпелье, на который наших фигуристов не пустили. Больше того, в некоторые дни прокаты в Мордовии пойдут в стык в соревнованиями во Франции.
И это точно не совпадение. Вот что сказал глава Федерации фигурного катания Александр Горшков: «Кубок Первого канала пройдет в Саранске, сроки – та же неделя, что и чемпионат мира. Только чемпионат мира начнется на день раньше. Случайно это или нет? Это вопрос из категории «догадайтесь сами».
На турнире поучаствуют две команды, как и год назад – «Время первых» и «Красная машина». Капитанов выберут позже из участников, а прошлогодние капитаны Алина Загитова и Евгения Медведева выступят в роли ведущих и группы поддержки команд.
На Кубок заявлены почти все лидеры, участники Олимпиады в Пекине: не увидим только Диану Дэвис и Глеба Смолкина, а также Александру Трусову, которая все еще не отошла от итогов личного турнира.
У фигуристов бурная весна даже без стартов: Щербакова и Загитова в проекте Тутберидзе, а Трусова и выступит у Этери, и вернет долг Плющенко
Кубок Первого канала
Саранск
25 марта
Прыжковый фестиваль
18.00
26 марта
Короткие программы
17.00
27 марта
Произвольные программы
17.00
Показательные выступления
Участники командного турнира:
Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.
Женщины: Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.
Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин.
Пары: Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
У паралимпийцев – Игры в Ханты-Манскийске с Беларусью, Таджикистаном и Арменией
Для паралимпийцев, которых попросили уехать из Пекина в день старта, оперативно сделали отдельную Паралимпиаду – она получила название «Мы вместе. Спорт» и проходит с 17 по 20 марта в Ханты-Мансийске.
Помимо россиян участвуют спортсмены из Беларуси, Таджикистана и Армении. Программа полностью соответствует классической Паралимпиаде – 6 видов спорта, церемонии открытия и закрытия.
Соревнования идут в ледовом дворце «Юграмегаспорт», «Арена-Югра», центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко и горнолыжном комплексе «Хвойный Урман».
Замглавы комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту, депутат Сергей Бурлаков в восторге от идеи: «Это будут самые патриотичные соревнования России за всю историю XXI века. Такого уровня единения и сопереживания нашим атлетам мы еще не испытывали... Не сомневаюсь, что альтернативная Паралимпиада побьет все рекорды по количеству просмотров.
Болеть за наших паралимпийцев – не просто вопрос спортивных предпочтений, теперь это вопрос патриотизма, дело чести и гражданский долг каждого россиянина».
«Матч ТВ» покажет турнир в полном объеме.
Расписание Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт»
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Рамиль Ситдиков, Антон Денисов
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