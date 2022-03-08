Допинг-эпопея, из-за которой зависло золото Сочи-2014: что решат по Евгению Устюгову? Развязка близка

В мае 2022-го наконец-то решат вопрос с нашим биатлонным золотом Сочи-2014 в мужской эстафете – Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дело Евгения Устюгова, а заодно и Светланы Слепцовой.

Эта эпопея тянется уже 4 года.

Ниже – все подробности, если вы уже забыли про это дело или так до конца и не разобрались (а запутаться и правда легко).

• Слепцову и Устюгова дисквалифицировали в феврале 2020-го на основании данных из Московской антидопинговой лаборатории, дела завели еще в 2018-м.

Слепцову наказали за использование остарина на 2 года с 11 февраля 2020-го, аннулированы все ее результаты в сезоне-2013/14. Устюгова признали виновным в употреблении оксандролона и дисквалифицировали с 13 февраля 2020-го, все результаты с 27 августа 2013-го и до весны 2014-го (то есть до конца карьеры) аннулированы.

• Светлана от возможного бана пострадает не сильно – в сезоне-2013/14 она пробежала две гонки на Кубке IBU (победа в спринте Бейтостолена и 48-е место в спринте в Идре) и эстафету на Кубке мира, где наша сборная стала шестой.

Дело скорее в репутации, а не в крупных материальных потерях.

У Устюгова в потенциале все намного сложнее. Он провел полноценный сезон на Кубке мира, став 19-м в общем зачете: два личных подиума, два попадания в топ-3 в эстафетах, несколько заездов в топ-10.

Но самое важное – Евгений рискует потерять эстафетное золото Сочи-2014, как и Антон Шипулин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко, которые бежали вместе с ним ту гонку.

• Заседание CAS по Слепцовой и Устюгову переносили несколько раз. Сначала его запланировали на 20 октября 2020-го, но сдвинули на неопределенный срок из-за коронавируса. Позже новой датой назначили октябрь 2021-го, но и тогда ничего не удалось провести – на этот раз из-за самих россиян.

«Я могу подтвердить, что процесс сбора доказательств завершен. Однако у юристов, представляющих интересы спортсменов, есть вопросы по некоторым элементам доказательного дела, это и способствовало задержке.

Что касается BIU, мы были и готовы к любым слушаниям», – сообщил глава независимого органа по борьбе с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) Грег Маккенна.

Слушания перекинули на март 2022 года, но потом сроки опять сдвинулись, правда, на этот раз незначительно – дела рассмотрят 4-6 мая.

• Если CAS оставит наказание в силе, то шансов сохранить золото Сочи-2014 практически не останется. Можно пойти в Федеральный суд Швейцарии, но там рассматривают только нарушения в самом судебном процессе со стороны CAS, так что вряд ли это поможет.

Даже если Устюгова оправдают, победа в сочинской эстафете все равно останется под угрозой. Потому что против Евгения открыто еще одно допинговое дело, которое затрагивает почти всю его карьеру на топ-уровне – с 2010-го по 2014-й.

IBU посчитал подозрительными отклонения в биопаспорте Устюгова, а в октябре 2020-го антидопинговая панель CAS встала на сторону Федерации и аннулировала все результаты биатлониста за четыре года.

Вместе с этим Устюгов лишился не только победы в Сочи, но и золота с бронзой Ванкувера-2010 (масс-старт и эстафета соответственно), а еще двух серебряных медалей ЧМ-2011 в Хантах (тоже масс-старт и эстафета).

Но и это дело еще не закрыто – Устюгов сразу подал апелляцию в CAS (да, антидопинговая панель CAS и сам CAS – разные вещи), а заодно в Федеральный суд Швейцарии. Причем апелляцию в швейцарском трибунале должны рассмотреть раньше, чем в CAS, только с того же октября 2020-го никаких новостей по этой теме не было. До сих пор непонятно, когда и что рассмотрят и рассмотрят ли.

Почти наверняка можно сказать одно – в мае CAS вынесет решение только по сезону-2013/14 и оксандролону, а вот по Ванкуверу и биопаспорту, видимо, когда-то позже.

Фото: globallookpress.com/Andreas Gebert/dpa; РИА Новости/Евгений Биятов, Михаил Мокрушин, Алексей Филиппов