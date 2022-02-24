Где после Олимпиады можно увидеть Валиеву, Большунова и Латыпова? Возьмет ли Непряева Кубок мира? А Трусова все-таки выйдет на лед?

Олимпиада-2022 в Пекине закрылась 20 февраля, но зима в спорте еще не закончена.

Впереди – насыщенный соревнованиями март, где будут и этапы Кубка, и чемпионаты мира, а завершится сезон хоккейным ЧМ в мае. Еще точно есть на что посмотреть.

• Уже в эти выходные – через неделю после закрытия Олимпиады – возобновляется сезон у лыжников: этап Кубка мира в Лахти. Причем наши герои Пекина в деле – Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Мария Истомина.

После Лахти лыжников ждут гастроли – гонки в Норвегии (Драммен и Осло), потом бросок в шведский Фалун и финал сезона в Тюмени. Впрочем, с последним возникли вопросы – из-за ситуации между Россией и Украиной гонки могут перенести в Эстерсунд (шведы уже давали понять, что их попросили быть начеку).

FIS уверяет, что пока все по плану, но сейчас трудно представить, что Тюмень примет этап.

Интрига в лыжах тоже не закончилась с Олимпиадой – Наталья Непряева лидирует в Кубке мира и стоит на пороге исторического достижения: наши женщины не брали титул с 2001 года – тогда победила Юлия Чепалова.

Большунов за Кубок мира в этом сезоне вряд ли борется – слишком много проблем преследовало до Игр и слишком крупное отставание от Йоханнеса Клэбо; но вот шансы на малый дистанционный зачет – осязаемые.

• Биатлонистов ждут еще три этапа Кубка мира – они пройдут компактно почти за две недели. Впервые биатлонную элиту примет эстонский Отепя, ну а к Контиолахти (заменяющему в этом сезоне Раубичи) и Холменколлену все привыкли

Уже на этапе в Финляндии мы вновь увидим Антона Бабикова, который драматично не попал в состав на Олимпиаду. Ну и остальные лидеры тоже здесь.

Наши биатлонисты проводят очень достойный сезон, претендуя сразу на несколько малых хрустальных глобусов: Кристина Резцова идет второй в зачете масс-стартов, Александр Логинов – четвертым в зачете спринтов, в зачетах эстафет обе наши команды на втором месте, а в смешанных эстафетах вообще лидируют.

Более того – мужская сборная до сих пор претендует на победу в Кубке наций.

• Фигурное катание – один из редких зимних видов, где даже в олимпийский сезон проводят чемпионат мира. Пока не ясно, кто именно из российских фигуристов на него поедет, но вряд ли лидеры захотят упускать возможность взять еще медаль. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова готова соревноваться.

Непонятно, получится ли выступить Камиле Валиевой – она не отстранена от соревнований, но ее дело еще далеко от завершения. Если решение так и не примут до ЧМ, а сама Камила при этом поедет во Францию, то мы наверняка получим новый виток напряженности: давление СМИ и иностранных спортсменов, подвисающая церемония награждения и прочие фокусы.

Отдельная интрига – готова ли катать в соревновательном режиме Саша Трусова? Вы вряд ли забыли: на эмоциях в Пекине она пообещала больше не выходить на лед никогда, но несколько дней спустя поучаствовала в гала. А сейчас, как ни в чем ни бывало, тренируется в «Хрустальном».

До чемпионата мира предстоит шоу-турнир с участием наших – Кубок Первого канала, который впервые состоялся в прошлом году, когда соревновались команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Кто будет капитанами команд на это раз – пока неизвестно, с составом и форматом тоже ясности немного. Известно, что выступят лучшие ученики Алексея Мишина: Туктамышева, Коляда, Семененко.

• Из других крупных стартов впереди чемпионаты мира по конькобежному спорту, шорт-треку, полетам на лыжах с трамплина, керлингу (сразу три!) и хоккею.

Первые три ЧМ пройдут в марте (месяц для зимнего спорта выдался вообще насыщенным), керлинг частично увидим в апреле, а в мае останется только хоккей.

Параллельно с конца февраля по конец марта пойдут этапы Кубка мира по сноуборду, фристайлу, лыжному двоеборью, конькам, горным лыжам и прыжкам с трамплина. У акробата Максима Бурова не получилось на Олимпиаде, но вот шансы на победу в Кубке мира отличные – он лидирует с отрывом.

Сноубордистка Софья Надыршина идет первой в зачете КМ в параллельном гигантском слаломе.

Интересно посмотреть, как подействует историческое серебро Олимпиады на наших прыгунов с трамплина – Даниил Садреев и Евгений Климов проводят классный сезон.

• Но не все олимпийские виды можно увидеть и после Пекина: бобслей, скелетон и санный спорт взяли перерыв до следующего сезона – соревнования в этих видах закончились с Олимпиадой, Кубки мира разыграны. Остается ждать осени – тогда спортсмены снова выйдут на трассы.

Фото: globallookpress.com/Hendrik Schmidt/dpa, Joel Marklund/Keystone Press Agency, YUTAKA/AFLO, Fotostand/Wassmuth