Пять главных авто основателя «Макларена»: первая личная – за $110, первая в оранжевом, первый болид «Ф-1» и первая дорожная модель

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К 52-летию со дня смерти Брюса Макларена официальный сайт команды подготовил небольшую заметку о самых важных машинах в истории ее создателя.

Гонщик, конструктор, инженер, изобретатель – Брюс Макларен обладал этими качествами, а также многими другими. Но что связывает их все? Автомобили, конечно.

«Остин» Ulster 7

Что было бы с Брюсом, если бы его отец не купил старый «Остин» Ulster 1929 года за 110 долларов? Его отец, Лес Макларен, привез тот автомобиль (а скорее это было просто ведро с болтами) домой с намерением извлечь в итоге из него прибыль, но Брюс, которому в то время было всего 13 лет, убедил его, что они могут сделать гоночный автомобиль из четырехцилиндровой 750-кубовой машины.

Умный и предприимчивый подросток тогда был далек от того, чтобы стать блестящим инженером и гонщиком, каким мы его помним, но именно поэтому «Остин» Ulster был важной частью его роста. Два года, которые он потратил на восстановление автомобиля с использованием подержанных деталей, в то же время сумев разогнать его со 115 км/ч до 140 км/ч, были обрядом посвящения.

Брюс не хотел просто проводить все время в гараже за ремонтом, он хотел научиться водить и участвовать в гонках на своем творении. Но парень был еще недостаточно взрослый, чтобы участвовать в гонках, так что первоначально гоняться на «Остин» стал его отец.

В то время как он гонялся на «Остин» Ulster, Брюс учился водить этот автомобиль, и поэтому, когда Макларен-старший столкнулся с камнями в желчном пузыре, 15-летний Брюс проехал гонку с разрешения отца и выиграл ее.

«Макларен» M6A

Не меньше других атрибутов именно цвет M6A делает его таким особенным автомобилем. На первом этапе Can-Am 1967 на Elkhart Lake из гаража «Макларен» выехал свежеокрашенный оранжевый боец.

Бизнес-партнер Брюса Тедди Майер считал, что этот цвет будет выделяться даже на черно-белых телевизорах, привлекая спонсоров, а также ярко отсвечивая в зеркалах заднего вида впередиидущих машин. Так появилась команда в цвете папайи.

К счастью, M6A выделялся не только цветом – его нос, приподнятый хвост и «клиновидная» форма были не похожи ни на что другое на стартовой решетке. Разработанный всего за 11 недель Брюсом и его тщательно подобранной командой (Робином Хердом, Гордоном Коппаком, Тайлером Александром и Доном Бересфордом) кузов автомобиля был специально спроектирован для увеличения прижимной силы и участия в гонках на трассах серии Can-Am.

После обширной программы тестирования, которая включала в себя более 3500 километров испытаний, M6A выиграл пять из шести гонок, а Брюс взял титул в том году.

«Макларен» M7C

M2B был первым автомобилем команды «Макларен» в «Формуле-1», который она представила в 1966 году. За рулем другой модели, MA7, в 1968 году Брюс выиграл свой первый (и единственный) Гран-при с командой, носящей его имя. Однако, именно M7C в 1969 году оказался наиболее конкурентоспособным и стабильным автомобилем к тому времени.

Хотя, M7C, возможно, так же известен своим прозвищем: «автомобиль четверга». Первоначальная конфигурация появилась на первой тренировке сезона в четверг вместе с радикальным передним крылом, которое было названо «гильотиной» и тут же немедленно запрещено.

Вдохновленный инновациями своих предшественников, но теперь оснащенный Ford Cosworth DFV, который стал известен как самый успешный двигатель в истории «Формулы-1», новый M7C набирал очки в каждой гонке (где финишировал), взяв три подиума.

Машина впервые в «Ф-1» появилась в оранжевой расцветке с птичкой киви на боку, и Брюс сумел занять третье место в чемпионате, заложив основу команды, которую мы знаем сегодня.

«Макларен» M6GT

Используемый Брюсом для поездок на работу и для участия в различных встречах, M6GT технически был первым дорожным автомобилем «Макларен».

Вдохновленный доминирующим M6A из Can-Am, M6GT был легким, низким и оглушительно громким. Он также был чрезвычайно быстрым. Благодаря успехам в Can-Am и росшей популярности команды обсуждался приход в Group 4 GT Series, но перемена регламента серии сделала этот проект финансово невозможным.

Тем не менее, Брюс всегда стремился превратить свои гоночные автомобили в дорожные, и уже проделанная работа дала возможность создать самый технологичный и быстро ускоряющийся дорожный автомобиль в мире.

К сожалению, проект по созданию 250 серийных автомобилей закрылся после смерти Брюса, но его наследие живет в каждом дорожном автомобиле «Макларен», созданным с тех пор.

«Макларен» M8D

Это автомобиль, за рулем которого Брюс трагически погиб – во время тестов в Гудвуде в 1970 году «Макларен» в последний раз выехал из боксов на M8D.

После его смерти команда выиграла 9 из 10 гонок в чемпионате Can-Am, а напарник Брюса Денни Халм выиграл титул.

Прозванный «Бэтмобилем», модель была еще одним совершенно уникальным примером конструкции: сзади присутствовала пара хвостовых плавников, созданных для поддержки низко установленного крыла – изменение, которое было обусловлено запретом крыльев, установленных на стойках. Это привело к уменьшению прижимной силы, и тогда для компенсации появился более мощный 7,6-литровый двигатель Chevrolet V8.

Это перевод статьи с сайта mclaren.com от 2 июня 2022.

Фото: mclaren.com; globallookpress.com/HORSTMUELLER GmbH, via www.imag/www.imago-images.de

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