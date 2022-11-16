Костя Ставр пришел на Sports.ru и написал о Медиалиге. Первый пост – о необходимых реформах

Все привет! Если вы зашли сюда прочитать, что вообще происходит, – не переживайте, вы все правильно поняли. Меня зовут Костя Ставр, у меня за плечами канал миллионник в ютубе, и недавно я вернулся в медиапространство после большого перерыва.

Теперь я попробую вести свою авторскую колонку на Sports.ru, а вы попробуете дочитать это до конца. Посмотрим, у кого из нас получится!

Как человек, который немного имеет (имел) отношение к медиафутболу, я решил поделиться мыслями на тему чего же не хватает лиге прямо сейчас и что было бы здорово добавить. В этом тексте я высказываю свои идеи, которые, на мой взгляд, позитивно повлияют на зрелищность и интерес аудитории к матчам.

Камеры в раздевалках в перерыве матча

Я прекрасно понимаю, что вести трансляцию с места, где люди переодеваются, довольно рискованно, но если ввести в регламент, что все происходящее в раздевалке в перерыве матча может быть показано в трансляции, все привыкнут и будут знать что делать.

А взамен мы получим бесценный контент с кучей неподдельных эмоций. Вы все-таки Медиалига, где, как не здесь заниматься такими вещами. Хотя бы в качестве эксперимента хотелось бы такое увидеть.

Сократить приток новых игроков в лигу

Это уже доходит до абсурда. Текучка кадров в лиге настолько высока, что просто невозможно успеть запомнить всех, а как переживать за персонажей и следить за ними, если их не успевают раскрыть, а количество людей постоянно растет? Почему прямо по ходу чемпионата команды обмениваются игроками без остановки? Это убивает конкуренцию и шансы для новых интересных коллективов сделать себе имя.

Куда логичнее сделать два трансферных окна – в межсезонье и небольшое перед плей-офф. Сделайте заявку закрытой на время чемпионата, дайте командам и игрокам время для того, чтобы запомниться людям и проявить себя. Без ярких персонажей и личностей никто не увидит разницу между Медиалигой и КФК. Ее уже все тяжелее замечать.

Набирать готовых медийных звезд уже не получится – кого можно было, уже всех набрали. На всех их не хватает, нужно самим раскрывать людей. Этим я и предлагаю заниматься.

Новый стадион

Нам уже рассказали, что планируется постройка специального стадиона для медийной лиги – кстати, в моем родном районе (не мог не поделиться таким совпадением). Круто, безусловно, там и брендирование спонсорское завезут, и поле оранжевое – все как мы любим.

Но почему прямо сейчас не найти другой стадион для проведения матчей лиги? Ничего, кроме желания сэкономить на аренде, я не вижу, но это все бьет по здоровью игроков, по общему качеству игры (мяч постоянно дробит, скачет), по смотрибельности и привлекательности трансляций – нынешний стадион не самый приятный для глаз. Можно найти место, где всем будет гораздо удобнее и приятнее находиться. Это банально поднимет уровень и репутацию всей лиги.

Швейцарская система

Перед вторым сезоном лига столкнулась с избыточным количеством медийных команд, где многим не нашлось места в чемпионате. Значит, количества команд точно будет хватать, чтобы переформатировать регулярный чемпионат в эпичную швейцарскую систему с последующим после нее плей-офф.

В чем я вижу плюсы? Нет проходных матчей. Каждый матч имеет огромное значение для обеих команд, до самого вылета. Такая система делает каждый вылет команды на турнире особенным. Ты всегда будешь знать, что на кону перед матчем. Такое давление будет только позитивно способствовать интересу зрителей к матчам, даже не самых любимых команд.

Плюс ко всему уже совсем скоро Лига чемпионов тоже перейдет на швейцарскую систему.

Новый формат ЛЧ со швейцарской системой: матчей чуть меньше, не все допместа у топ-клубов

Индивидуальные награды как в НБА

Лишний инфоповод для всех и стимул для многих игроков. «Золотой Мяч» лучшему игроку, лучший защищающийся игрок (не обязательно защитник по позиции), лучший прогрессирующий игрок – тому кто показал самый большой скачок в уровне игры по сравнению с предыдущим сезоном.

Официальная символическая сборная тоже была бы не лишней. В перспективе можно проводить целую церемонию перед плей-офф или в конце сезона.

Я пытался полюбить Медиалигу, но не смог. Главные претензии ко второму сезону

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein // скриншот ютуб-канала «ВГИК – Веселый Гамула и Компания» // соцсети Ставра // Winline Media Football League