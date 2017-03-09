Большое обновление приложения Sports.ru для Android. Включая статусы!

Вслед за приложением Sports.ru для iOS мы добавили статусы и быстрый поиск в новой версии Android-приложения!

Статусы #прямосейчас

То, чего вы так долго ждали — статусы теперь есть и в Android-приложении. Здесь есть отдельная лента статусов, написанных вашими друзьями (вкладка «Моя лента»), есть самые рейтинговые («Популярные») и все-все статусы в хронологическом порядке («Новые»). Теперь вам будет чем заняться во время матча, когда компьютера нет под рукой.

Статусы доступны в приложении начиная с версии 5.0.2. Если у вас стоит более старая версия – обновитесь.

Поиск в сайдбаре

Навигация в приложении стала еще удобнее и быстрее. Теперь найти любимого игрока, команду, турнир можно через поиск в боковом меню — для этого там появилась отдельная иконка. Найдя нужное, вы можете нажать на название этой команды/игрока/турнира и перейти в соответствующий профиль или тапнуть на звездочку, чтобы сразу добавить этот тег в избранные.

P.S. Готовим еще одно большое обновление приложения Sports.ru для Android, ждите новостей.

P.P.S. Кстати, и для iOS-версии тоже.

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