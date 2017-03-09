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    Теги мобильные приложения

    Большое обновление приложения Sports.ru для Android. Включая статусы!

    Вслед за приложением Sports.ru для iOS мы добавили статусы и быстрый поиск в новой версии Android-приложения!

    Леброн одобряет новое приложение 

    Статусы #прямосейчас

    То, чего вы так долго ждали — статусы теперь есть и в Android-приложении. Здесь есть отдельная лента статусов, написанных вашими друзьями (вкладка «Моя лента»), есть самые рейтинговые («Популярные») и все-все статусы в хронологическом порядке («Новые»). Теперь вам будет чем заняться во время матча, когда компьютера нет под рукой. 

    Статусы доступны в приложении начиная с версии 5.0.2. Если у вас стоит более старая версия – обновитесь.

    Поиск в сайдбаре

    Навигация в приложении стала еще удобнее и быстрее. Теперь найти любимого игрока, команду, турнир можно через поиск в боковом меню — для этого там появилась отдельная иконка. Найдя нужное, вы можете нажать на название этой команды/игрока/турнира и перейти в соответствующий профиль или тапнуть на звездочку, чтобы сразу добавить этот тег в избранные.

    P.S. Готовим еще одно большое обновление приложения Sports.ru для Android, ждите новостей.

    P.P.S. Кстати, и для iOS-версии тоже. 

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    Автор 

    sayakhov

    РЕЙТИНГ +9
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