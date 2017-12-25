В преддверии плей-офф

Вот и пролетел сезон. Почти незаметно, если честно. Казалось бы, только вчера была презентация новой волейбольной команды.…Но нет, регулярный чемпионат подходит к концу, третьего марта мы наконец-то выясним, кто же будет нашим первым соперником. А вы как думаете? «Факел» или «Динамо»? На кого бы вы еще раз взглянули на нашей домашней арене?

Как по нам – обе команды хороши, достойные соперники, которые не сдадутся без боя. Мы хорошо помним матчи и с одним, и с другим клубом – первый раунд плей-офф обещает быть очень трудным для всех нас.

Как мы уже говорили ранее, все решится третьего марта. В этот день петербургский «Зенит» встретится с казанским, но уже на выезде. Да, такую игру точно нельзя пропустить. Будет аншлаг! И мы искренне надеемся, что сумеем обыграть самый сильный клуб России во второй раз.

Конечно, вы скажете, что это невозможно, но нам это уже говорили. В прошлый раз петербуржцы остановили непобедимых и несокрушимых зенитовцев из Казани, может, получится и в этот раз, кто знает! Нам остается просто верить в любимую команду и ждать хороших новостей.

После матча с «Ярославичем», «Зенит» установил новый клубный рекорд – восемь побед подряд! Сейчас команда находится в отличном настроении, и уже по полной программе готовится к выездной игре. Ну, а мы тут тоже без дела не сидим: тренируемся и предвкушаем первый в истории нашего коллектива плей-офф по волейболу!

Пожелайте нам удачи!