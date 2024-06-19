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Угадаете сборную Евро-2024 по клубам игроков из старта?

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Евро-2024 в самом разгаре. Только что закончился первый тур чемпионата, Словакия сенсационно обыграла Бельгию, Канте разрывал в составе Франции, а Грузия и Турция провели пока самый яркий матч турнира.

А теперь давайте проверим, насколько внимательно вы следите за чемпионатом Европы. Сможете угадать сборные по клубам футболистов, которые вышли в стартовом составе на первый тур?

logoЕвро-2024
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Словакии по футболу
logoСборная Австрии по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Грузии по футболу
logoСборная Украины по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
logoСборная Швейцарии по футболу
logoСборная Словении по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Румынии по футболу
logoСборная Италии по футболу
logoСборная Польши по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Турции по футболу
logoСборная Дании по футболу
logoСборная Сербии по футболу
logoСборная Венгрии по футболу
logoСборная Албании по футболу
logoСборная Нидерландов по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Шотландии по футболу