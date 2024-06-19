Угадаете сборную Евро-2024 по клубам игроков из старта?

Евро-2024 в самом разгаре. Только что закончился первый тур чемпионата, Словакия сенсационно обыграла Бельгию, Канте разрывал в составе Франции, а Грузия и Турция провели пока самый яркий матч турнира.

А теперь давайте проверим, насколько внимательно вы следите за чемпионатом Европы. Сможете угадать сборные по клубам футболистов, которые вышли в стартовом составе на первый тур?