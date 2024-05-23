Беспроигрышная серия «Байера» дольше экспедиции Колумба? А мирового тура Тэйлор Свифт?
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«Байер» проиграл в финале Лиги Европы – первое поражение команды Хаби Алонсо с 27 мая 2023 года. Получается, прожили без поражений 361 день (если считать прямо от 0:3 от «Бохума» в последнем туре прошлого сезона).
За это время можно многое успеть сделать. Мы приготовили тест, в котором надо угадать, что длилось дольше – серия «Байера» или какое-то другое явление из мира спорта или культуры.
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Отвечали правильно в нужный момент.