Отличите группу Лиги Европы от группы Лиги конференций?
Тест для тех, кто смотрит футбол по четвергам.
После вторника и среды с гламурной Лигой чемпионов приходит четверг, когда в футбол играют в Лиге Европы и Лиге конференций. И сильные команды есть в каждом турнире.
А вы сможете отличить группу ЛЕ от группы ЛК? Давайте проверим. Отвечайте на вопросы, а потом хвастайтесь результатами в комментариях. Удачи!
Как Жозе.
Легенький тест)
Знаете все про Лигу Европы, открываете для себя Лигу конференций
Как Унаи Эмери
Настоящий чемпион – как Карло Анчелотти.
Вам в этом сезоне не до еврокубков
Как «Челси».
Или наоборот если слишком донный клуб в группе
Прошли еврокубки не один раз!
Как Жозе.
Особенно для тех, кто собирает фэнтези по ЛЕ, это изи катка)
Прошли еврокубки не один раз!
Как Жозе.
А еще я и матчи Ариса в чемпионате смотрю (кстати, если кому интересно, то это в группе Ариса в ВК - там часто Картавый комментирует, который в "Арисе" тренер U19) и иногда Вайле (там Онугха заматерел - жду от него 10+ голов за чемпионат).
Ну, и если греки дружно выйдут в весну, то точно надо искать, где смотреть Грецию. Наших там полно (Оздоев, Лодыгин, Шапи и теперь Дзагоев).