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Отличите группу Лиги Европы от группы Лиги конференций?

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Тест для тех, кто смотрит футбол по четвергам.

После вторника и среды с гламурной Лигой чемпионов приходит четверг, когда в футбол играют в Лиге Европы и Лиге конференций. И сильные команды есть в каждом турнире.

А вы сможете отличить группу ЛЕ от группы ЛК? Давайте проверим. Отвечайте на вопросы, а потом хвастайтесь результатами в комментариях. Удачи!

25 комментариев

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Человек_Легенда
Прошли еврокубки не один раз!
Как Жозе.

Легенький тест)
+15
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+15
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SpartMoscow1988
5/ 9

Знаете все про Лигу Европы, открываете для себя Лигу конференций
Как Унаи Эмери
+10
0
+10
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snowie
4/9 Просто Лига Европы и Лига конференций – не для вас
Настоящий чемпион – как Карло Анчелотти.
+8
0
+8
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John Wind
2/9
Вам в этом сезоне не до еврокубков
Как «Челси».
+3
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+3
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Ярош _БО
Ответ Петрович
Лёгенький?) А чем вы в жизни занимаетесь интересно? Я 4 набрал, да и то наугад половину)
узнаешь один клуб из топ-5 лиг, вспоминаешь приблизительно место в чемпионате в прошлом сезоне и всё )
Или наоборот если слишком донный клуб в группе
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Antoniy1976
Ответ Ярош _БО
узнаешь один клуб из топ-5 лиг, вспоминаешь приблизительно место в чемпионате в прошлом сезоне и всё ) Или наоборот если слишком донный клуб в группе
Наоборот м.б. и может сработать, а вот в ЛК полно чемпионов.
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+1
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Sergio19882007
Кто ставит ставки для того этот тест очень лёгкий)
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Alex217
9/9

Прошли еврокубки не один раз!
Как Жозе.
+1
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Спортлото
Ответ Петрович
Лёгенький?) А чем вы в жизни занимаетесь интересно? Я 4 набрал, да и то наугад половину)
Это вы похоже чем то не тем занимаетесь...
+1
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kilo_gilo
Ответ SpartMoscow1988
5/ 9 Знаете все про Лигу Европы, открываете для себя Лигу конференций Как Унаи Эмери
тоже 5/9) везде тыкал на Лигу конференций)
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Максим Кириченко
Ответ SpartMoscow1988
5/ 9 Знаете все про Лигу Европы, открываете для себя Лигу конференций Как Унаи Эмери
тоже только 7/9
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Dmitry10
9/9
Особенно для тех, кто собирает фэнтези по ЛЕ, это изи катка)
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Кавабунга Шреддоголовый
8/ 9
Прошли еврокубки не один раз!
Как Жозе.
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bsanchezb
6/9 Знаете все про Лигу Европы, открываете для себя Лигу конференций
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Кирилл Польский
Я не знаю ни одной группы полностью ни там, ни там. Слежу очень поверхностно. Чтобы пройти тест этого достаточно. Смотрел по одной команде, и получилось выбить 8/9
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Michael Boldyrev
Для меня легко. Я, наоборот, ЛЧ пропускаю)
А еще я и матчи Ариса в чемпионате смотрю (кстати, если кому интересно, то это в группе Ариса в ВК - там часто Картавый комментирует, который в "Арисе" тренер U19) и иногда Вайле (там Онугха заматерел - жду от него 10+ голов за чемпионат).
Ну, и если греки дружно выйдут в весну, то точно надо искать, где смотреть Грецию. Наших там полно (Оздоев, Лодыгин, Шапи и теперь Дзагоев).
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Diablosax
В этом сезоне саму ЛЧ от Лиги Европы попробуй отличии, чего уж там.
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DiZ0893
На мобильном как обычно не открывается😤
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nikitatim
я наверное единственный кто не смотрит футбол по четвергам, после 2х дней Лиги Чемпионов как то насыщаешься футболом
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Федя Букин
К кубку кубков интерес и то был выше чем к этой лиге конференций, никому не нужный турнир.
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nikitatim
6/9 Унаи Эмери)
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Vidar
9/9 стабильно смотрю матчи Ле и обзоры Ле и лк, тут можно отдохнуть от топов и посмотреть весёлые игры
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Палыч-59
Было не сложно, перед тестом замены в фентэзи только сделал)
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