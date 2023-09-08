Отличите группу Лиги Европы от группы Лиги конференций?

Тест для тех, кто смотрит футбол по четвергам.

После вторника и среды с гламурной Лигой чемпионов приходит четверг, когда в футбол играют в Лиге Европы и Лиге конференций. И сильные команды есть в каждом турнире.

А вы сможете отличить группу ЛЕ от группы ЛК? Давайте проверим. Отвечайте на вопросы, а потом хвастайтесь результатами в комментариях. Удачи!