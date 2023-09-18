28 комментариев

В старте «Челси» в 2023-м вышли уже 37 футболистов. Вспомните всех?
Будет непросто.
В матче против «Борнмута» в стартовом составе «Челси» вышел молодой французский опорник Лесли Угочукву. Он стал 37-м футболистом, вышедшим в основе лондонского клуба в 2023 календарном году. И да, это только в английской Премьер-лиге.
А сможете ли вы назвать всех, кто выходил в старте «Челси» за последние 9 месяцев? Вписывайте фамилии игроков – в том числе и Угочукву. Будет очень непросто!
Как выглядит Маланг Сарр и другие футболисты «Челси»?
Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill
А ведь парень забил аж 20% мячей Челси в этом сезоне.
Аааа, тут же про стартовый состав...
Проиграли!
Бывает...
Еще Закарию забыл
Кажется, вам нравится, когда футболистов много
Тодду Боули тоже!
Вы – Тиаго Силва
В старте при любом тренере и любом владельце.
Как-то так)