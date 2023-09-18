28 комментариев

Будет непросто.

В матче против «Борнмута» в стартовом составе «Челси» вышел молодой французский опорник Лесли Угочукву. Он стал 37-м футболистом, вышедшим в основе лондонского клуба в 2023 календарном году. И да, это только в английской Премьер-лиге.

А сможете ли вы назвать всех, кто выходил в старте «Челси» за последние 9 месяцев? Вписывайте фамилии игроков – в том числе и Угочукву. Будет очень непросто!

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill