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В старте «Челси» в 2023-м вышли уже 37 футболистов. Вспомните всех?

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Будет непросто.

В матче против «Борнмута» в стартовом составе «Челси» вышел молодой французский опорник Лесли Угочукву. Он стал 37-м футболистом, вышедшим в основе лондонского клуба в 2023 календарном году. И да, это только в английской Премьер-лиге.

А сможете ли вы назвать всех, кто выходил в старте «Челси» за последние 9 месяцев? Вписывайте фамилии игроков – в том числе и Угочукву. Будет очень непросто!

Как выглядит Маланг Сарр и другие футболисты «Челси»?

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill

28 комментариев

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Тиджани Бабангида
Зачем ? Их всех и главный тренер не вспомнит. Результаты просто удручающие
+22
0
+22
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Gloxinia
3 минуты пытался правильно написать имя Чиллуэлла
+10
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onsigne
Не смог правильно написать Чуквуэмеку, и даже имя его забыл.
А ведь парень забил аж 20% мячей Челси в этом сезоне.
+8
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+8
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Серый
Ян Матсен тоже выходил, навскидку.
+4
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Конте-Канте
А где Маатсен?
+3
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+3
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AbraMur
36/37 - Холла забыл
+2
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Shuller18
Капец, забыл Бадиашиля и Феликса, но почему в тесте нет Матсена и Берстоу, которых я так упорно пытался ввести?
Аааа, тут же про стартовый состав...
+1
0
+1
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SpartMoscow1988
5/ 37

Проиграли!
Бывает...
+1
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Demoznq
Ответ Gloxinia
3 минуты пытался правильно написать имя Чиллуэлла
А я Угочукву. В итоге не написал, и остался в 35/37
Еще Закарию забыл
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Amir Bayash
Ответ Конте-Канте
А где Маатсен?
В апл в старте не выходил еще
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Ричард Чейз
33/37
Кажется, вам нравится, когда футболистов много
Тодду Боули тоже!
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arestant
Они защитников маринуют что ли?!
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felipe89
26 из 37
Вы – Тиаго Силва
В старте при любом тренере и любом владельце.
Как-то так)
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Алексей Ватолин
не болельщик Челси. не знал про всяких угочукв. чилуэлла написал правильно) 30/37
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Артем Бочоришвили
Забыл жоржиньо
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Danil Lisay
Марк Куку
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Nasr Al
Я фан Челси,и я только 29 смог вспомнить
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Artem Sarapulov
У меня тут проблема запомнить 12 времён глаголов в английском, а вы предлагаете каждого клоуна в цирке перечислить ))
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BARCA_10
Не буду писать результаты, напишу просто Угочукву Чуквуэмека)
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Фарид Велиев
33 из 37 в первой попытке. Забыл Канте)))
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Amir Bayash
36/37, минут 5 думал, как правильно написать Чилуэлл
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Иван Хапров
За 7 минут написал всех 37/37
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ZhukovZhukov333
7/37. Мудрика забыл
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SecundaVera
Брежневу присвоили звание народного артиста СССР за то, что он выговорил слово генералиссимус
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JIEOMEC
я запарился правильно фамилии писать
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