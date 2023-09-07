13 комментариев

Холанд? Месси? А может, Хвича?

France Football опубликовал шорт-лист из 30 претендентов на «Золотой мяч». Уже 30 октября мы узнаем имя лучшего футболиста мира. А пока что выбрать своего фаворита можете вы.

Для этого выбирайте наиболее достойного кандидата в каждой паре – на основе ваших голосов составится рейтинг фаворитов на «Золотой мяч». Чем больше голосов, тем точнее будет рейтинг.