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Кто достоин выиграть «Золотой мяч-2023»? Выбираете вы

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Холанд? Месси? А может, Хвича?

France Football опубликовал шорт-лист из 30 претендентов на «Золотой мяч». Уже 30 октября мы узнаем имя лучшего футболиста мира. А пока что выбрать своего фаворита можете вы.

Для этого выбирайте наиболее достойного кандидата в каждой паре – на основе ваших голосов составится рейтинг фаворитов на «Золотой мяч». Чем больше голосов, тем точнее будет рейтинг.

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13 комментариев

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Алексей Минин
Слишком много тыркать надо.
+21
-1
+20
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7000$
Тыкай не тыкай, а выиграет Месси)
+7
-1
+6
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Timur_A
Дали бы просто расставить с первого по тридцатое место.
А так в личном рейтинге побеждает тот из фаворитов, кто чаще выпадал, а не тот, кто реально на первом месте в личном рейтинге
+4
0
+4
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Максим Полтавец
Автор
Ответ Алексей Минин
Слишком много тыркать надо.
Если натыкались, то нажмите на «Посмотреть сетку»)
+2
-1
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7000$
Ответ 7000$
Тыкай не тыкай, а выиграет Месси)
причём и тут и там.
+1
0
+1
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Gt99
Ответ Timur_A
Дали бы просто расставить с первого по тридцатое место. А так в личном рейтинге побеждает тот из фаворитов, кто чаще выпадал, а не тот, кто реально на первом месте в личном рейтинге
Алгоритмы тоже непонятны, Месси попадал раза два, Холланд раз 5-6, зато Рубен Диаш был в каждой третьей паре
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VERBLYUD
Ответ Гномович!
5 пенальти на ЧМ, о чем вы вообще...изи ЗМ
Что не так с пенками? Аргентина зарабатывала их в эпоху ВАР, т.е. все пенки чистые. Это же не офсайдные голы Криштика в ЛЧ, за которые он получил ЗМ в 2017)
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Numunu
Вот и ушла целая эпоха - к сожалению, среди претендентов впервые нет Роналду и не впервой - Саши 😭
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Asl Ali
Какой то бесконечный абсолютно тупейший тест. мало того что взяли буквально всех известных футболистов , хотя можно было бы сократить тест до двух вариантов ответов . вы все знаете каких . После десятой минуты забил ... нервов не хватило .
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Waititi
1й КДБ ,а Холланд аж 5й получился как так, хотя обоих тыкал постоянно. Месси не тыкнул ни разу все равно выше чем тех кого тыкал 🤣🤣🤣
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