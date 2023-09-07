13 комментариев

Кто достоин выиграть «Золотой мяч-2023»? Выбираете вы
Холанд? Месси? А может, Хвича?
France Football опубликовал шорт-лист из 30 претендентов на «Золотой мяч». Уже 30 октября мы узнаем имя лучшего футболиста мира. А пока что выбрать своего фаворита можете вы.
Для этого выбирайте наиболее достойного кандидата в каждой паре – на основе ваших голосов составится рейтинг фаворитов на «Золотой мяч». Чем больше голосов, тем точнее будет рейтинг.
А так в личном рейтинге побеждает тот из фаворитов, кто чаще выпадал, а не тот, кто реально на первом месте в личном рейтинге