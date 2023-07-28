12 комментариев

Один из них – Джордан Хендерсон.

«Ливерпуль» попрощался с одним из самых успешных капитанов в истории клуба. Джордан Хендерсон выиграл с командой все главные трофеи клубного футбола в качестве капитана и ушел в саудовский «Аль-Иттихад» к Стивену Джеррарду. Проводим легенду тестом!

В активе Хендерсона победы в Премьер-лиге, Кубке Англии (и Кубке Лиги), Суперкубке Англии, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном ЧМ. Капитанов с таким перечнем трофеев в эпоху ЛЧ всего девять – вспомните всех?

Важен полный комплект: ЛЧ + Суперкубок УЕФА + клубный ЧМ + чемпионат + все внутренние Кубки .

Несколько важных уточнений:

• Капитаном считается игрок, поднявший трофей с капитанской повязкой, или игрок, бывший капитаном как минимум половину игр в соревновании;

• просто взятый трофей с клубом не считается – только с капитанской повязкой;

• некоторых легендарных капитанов, не попавших в элитный клуб, мы прописали отдельно – после ввода их фамилий появится комментарий.

Вводите фамилии (Хендерсона тоже!) и рассказывайте, кого не вспомнили. Удачи!

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Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths