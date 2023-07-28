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Только 9 капитанов взяли с клубом все главные трофеи. Назовете этих легенд?

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Один из них – Джордан Хендерсон.

«Ливерпуль» попрощался с одним из самых успешных капитанов в истории клуба. Джордан Хендерсон выиграл с командой все главные трофеи клубного футбола в качестве капитана и ушел в саудовский «Аль-Иттихад» к Стивену Джеррарду. Проводим легенду тестом!

В активе Хендерсона победы в Премьер-лиге, Кубке Англии (и Кубке Лиги), Суперкубке Англии, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном ЧМ. Капитанов с таким перечнем трофеев в эпоху ЛЧ всего девять – вспомните всех?

Важен полный комплект: ЛЧ + Суперкубок УЕФА + клубный ЧМ + чемпионат + все внутренние Кубки.

Несколько важных уточнений:

• Капитаном считается игрок, поднявший трофей с капитанской повязкой, или игрок, бывший капитаном как минимум половину игр в соревновании;

• просто взятый трофей с клубом не считается – только с капитанской повязкой;

• некоторых легендарных капитанов, не попавших в элитный клуб, мы прописали отдельно – после ввода их фамилий появится комментарий.

Вводите фамилии (Хендерсона тоже!) и рассказывайте, кого не вспомнили. Удачи!

Если тест не отображается, переходите по ссылке.

😢 Хендерсон ушел из «Ливерпуля». От первого состава Клоппа остался только Джо Гомес

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths

12 комментариев

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Dmitry10
8/9. Первых восемь назвал быстро, а вот про Блинда так и не вспомнил...
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Алексей Гусев
ууу ппц, я натупил, Блинда, Лама(клиника), Каса, Нойера, Карлеса и араба не назвал. Но зато, 7 человек назвал из списка непопавших). А Дешам с Юве разве не выигрывал ЛЧ?
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Pb-SE
Долго не мог угадать последнего- Бензема. Лучше бы и не вспоминал.
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Станнис Баратеон
Не назвал Блинда, в какой-то момент пошел перебор более менее легенд, приятно удивило что они вспомнили про Виалли
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Василий Леонов
Блинда все равно бы не вспомнил, а вот Мальдини и Иньеста - это позор мне
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Махмуд Адылов
Блинд и Интеста 😅 жесть , но Иньеста как кэп не воспринимался никак, пытался вспомнить капитана барсы 2006, кто это был ? Тоже Пуйоль?
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jeorje
аж икрой поперхнулся, рили? это насколько же нужно не иметь больше никаких интересов в жизни
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serbolthwatson
С Хави как-то обидно. Ему можно в придачу к треблу-2015 засчитать и ЛЧ-2011 (Пуйоль за весь плей-офф играл в основе только в полуфиналах и вообще промучился с травмами весь сезон), и Суперкубки-2011 (Пуйоль снова был не готов), но вот к КЧМ Пуйоль полностью восстановился, так что формально за Хави-капитаном трофей не числится
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Victorius Igorevich
9/9. Вспомнил про Нойера за 4 секунды до конца времени)
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Алексей Гусев
Ответ Алексей Гусев
ууу ппц, я натупил, Блинда, Лама(клиника), Каса, Нойера, Карлеса и араба не назвал. Но зато, 7 человек назвал из списка непопавших). А Дешам с Юве разве не выигрывал ЛЧ?
ааа понял Дешам не капитаном Юве выиграл.
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Pasta
Ответ jeorje
аж икрой поперхнулся, рили? это насколько же нужно не иметь больше никаких интересов в жизни
Черной надеюсь или кабачковой?
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