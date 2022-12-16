Спортивные тесты
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Тест, где мы сравниваем ЧМ-2022 с рекордными чемпионатами: у кого больше голов, карточек, пенальти

Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
сборная Нидерландов по футболу сборная Нидерландов по футболу
Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Сборная Германии по футболу Сборная Германии по футболу
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Футбол Футбол

Выбить 12 из 12? А попробуйте!

В этом тесте вы угадываете, насколько ЧМ-2022 был рекордным во всей истории. Вспоминайте другие чемпионаты, чтобы ответить правильно. Удачи!

Если тест не открывается, переходите по ссылке.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez

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