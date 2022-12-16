сегодня, 10:45 Тест, где мы сравниваем ЧМ-2022 с рекордными чемпионатами: у кого больше голов, карточек, пенальти Сборная Бразилии по футболу Сборная Аргентины по футболу сборная Нидерландов по футболу Сборная Хорватии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Германии по футболу ЧМ-2022 Сборная Франции по футболу Футбол □ Выбить 12 из 12? А попробуйте! В этом тесте вы угадываете, насколько ЧМ-2022 был рекордным во всей истории. Вспоминайте другие чемпионаты, чтобы ответить правильно. Удачи! Если тест не открывается, переходите по ссылке. Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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