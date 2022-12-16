Тест, где мы сравниваем ЧМ-2022 с рекордными чемпионатами: у кого больше голов, карточек, пенальти

Выбить 12 из 12? А попробуйте!

В этом тесте вы угадываете, насколько ЧМ-2022 был рекордным во всей истории. Вспоминайте другие чемпионаты, чтобы ответить правильно. Удачи!

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez