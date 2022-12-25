Тест: угадаете клуб по представителям на чемпионате мира?
Узнаете команду по четырем футболистам?
На чемпионате мира собирались игроки из клубов со всего света. Кто-то отправил одного игрока (например, мексиканский «УНАМ» – от них приезжал Дани Алвес), а «Барселона» делегировала 17 футболистов – рекорд ЧМ.
А узнаете команду по футболистам, которые от нее приезжали на чемпионат мира в Катаре? В качестве подсказки – позиция, возраст и национальность. Вводите название команды и рассказывайте в комментариях, кого не узнали. Удачи!
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Байер, ЛА и Селтик без шансов, т.к. не слежу за ними и в душе не подозреваю, кто там играет
Во время ЧМ интересовался за какой клуб играет этот футболист. Хороший защитник, кстати.
4 из 9. Тренер сборной Катара взял половину игроков из «Аль-Садда», а вы взяли половину вопросов
Нужны подсказки не такие явные.