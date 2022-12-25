Спортивные тесты
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Тест: угадаете клуб по представителям на чемпионате мира?

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Узнаете команду по четырем футболистам?

На чемпионате мира собирались игроки из клубов со всего света. Кто-то отправил одного игрока (например, мексиканский «УНАМ» – от них приезжал Дани Алвес), а «Барселона» делегировала 17 футболистов – рекорд ЧМ.

А узнаете команду по футболистам, которые от нее приезжали на чемпионат мира в Катаре? В качестве подсказки – позиция, возраст и национальность. Вводите название команды и рассказывайте в комментариях, кого не узнали. Удачи!

Если тест не отображается, переходите по ссылке.

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38 комментариев

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кабан галльский
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не угадал только селтик. ЛА угадал по Бэйлу, Байер по Азмуну, Галатасарай по Муслере. Остальные легкие
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Egobrain
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вулвз тупо не засчитало, такое бесит
Байер, ЛА и Селтик без шансов, т.к. не слежу за ними и в душе не подозреваю, кто там играет
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Дмитрий Вилков
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Ответ Марат Расулов
написал Вулвз, прокатило
Блин)))читеры)))
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Левая бровь Анчелотти
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9/9)
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Евгений Лёвин
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я уже по подсказке узнал Вулвэрхэмптон из города Вулвергемтон, но много времени потратил чтобы это сюда вписать
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Leonid Messiev
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Все 9
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amra73
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Байер, Гэлакси и Вулвз не угадал
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Марслан Акматалиев
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Селтик вспомнил по Юрановичу.
Во время ЧМ интересовался за какой клуб играет этот футболист. Хороший защитник, кстати.
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maxdux81
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7 из 9. Сильный результат. Как и делегация «Милана» на этом ЧМ . Галатасарай и ЛА Гэлекси не угадал.
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LilVal XXX
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Пока вводил Вулверхэмптон закончилось время
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Schiaff1no
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Муя в последний момент вспомнил, остальные достаточно простые, но все равно было интересно
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vaano1987
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черт знал же что Вулверхэмптон но не смог правильно написать
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Ruscello
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9/9 первые шесть очень быстро, МЛС просто не знаю- наугад, думал, что Гэлакси. Селтик по хорвату. Галатасарай- по вратарю.
+1
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+1
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Артём Криушов
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Вводил Интер и Интернационал , но не защиталось
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22_Reytm
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С Селтиком только по подсказке понял 9/9
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Рикардо Милос
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8/9 мои чудо-пальцы видимо не смогли нормально написать Ливерпуль
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artembabich666
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5/9 и Вульверхемптон)
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8npzpqgddx
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9/9 самое сложное - селтик
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FNT
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9/9, не очень сложно. Посложнее было бы круто. :)
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SpartMoscow1988
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РЕЗУЛЬТАТ
4 из 9. Тренер сборной Катара взял половину игроков из «Аль-Садда», а вы взяли половину вопросов
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panda_07
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Если честно тест проходится по подсказкам без картинок :)
Нужны подсказки не такие явные.
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Anton Dunai
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9/9, Селтик сложнее всего.
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bo_larson
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Ответ deepinmyass
В Лос-Анджелесе два клуба? 0_о
гэлакси (где бекс играл) и фк лос-анжелес
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Алексей Гусев
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9/9 нормик
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Серый
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Муслера до сих пор в сарае что ли?
+3
0
+3
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