Тест: угадаете клуб по представителям на чемпионате мира?

Узнаете команду по четырем футболистам?

На чемпионате мира собирались игроки из клубов со всего света. Кто-то отправил одного игрока (например, мексиканский «УНАМ» – от них приезжал Дани Алвес), а «Барселона» делегировала 17 футболистов – рекорд ЧМ.

А узнаете команду по футболистам, которые от нее приезжали на чемпионат мира в Катаре? В качестве подсказки – позиция, возраст и национальность . Вводите название команды и рассказывайте в комментариях, кого не узнали. Удачи!

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