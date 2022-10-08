Вспомните все команды, которым забивал Холанд? У него уже 106 голов в топ-лигах

Тест про 37 клубов.

Эрлинг Холанд провел уже 101 матч в крупных европейских соревнованиях – и забил в них 106 голов. А вспомните все команды, которым забивал норвежский бомбардир?

В зачет идут только голы в матчах Бундеслиги, Лиги чемпионов, Премьер-лиги и суперкубков Англии и Германии.

Вписывайте правильные ответы и хвастайтесь результатом в комментариях. Удачи!

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